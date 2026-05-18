Cap Allon
RCP8.5 hätte uns zur Einsicht zwingen müssen.
Jahrelang wurde der Emissionspfad mit den höchsten Werten immer wieder als die uns bevorstehende Zukunft dargestellt, sofern die Welt keine rasche Energiewende akzeptiert. Nun wird er aufgegeben.
Das neue IPCC-Szenario-Rahmenwerk hat die Extremwerte gestrichen. Globale Institutionen ziehen nun nach. Am 13. Mai erklärte die niederländische nationale Klimabehörde KNMI in einem Bericht unmissverständlich, dass das derzeit höchste IPCC-Emissionsszenario, RCP8.5 (und dessen Nachfolger, SSP5-8.5), „nicht mehr realistisch“ sei.
Das sollte eigentlich die Schlagzeile sein. Institutionen sollten nun daran arbeiten, alle Studien, Modelle, Theorien und Strategien zu verwerfen, die auf diesen nun verworfenen extremen Behauptungen basieren. Stattdessen erklärt das KNMI, dass seine eigenen hochgradigen niederländischen Klimaszenarien ohnehin weiterhin gültig seien.
Das KNMI räumt also ein, dass RCP8.5 nicht mehr realistisch ist, arbeitet aber daran, die gleichen Extremwerte beizubehalten. Eine ähnliche Erwärmung, so heißt es, könnte durch eine höhere Klimasensitivität, stärkere Rückkopplungen oder eine schlechtere regionale Reaktion immer noch eintreten. Der alte Pfad ist zu unrealistisch, um den nächsten IPCC-Rahmen zu überstehen, aber offenbar immer noch plausibel genug, als dass die niederländischen Entscheidungsträger ihre Pläne darauf aufbauen könnten. Wahrscheinlicher ist, dass ein Verwerfen der Szenarien für 2023 kostspielig, peinlich und politisch ungelegen wäre.
Wenn RCP8.5 und SSP5-8.5 nicht mehr realistisch sind, lautet die ehrliche Frage: Was ändert sich? Welche Prognosen fallen weg? Welche Risiken werden herabgestuft? Welche Annahmen zur Infrastruktur müssen überarbeitet werden? Welche Zuordnungsbehauptungen, Schadensstudien, Versicherungsmodelle, Meeresspiegelprognosen und politischen Forderungen wurden durch einen Pfad überhöht, der nun als unplausibel eingestuft wird? Und wie viel CO₂-Steuer bekomme ich zurück?
Falls die Reaktion des KNMI die erste Stufe des „Scenario Grief“ darstellt, dann liefert Rahmstorf die zweite Stufe.
Dr. Stefan Rahmstorf, bekannt für seine AMOC-Panikmache, geht noch einen Schritt weiter: Der Worst-Case-Szenario sei nicht mehr plausibel, sagt er, weil die Energiewende funktioniert habe. In seiner wirren Darstellung war RCP8.5 einst eine echte Bedrohung, doch erneuerbare Energien, politische Maßnahmen und sinkende Kosten für saubere Energie hätten die Emissionskurve nach unten gedrückt.
Ich lasse das einfach mal so stehen:
Rahmstorf betreibt historische Schönfärberei.
RCP8.5 war keine realistische Zukunft mit Kohleverbrennung, die durch Wind und Sonne besiegt wurde. Es war ein absurder Pfad, der niemals als „Business as usual“ verkauft hätte werden dürfen, geschweige denn dazu dienen sollte, unzählige Studien, Schlagzeilen, Angstkampagnen und politische Forderungen anzufachen.
Link: https://electroverse.substack.com/p/cairngorm-logs-40cm-of-mid-may-snow?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Haben sie es mitbekommen? Der IPCC nimmt seine unwissenschaftliche Modell Ubertreibung zurück auf die gerade in Deutschland zerstörerische Wirtshaftspolitik betrieben wird und heute am 18.Mai 2026 um 19 Uhr das ZDF beginnt mit Klimaalarm in Deutschland, wohl im Auftrag der Monitären Deutschland Energie-und Wärmepumpen- Lobbyisten, mit CO2 Klimakrisenesoterikrethorik! Denn es geht um Milliarden von Euros die damit verdient werden , ohne irgendeine messbare Klimawirkung garantieren zu müssen!
Hier mal die Berechnung zu der Behauptung von Rahmstorf. Seine Anhänger können natürlich auch nicht rechnen und glauben da weiter Rahmstorfs Märchen.
Rechnet man die von der IEA dokumentierten, stetig ansteigenden Vermeidungseffekte dieser Schlüsseltechnologien seit 2011 (seit Veröffentlichung von RCP8.5) überschlägig zusammen, ergibt sich ein kumulierter Wert von schätzungsweise 15 bis 20 GtCO₂, die im letzten Jahrzehnt durch die globale Energiewende weniger in die Atmosphäre gelangt sind, als es ohne diesen Ausbau der Fall gewesen wäre.
Der physikalische Effekt: 15 bis 20 GtCO₂ entsprechen einer atmosphärischen Konzentration von etwa 2 bis 2,5 ppm (parts per million) CO₂. Die Einsparung: Ohne die Energiewende läge die CO₂-Konzentration in der Atmosphäre heute nicht bei rund 426 ppm, sondern bei etwa 428,5 ppm.Das Ergebnis: Diese vermiedene Konzentration macht eine Reduzierung des Strahlungsantriebs von ca. 0,025 bis 0,03 W/m2 aus. Zum Vergleich: Der gesamte menschliche Strahlungsantrieb liegt heute bei etwa 2,7 W/m2. Verminderung des globalen Temperaturanstiegs. Um die direkt vermiedene Erwärmung durch eingespartes CO₂ zu berechnen, nutzt der Weltklimarat (IPCC) die lineare Faustformel: 1.000 GtCO₂ kumulierte Emissionen verursachen ca. 0,45 °C globale Erwärmung (mit einer wissenschaftlichen Bandbreite von 0,27 °C bis 0,63 °C).Rechnet man die 15 bis 20 GtCO₂ durch diesen Faktor, ergibt sich: Eingesparte Erwärmung: Der globale Temperaturanstieg wurde durch die Energiewende seit 2011 um ca. 0,007 °C bis 0,009 °C abgebremst.
Ist doch klar, dass Ramstorf so argumentiert, auch wenn ich die Argumentation von Herrn Krüger für richtig halte. Aber Ramstorf möchte weiter Steuermittel für seine zweifelhafte „Forschung“ auf Kosten der Steuerzahler eintreiben. So lange unsere Regierung nicht der Realität ins Auge sieht wird sich erst dann was ändern, wenn die Altparteien aus der „Verantwortung“, der sie nicht gerecht werden, gejagt sind.
Ich rechne da mit den Zahlen der Klimaschützer. Die sind nicht mal fähig mit den eigenen Zahlen die Behauptung zu überschlagen. Der Einsparungseffekt ist nahezu NULL .
„1.000 Gt CO₂ kumulierte Emissionen verursachen ca. 0,45 °C globale Erwärmung“
Da haben wir wieder hochgradiges physikalisches Verständnis: Emissionen verursachen x °C Erwärmung.
Erwärmung wird in Ws angegeben. Die 0,45 °C können nur eine Temperaturerhöhung sein.
Für richtige Klima-Ideologen mach das keinen Unterschied, was sind schon physikalische Größen. Die kann man doch nach Belieben austauschen und verdrehen, versteht doch sowieso keiner, wichtig ist einzig die Panikmache, mit der man Steuern begründen und abkassieren kann.
Wir befinden uns derzeit nicht im Mittelalter, sondern klar erkennbar in der Steinzeit. Obwohl ich kein Freund des „I“ in KI bin, inzwischen scheint es mir die einzig mögliche Rettung zu sein.
Guter Vorhalt. Man muß der Argumentationslinie nicht folgen, aber sie macht deutlich, wie die Klimahysteriker sich selbst ins „Aus und vorbei“ manövriert haben. Was nun aus dieser Ecke folgen wird, sind die erwartungsgemäßen Rettungsbefehle von der Brücke vor dem Untergang „Alle in die Boote, PIK und andere Zuwendungsempfänger zuerst!“