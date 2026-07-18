EIKE-Präsident Holger Thuß zieht im Interview ein Fazit zur 17. Konferenz in Halle/S. Auf die Frage, wo die nächste Konferenz in 1-2 Jahren stattfinden wird, bringt er die Standorte Lübeck und Berlin ins Spiel. „In der Hauptstadt bringen wir Licht ins Dunkel!“
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Ende Juni war die Klimakonferenz.
Mich würde nach 3 Wochen interessieren
1) Wie war die Reaktion der Presse, waren mainstream-Leute anwesend? Deren Berichte
2) Gab es irgendwelche Reaktionen der Öffentlichkeit bzw. der alimentierten NGOs?
Und Frage 3: Warum waren keine Leute von kritischen Internetsendern wie Apollo News, Nius, Compact, Contrafunk ect. da. Auch in Tichys Wecker wurde nichts berichtet. Warum haben die nichts mitbekommen.?
Die Frage 1 ist eigentlich unbedeutend, was sollen Redakteure, die absolut keine Ahnung haben, schon berichten? Da könnte man genausogut Gouder, Krause oder Frölich hinschicken. Die kennen nur die 10 Gebote der Glaubenskirche und der PIK-Voodoo-Wissenschaft. Wer dagegen verstößt, ist ein KLimaleugner.
Gibt doch genügend andere Öllobbyisten in Berlin, oder etwa nicht? Achso, es gibt dann extra fürs Reisebudget. Die Frau bleibt auch diesmal zu Hause?