46 Grad, kein Ventilator, das Leben kommt mir gar nicht hart vor…
Am Freitag und Samstag, dem 26. und 27. Juni 2026, fand die 17. EIKE-Klima- und Energiekonferenz in der privaten Messe Halle an der Saale statt. Am bisher heißesten Wochenende des Jahres mit 41°C im Schatten und 46°C auf dem Dach am Samstag saßen interessierte 140 Gäste und lauschten 21 Referenten mit ihren interessanten Vorträgen zu völlig unterschiedlichen Themen.
Im Saal waren es natürlich viel kühler, weil wir – wie es sich in einem Industrieland gehört – mobile Glykol-Wasser-Klimaanlagen und Industrieventilatoren eingesetzt haben.
Hier einige erste Impressionen, die nach und nach mit Artikeln und den Vortrags-Videos ergänzt werden.
Stefan Kröpelin
Jack Kelley
Henrik Svensmark
John Clauser
vlnr: John Clauser, Stefan Kröpelin, Ronan Connolly, Willie Soon, David Legates, Karl-Iver Dahl-Madsen, Theo Wolters, Craig Rucker, Jack Kelley, unsere Moderatorin, Horst Lüdecke, Nicola Scafetta, James Taylor, Will Happer, Henrik Svensmark, Marc Morano, Lutz Niemann, Holger Thuß.
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