Mit freundlicher Genehmigung von blackout-news,
2025 flossen nach der Jahresabrechnung der Stromnetzbetreiber 16,5 Milliarden Euro Subventionen an Betreiber von Wind- und Solaranlagen, obwohl Strom in vielen Stunden kaum noch Marktwert hatte, teils verschenkt wurde oder wegen Netzengpässen gar nicht erzeugt werden konnte. Auslöser ist das Fördersystem mit festen Einspeisevergütungen über 20 Jahre, das auch dann zahlt, wenn mittags zu viel Solar- und Windstrom gleichzeitig ins Netz drückt. Das Risiko liegt deshalb im Überangebot bei Sonne und Wind, während in anderen Stunden teure Importe nötig werden. Die Folgen tragen Mieter, Autofahrer und Betriebe, die über CO2-Preis, Heizkosten, Kraftstoffpreise und hohe Stromkosten zusätzlich belastet werden. Zugleich wächst der politische Streit, weil Reformideen sofort auf Widerstand aus SPD und Grünen stoßen (netztransparenz: 10.03.26).
Wie das Fördersystem Milliarden für Überschussstrom auslöst
Betreiber von Wind- und Solaranlagen erhalten je nach Anlage 6 bis 12 Cent pro Kilowattstunde. Fällt der Börsenpreis darunter, gleicht der Staat die Differenz aus. Genau das passiert jedoch besonders oft dann, wenn mittags sehr viel Solarstrom und zugleich Windstrom eingespeist werden.
Dann sinkt der Strompreis in Richtung Null, während die feste Vergütung weiterläuft. Der Staat stützt damit Strom, der in diesem Moment kaum gebraucht wird. Deshalb landet ein Teil der Mengen im Ausland, oder Netzbetreiber greifen ein und regeln Anlagen ab. Selbst dann fließt weiter Geld, denn Betreiber erhalten 95 Prozent der EEG-Vergütung auch für Strom, den sie in dieser Lage gar nicht erzeugen.
Extreme Preissprünge verschärfen die Belastung
Wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, kippt die Lage schnell. Dann muss Deutschland teuren Strom importieren, während der Preis leicht auf 20 bis 40 Cent pro Kilowattstunde steigen kann. Das zeigt einen harten Gegensatz, denn auf Stunden mit wertlosem Überschuss folgen Phasen mit knapper und teurer Versorgung.
Die Kosten tragen nicht nur private Haushalte, sondern außerdem Vermieter, Autofahrer und die Industrie. Kritiker sprechen deshalb von einer milliardenschweren Umverteilung zugunsten kapitalkräftiger Investoren in Wind- und Solarparks. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche denkt daher über Korrekturen nach. Doch aus SPD und Grünen kam sofort Widerstand. Nina Scheer warnte, eine Reform würde „den Ausbau der Photovoltaik massiv ausbremsen“. Katrin Uhlig sprach sogar von einem „Angriff auf das Erfolgsmodell der Energiewende“.
Atomkraft, Kohle und Fracking rücken wieder in den Fokus
Gerade wegen dieser Kosten wächst der Druck auf die Energiepolitik. Kritiker fordern deshalb eine neue Debatte über den Weiterbetrieb von Kohlekraftwerken, über die Aufhebung des deutschen Fracking-Verbots von 2017 und über das Ende des Kernenergieverbots. Ihr zentrales Argument lautet, dass Deutschland verlässliche Leistung braucht und nicht nur wetterabhängige Einspeisung.
Dabei verweisen sie auf frühere politische Antworten auf Versorgungskrisen. Helmut Schmidt setzte nach den Ölkrisen auf einen massiven Ausbau der Kernenergie, während Friedrich Merz heute widersprüchlich wirkt. Einerseits sagte Merz beim Neujahrsempfang der Wirtschaft in Halle im Januar 2026, der Ausstieg aus der Kernenergie sei „ein schwerer strategischer Fehler“ gewesen und die Energiewende sei „die teuerste und ineffizienteste der Welt“. Andererseits erklärte er zur heutigen Lage: „Ich bedaure das, aber es ist so, und wir konzentrieren uns jetzt auf die Energiepolitik, die wir haben.“ Auch Ursula von der Leyen bezeichnet die Abkehr von der Atomkraft inzwischen als strategischen Fehler, obwohl sie den Ausstieg 2011 als Mitglied der Bundesregierung unterstützte. Kritiker sehen darin ein Symbol für eine Energiepolitik, die hohe Kosten erzeugt und zugleich die industrielle Basis Deutschlands schwächt.
https://blackout-news.de/aktuelles/165-milliarden-euro-fuer-wertlosen-strom-streit-ueber-wind-und-solar-subventionen-eskaliert/
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wer regiert Deutschland?
Die Fossilokraten natürlich!
https://www.youtube.com/watch?v=eqoJGiwmkWU
EIKE_2026-05-05_165-milliarden-euro-fuer-wertlosen-strom-streit-ueber-wind-und-solar-subventionen-eskaliert
Titel-Bild KI Bing_grüne Geldgewinnung
Das gruene Syndikat at work, beim Geld-Einsammeln.
Ein wirklich sehr guter Beitrag,
erklärt genau wie das mit dem Geld drucken funktioniert,
zur Vernichtung der deutschen Wirtschaft.
Die Lösung könnte so einfach sein:
Weg mit dem EE_SCHROTT,
„Atomkraft, Kohle und Fracking rücken wieder in den Fokus“,
UND richtig wählen (die AFD natürlich).
16,5 Milliarden Euro für wertlosen Strom.Richtig, und wir müssen dieses Geld aufbringen, um Stromabfall zu produzieren. Wir müssen aber auch genausoviel wertvolle Milliarden aufbringen, damit bei Dunkelflaute die Nachbarländer bei uns den Blackout verhindern.
Apropos Friedrich Merz, der schwatzt je nach Publikum oft wie eine den gerade örtlichen und zeitlichen Konsens suchende geschmeidige sich einschleimende Führungskraft, stets bemüht, handelt aber wie ein wegen Altersschutz noch geduldeter nonvisionärer Abteilungsleiter bei der ländlichen Müllabfuhr kurz vor der ersehnten Pensionierung ins Schrebergartenparadies nahe bei Mutti, oder?
Ein paar elektrotechnische Grundlagen, die zeigen, wie unsinnig die Argumentationsketten vor allen Dingen im politischen Raum mit den Trittin- und Habeck-Jüngern sind.
Kraftwerke für elektrische Energie bieten letztlich beim Normalverbraucher über alle Zwischenstationen, auch im Verbund, eine eingeprägte Spannung an, vereinfacht 230 V~.
Jeglicher Strom wird einzig von zugeschalteten Verbrauchern hervorgerufen.
Fasst man alle Kraftwerke zu einem einzigen „Ersatzkraftwerk“ zusammen, so ist der gesamte Verbraucherstrom (Ersatzverbraucher) immer genau auch der Kraftwerksstrom, nicht mehr, nicht weniger, sondern zeitgleich immer genau identisch.
Stromüberschuss gibt es nicht. Es gibt nur die Möglichkeit, dass zusätzliche zugeschaltete Verbraucher den Gesamtstrom erhöhen, sofern die Kraftwerke die zusätzliche Leistung decken können, ohne überlastet zu sein. Wenn die Kraftwerke höhere Leistung bereitstellen könnten als gerade gebraucht wird, nimmt keines der im Verbund wirkenden Kraftwerke Schaden.
Die Politik hat Gesetze geschaffen, mit denen sie von Kraftwerken auf Basis von Wind oder Sonne dennoch mögliche Leistungen, die nicht abgenommen werden, von den Bürgern zu bezahlen sind. Das hat keine technischen, sondern einzig ideologische Gründe.
Dies findet seinen Höhepunkt in der Börsennotierung, dort werden Preise für theoretisch mögliche elektrische Energie genau so behandelt, wie für reale von Verbrauchern abgenommene Energie.
Wer diesen Schwachsinn für richtig hält, mag weiter mit Begriffen (Auszüge) wie
Strom Ins Netz drückenAtomstrom verstopft die NetzeStromüberschussErfolgsmodell EnergiewendeCO2-BepreisungStromeinspeisungStrom verklappenarbeiten und sich darüber freuen, dass er neben der wirklich gewandelten und benötigten Energie auch nicht gewandelte theoretisch mögliche Energie fröhlich mit bezahlt.
Vergleichbares soll demnächst auch in Supermärkten eingeführt werden: Wer sich für den Kauf von 1 Pfund Butter entscheidet, soll an der Kasse noch zusätzlich für 1 Pfund nicht gekaufter Margarine bezahlen.- Wer es nicht glaubt, nur Geduld, es ist das bewährte Modell Ihrer Stromrechnung, allerdings ohne darin erfolgter präziser Formulierung. Das Wort Merit Order kommt darin z. B. nicht vor!
Es macht sprachlos, was die BRD-Schafe bereit sind, für die „Klimarettung“ zu löhnen!
Dagegen war der Ablaßhandel des Mittelalters Pillepalle.
Der Ausgleich des temporären Ungleichgewichts von (mögllicher) Stromerzeugung und Strombedarf ist ein Kinderspiel.
Der Bau von Speichern, die Produktion von Grünem Wasserstoff und der Ausbau des Stromnetzes wird staatlich unterstützt.
Der Ausbau der Erneuerbaren Energien wird gleichmäßig fortgesetzt.
Warum tun sich unsere Politiker und Politikerinnen so schwer damit, Enscheidungen zu treffen und Projekte umzusetzen, die von einer breiten Mehrheit der Bevölkerung befürwortet wird? Die sollten mehr auf Fachleute hören und weniger auf die Lobbyisten, die sich zu Tausenden um die Abgeordneten scharren und ihre Propaganda an Mann und Frau bringen wollen.
Wovon sind die Grünen („Mehrheit“ <10%) denn nun schon wieder breit?