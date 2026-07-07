Marc Morano betreibt den Blog ‚Climate Depot‘ für das ‚Committee for a Constructive Tomorrow‘ (CFACT), neben ‚Heartland‘ der US-Partner von EIKE.

Wikipedia schreibt: „Morano gilt als aggressivstes Mitglied der amerikanischen Klimaleugnerszene und wird zu den bekanntesten Klimawandel-Leugnern der Welt gezählt.“

Hier sein Interview zur 17. EIKE-Konferenz in Halle am 26.6.26. Entscheiden Sie selber – ist „aggressiv“ und ein „Leugner“?

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