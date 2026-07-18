EIKE-Präsident Holger Thuß zieht im Interview ein Fazit zur 17. Konferenz in Halle/S. Auf die Frage, wo die nächste Konferenz in 1-2 Jahren stattfinden wird, bringt er die Standorte Lübeck und Berlin ins Spiel. „In der Hauptstadt bringen wir Licht ins Dunkel!“