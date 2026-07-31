17. EIKE-Konferenz in Halle an der Saale am 26. Juni 2026

Anja Arndt, MdEP aus Ostfriesland (Niedersachsen) ist Mitglied im Ausschuß für Umwelt, Klima und Lebensmittelsicherheit im Europäischen Parlament. Sie ist Mitglied der AfD und der Fraktion Europa der Souveränen Nationen ESN.

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