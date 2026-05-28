Daß ein grüner Kandidat und Sohn von EE-Ausrüstern namens „Andol“ die Wikipedia mit seiner Meinung zur Klimapolitik vollschreibt, ist schon 2019 durch die Weltwoche publiziert worden.

Aktuell taucht ein weiterer schöner Beweis für die politische Schlagseite der „Enzyklopädie“ Wikipedia auf: Der Twitterer „Künstliche Intelligenz“ vergleicht einen Eintrag (Lemma) von Wikipedia mit dem entsprechenden in Elon Musks Grokipedia:

Spannend. Piers Corbyn erklärt in einem Video, warum das Klimawandel-Narrativ aus seiner Sicht falsch ist. Wer diesen Herrn nicht kennt, wird nun auf einer Plattform nachsehen. Aber auf welcher? Der Vergleich des Eintrags auf Grokipedia und Wikipedia zeigt, wie sehr Wikipedia in der Hand von Klimaaktivisten ist, die zu unliebsamen Personen Framing betreiben, um sie zu diskreditieren. Man vergleiche die ersten Sätze zum Artikel „Piers Corbyn“: Grokipedia: „Piers Richard Corbyn (born 10 March 1947) is a British astrophysicist and meteorologist who founded and directs WeatherAction, a company specializing in long-range weather and climate forecasting using the Solar-Lunar-Action-Technique (SLAT), which emphasizes solar particle and magnetic activity alongside lunar phases over conventional atmospheric models. He holds a first-class honours degree in physics from Imperial College London and an MSc in astrophysics from Queen Mary College, with research experience in superconductivity, cosmology, and galaxy formation.” Wikipedia: „Piers Richard Corbyn (born 10 March 1947 is a British weather forecaster, anti-vaccine activist, conspiracy theorist, and former politician. Corbyn was born in Wiltshire and raised in Shropshire wherein he attended Adams‘ Grammar School. He was awarded a first class BSc degree in physics from Imperial College London in 1968 and a postgraduate MSc in astrophysics from Queen Mary College, University of London, in 1981.”

Übersetzung: DeepL.com

Grok: „Piers Richard Corbyn (geb. am 10. März 1947) ist ein britischer Astrophysiker und Meteorologe, der WeatherAction gegründet hat und leitet, ein Unternehmen, das sich auf Langzeit-Wetter- und Klimaprognosen unter Verwendung der Solar-Lunar-Action-Technique (SLAT) spezialisiert hat, bei der neben den Mondphasen auch die Sonnenpartikel- und Magnetaktivität gegenüber herkömmlichen atmosphärischen Modellen im Vordergrund stehen. Er hat einen First-Class-Honours-Abschluss in Physik vom Imperial College London und einen MSc in Astrophysik vom Queen Mary College sowie Forschungserfahrung in den Bereichen Supraleitung, Kosmologie und Galaxienentstehung.“

Wiki: „Piers Richard Corbyn (geboren am 10. März 1947) ist ein britischer Wettermoderator, Impfgegner, Verschwörungstheoretiker und ehemaliger Politiker. Corbyn wurde in Wiltshire geboren und wuchs in Shropshire auf, wo er die Adams’ Grammar School besuchte. Er erwarb 1968 einen Bachelor of Science (BSc) in Physik mit Auszeichnung am Imperial College London und 1981 einen Master of Science (MSc) in Astrophysik am Queen Mary College der University of London.“

Hier das Gegengift zum Klimaschwindel, mit Nobelpreisträger! https://eike-klima-energie.eu/2026/04/29/jetzt-anmelden-internationale-klima-und-energiekonferenz-ikek-17-in-halle-an-der-saale/

Fazit: Grok(ipedia) bleibt bei harten Fakten, Wikipedia wartet schon im ersten Satz mit Einschätzungen, Unterstellungen und Diffamierungen auf.