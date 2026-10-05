Die Klimareporter berichten gerade, „Atomkraft verliert weiter an Boden“, zumindest laut World Nuclear Industry Status Report. Gemeint ist die Kernkraft weltweit – aber stimmt das? Dabei geben sie selber zu: „Die Atomkraft hat 2025 weltweit so viel Strom erzeugt wie nie zuvor.“ Ja – was denn nun?

Der World Nuclear Industry Status Report wird von einer „unabhängigen“ Gruppe von Autoren erstellt, nicht von der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA oder ähnlichen Organisationen. Diese Gruppe um Mycle Schneider wird finanziert von:

Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) , Deutschland

, Deutschland Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)

Heinrich-Böll-Stiftung

Greens/EFA-Fraktion im Europäischen Parlament

Schweizerische Energiestiftung (SES)

Quelle: ChatGPT/ https://www.worldnuclearreport.org/World-Nuclear-Industry-Status-Report-2025-HTML-version

BASE, FES und Böll-Stiftung – da ist klar, wessen Lied die Gruppe singt. Wären sie neutral, würde die 80er-westdeutsch geprägte NGO-Landschaft ihnen keinen Cent deutschen Steuergeldes mehr geben. Wessen Brot ich eß….

Weltweit habe die Kernkraft um rund 1% zugelegt, die „Erneuerbaren“ EE hingegen um rund 30%. Das liegt wohl an der politisch gewollten Subventionierung, die auch in Afrika um sich greift. Nicht vergessen: Die berühmt-berüchtigten „Radwege in Peru“ sind nur die Spitze des Eisberges – gerade Deutschland verschleudert Millionen und Milliarden € für „Klimaschutzprojekte“ sonstwo auf der Welt. Das schönste Beispiel: Die stillgelegte Hühnerfarm in China, die Milliarden kostete…

Aber selbst in Deutschland machen Wind & Sonne („schicken keine Rechnung“) bei der Primärenergie erstaunlich wenig aus – trotz 30.000 Windrädern! Die Apologeten der EE zeigen stattdessen gern die Aufteilung der Stromquellen, was aber etwas unehrlich ist, da Elektrizität nur eine sekundäre Energiequelle ist, bezw. eine industrielle Energie-Transportform, die von EDV und E-Motoren genutzt werden kann. Heißt: Elektrizität erhält ihren Energiegehalt letztlich auch nur aus Primärquellen wie Kohlenstoff-Kohlenstoff/Wasserstoffbindungen, Kernkraft, Wasserfluß, Sonnenstrahlung und Windfluß.

Zahlen dazu: „Fossile Energieträger machten 2025 zusammen rund 76,5 % des deutschen Primärenergieverbrauchs aus, während die Erneuerbaren bei 20,8 % lagen. Kernenergie ist seit dem vollständigen Atomausstieg 2023 in dieser aktuellen Bilanz nicht mehr enthalten. “ (ChatGPT).

Der letzte Punkt ist der Interessanteste an der Darstellung, weil er schlicht nicht ganz stimmt: Deutschland importiert bei Versagen der „Erneuerbaren“, zum Beispiel bei Dunkelflaute, nicht wenig Kernenergie aus Frankreich. Plus einiges an Kohlestrom aus Polen oder Tschechien, der Vollständigkeit halber. Ob diese Quellen im „Austauschsaldo“ korrekt verzeichnet wurden?

Deutlich aussagekräftiger als die NGO-Fantasien der Klimareporter und der World Nuclear Industry Status-Reporter ist eine PRIS-Grafik der IAEA mit den nackten Zahlen zu den weltweit im Bau befindlichen Kernreaktoren und deren Leistung in Energie pro Zeit (Megawatt) bzw. gelieferter Energie in Energie pro Zeit*Zeit (Terawattstunden).

„suspended operation“ = ausgesetzter Betrieb (abgeschrieben, Sanierung etc.)