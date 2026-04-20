Paul Homewood, NOT A LOT OF PEOPLE KNOW THAT
h/t Ian Cunningham
WOW! Justin Rowlatt hat die Erleuchtung gefunden!
„Ich bin ein Early Adopter, wenn es um neue Technologien geht“, sagt Gavin Tait, ein 69-Jähriger aus Glasgow, mit einem Anflug von Stolz.
Als er vor etwa zehn Jahren bei seiner Pensionierung eine Pauschalsumme erhielt, investierte er daher in erneuerbare Energien: Sonnenkollektoren auf dem Dach, eine Hausbatterie und eine Wärmepumpe. „Das schien mir ein Kinderspiel zu sein“, erinnert er sich. „Ich konnte Geld sparen und der Umwelt helfen – warum sollte ich das nicht tun?“
Zunächst funktionierte es. Sein gut isoliertes Haus blieb warm und seine Energiekosten sanken. Doch in den letzten beiden Wintern begann sich die Lage zu ändern. „Ich bemerkte, dass meine Stromrechnungen in die Höhe schossen“, sagt er.
In diesem Winter schalteten er und seine Frau die Anlage aus und kehrten zu ihrem Gasboiler zurück, den sie als Reserve aufbewahrt hatten.
Gavin – der sich bei „BBC Your Voice“ über seine Erfahrungen gemeldet hat – sagt, er wisse, worin das Problem lag. Im besten Fall liefert Gas fast eine Wärmeeinheit pro eingesetzter Energieeinheit; seine Wärmepumpe kann bis zu drei oder vier Wärmeeinheiten pro Energieeinheit liefern. Da Wärmepumpen jedoch mit Strom betrieben werden, zahlt er nun etwa 27 Pence pro Kilowattstunde, verglichen mit weniger als 6 Pence für Gas, das einen Heizkessel antreibt – mehr als viermal so viel.
Gavin Tait und seine Frau schalteten ihre Wärmepumpe aus und kehrten zu ihrem Gaskessel zurück, nachdem steigende Stromkosten den Betrieb zu teuer gemacht hatten.
„Es ist ganz einfach“, sagt er. „Wirtschaftlich gesehen rechnet es sich einfach nicht.“
Seine Erfahrung ist kein Einzelfall. Eine Umfrage unter 1.000 Wärmepumpenbesitzern, die Censuswide im vergangenen Sommer im Auftrag von Ecotricity durchgeführt hatte ergab, dass zwei Drittel angaben, das Heizen ihrer Häuser sei teurer geworden als zuvor.
Für Kritiker der Regierungspolitik deuten Geschichten wie die von Gavin auf ein tiefer liegendes Problem hin.
Heizung und Verkehr machen über 40 % der Emissionen in UK aus, doch sie sagen, dass die Fortschritte beim Austausch von Gasheizkesseln und Benzinfahrzeugen weit hinter den Zielen zurückbleiben, weil die Minister den falschen Schwerpunkt setzten.
Ihrer Ansicht nach ist die Regierung darauf fixiert, die Stromerzeugung umweltfreundlicher zu gestalten, obwohl diese nur einen weitaus geringeren Anteil an unseren Gesamtemissionen ausmacht – etwa 10 %. Diese Fixierung treibt die Strompreise in die Höhe und verteuert den Umstieg auf Wärmepumpen oder Elektrofahrzeuge für die Bürger.
Das Thema hat an Dringlichkeit gewonnen, weil der Konflikt im Nahen Osten die Öl- und Gaspreise in die Höhe treibt und Befürchtungen weckt, dass die hohen Energiekosten anhalten könnten.
Die Regierung beharrt darauf, dass die Konzentration auf erneuerbare Energien letztendlich zu mehr Energiesicherheit führen wird, indem sie die Abhängigkeit von importiertem Gas verringert, die Emissionen senkt und – was entscheidend ist – die Kosten senkt.
Haben sie recht? Oder verfolgt die Regierung die falschen Ziele, indem sie saubererem Strom Vorrang einräumt, während die Fortschritte bei Heizung und Verkehr hinterherhinken?
Die versteckten Kosten „sauberer“ Energie
Das Problem ist, dass die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien zwar kostengünstig sein kann, das für seine Einspeisung erforderliche System jedoch nicht. Als ich Sir Dieter Helm, Professor für Wirtschaftspolitik an der Universität Oxford, nach seiner endgültigen Antwort auf die Frage nach den Kosten erneuerbarer Energien frage, lacht er.
„Es kommt ganz darauf an, was man misst“, sagt er. Sir Dieter erklärt, dass man einen wichtigen Aspekt übersieht, wenn man sich nur auf die Kosten der Stromerzeugung konzentriert: die Kosten des Gesamtsystems.
Strom muss jederzeit verfügbar sein – nicht nur, wenn der Wind weht oder die Sonne scheint. Das bedeutet Reserveerzeugung, zusätzliche Kapazitäten und ein ausgedehnteres Netz.
Sir Dieter gibt mir ein vereinfachtes Beispiel. Der Spitzenstrombedarf in UK liege bei etwa 45 Gigawatt (GW), sagt er. In der Vergangenheit konnte dieser Bedarf mit rund 60 GW Kapazität aus Kohle-, Gas- und Kernkraftwerken gedeckt werden.
Da sich das System zunehmend auf erneuerbare Energien verlagert, wird weitaus mehr Kapazität benötigt – nicht nur für Wind- und Solarenergie, sondern auch für Reservekapazitäten für Zeiten, in denen diese keine Energie liefern. Nach Schätzungen von Sir Dieter bewegt sich Großbritannien auf einen Wert von etwa 120 GW zu. Gleichzeitig muss auch das Stromnetz ausgebaut werden, um den Strom aus Offshore-Windparks dorthin zu leiten, wo er benötigt wird.
Über die genauen Zahlen wird diskutiert, aber die Richtung ist klar: Teilweise aufgrund der erneuerbaren Energien wird das System größer, komplexer und teurer. Ein Teil dieser Kosten schlägt sich bereits in den Rechnungen nieder. Der Ausbau des Netzes – der Bau neuer Masten und Stromleitungen – treibt die Netzentgelte in die Höhe.
Hinzu kommen „Ausgleichskosten“, darunter Zahlungen an Windparks, damit diese abschalten, wenn das System nicht den gesamten von ihnen erzeugten Strom aufnehmen kann. Und bis vor kurzem machte ein Subventionsprogramm rund 10 % der durchschnittlichen Haushaltsrechnung aus.
Es gibt noch einen weiteren Punkt. UK verfügt über besonders große Vorkommen einer der kostspieligeren erneuerbaren Energiequellen – der Offshore-Windenergie.
Dank der Massenproduktion sind die Kosten für Solarenergie drastisch gesunken. Doch der oft bewölkte Himmel in Großbritannien – insbesondere im Winter, wenn der Bedarf am höchsten ist – schränkt die Leistungsfähigkeit des Systems ein.
Offshore-Windenergie ist zuverlässiger, erfordert jedoch große, standortspezifische Ingenieurprojekte, die sich nicht auf die gleiche Weise reproduzieren lassen und daher nicht den gleichen nachhaltigen Kostenrückgang verzeichnen konnten. Gleichzeitig haben steigende Preise für Materialien wie Stahl und Seltene Erden – zusammen mit höheren Zinssätzen – die Kosten weiter in die Höhe getrieben.
Der Preis des Fortschritts
Auf dem Papier hat Großbritannien erhebliche Fortschritte bei der Ökologisierung gemacht – die Emissionen des Landes sind seit 1990 um rund 50 % gesunken. Das bedeutet jedoch nicht zwangsläufig, dass sich der globale Fußabdruck Großbritanniens insgesamt um den gleichen Prozentsatz verringert hat.
Viele früher in Großbritannien hergestellte und dort verbrauchte Güter werden heute im Ausland produziert und dann hierher importiert, wobei diese Produktion oft in Ländern mit einem höheren CO₂-Fußabdruck stattfindet.
China beispielsweise deckt nach wie vor mehr als die Hälfte seines Energiebedarfs mit Kohle, was bedeutet, dass die Emissionen lediglich ins Ausland verlagert und nicht insgesamt reduziert wurden.
Darauf weisen führende Klimaforscher hin, darunter Prof. Kevin Anderson von der Universität Manchester, der argumentiert, dass die Zahl von 50 % „den internationalen Luft- und Seeverkehr sowie unsere Importe und Exporte nicht berücksichtigt“.
Er fügt hinzu: „Bezieht man diese mit ein – was beim Klima natürlich der Fall ist –, dann beträgt der Rückgang seit 1990 etwa 20 %.“ Die Regierung erklärt, sie halte sich an die Richtlinien der Vereinten Nationen zur Emissionsberichterstattung.
China deckt nach wie vor mehr als die Hälfte seines Energiebedarfs mit Kohle, was die Befürchtung aufkommen lässt, dass die mit dem britischen Verbrauch verbundenen Emissionen lediglich ins Ausland verlagert wurden.
Gleichzeitig schlagen sich die höheren Systemkosten nicht nur in den Stromrechnungen der Haushalte nieder – sie wirken sich auf die gesamte Wirtschaft aus. Britische Haushalte haben mit einigen der höchsten Stromrechnungen in Europa zu kämpfen. Für Unternehmen sieht die Lage noch düsterer aus.
https://www.bbc.co.uk/news/articles/c86ey5n9vx9o
Willkommen auf der dunklen Seite, Justin!
Link: https://wattsupwiththat.com/2026/04/18/renewables-are-costing-us-a-fortune-justin-rowlatt/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wind und Sonne schicken keine Rechnung, Gaskraftwerke – H2 ready – schicken auch keine Rechnung, so unsere intelligentesten Politiker mit meiner kleinen Gaskraftwerke-Erweiterung.
Ein richtig tief durchdachtes Elektro-Politiker-System.
Die keine Rechnung schickenden Wind und Sonne erzeugen mit ihrem kostenlosen Strom (Windräder und PV-Paneele und Umrichter selbst schicken ja auch keine Rechnung) z. B. per Elektrolyse Wasserstoff. Wirkungsgrad so um die 20 %. Der wird dann in nicht vorhandenen Gaskraftwerken in elektrische Energie gewandelt, Wirkungsgrad so um die 40 %, falls einmal welche mit Sondervermögen gebaut werden..
Der Hausbesitzer wird gezwungen, seine Gasheizung gegen eine Wärmepumpe auszutauschen, die vermutlich auch keine Rechnung schickt. Im Winter, nämlich dann, wenn in Deutschland Wärme gebraucht wird, fällt deren Energieschöpfung aus der kalten Luft auf einen Faktor deutlich unter 2 zusammen.
Würde man das erzeugte Gas in einer konventionellen Gasheizung direkt nutzen, läge deren Wirkungsgrad nahe 100 %, also besser als der Umweg über ein Gaskraftwerk mit anschließender Wärmepumpe und deutlich weniger anfälliger Technik.
Ähnlich sieht es bei den Glühbirnen aus, deren Licht ja im Winter besonders lang in den Abendstunden benötigt wird. Dass sie fürchterliche 90 % an Wärme produzieren ist ja nichts anderes, als eine gut funktionierende saubere und umweltfreundliche elektrische Heizung, und das dann, wenn Heizung gebraucht wird und PV auf 7 % gegenüber dem Sommer zusammengebrochen ist. Dass Windräder dann gegenüber dem Sommer nicht plötzlich doppelten Ertrag liefern, ist unserer Politikern ja bislang auch entgangen.
In meinem nächsten Leben werde ich Politiker, man braucht außer vom Schwätzen von nichts anderem Ahnung haben, und kann beliebig das Volk verblöden und damit seinen üppigen Lebensunterhalt einstreichen, Pension inbegriffen! Die zwangsfinanzierten Qualitätsmedien helfen natürlich kräftig dabei.
Stimmt doch Herr Habeck oder Herr Trittin ….?
Dieses kollektivistische Klimarettungsnarrativ ist das politische Vehikel zur Machteroberung – und es hat funktioniert, es benötigte nur den erzeugten „Konsens“ keine wissenschaftlichen Wahrheiten.
„Erstaunlicherweise“ sind bisher alle Kollektivismen ökonomisch zusammen gebrochen.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in Prozent, das es beim Kollektivismus Klimarettung diesmal anders ist? Betrachten wir doch mal Deutschland als „Vorreiter“ für das Scheitern.
Betrachtet man Deutschland als „Labor“ für diesen Kollektivismus, lassen sich drei Szenarien für die Wahrscheinlichkeit eines „Anders-Seins“ skizzieren:.
Eine ökonomische Kollaps-Wahrscheinlichkeit würde ich auf ~70–80 % schätzen, bis ca. 2035.
Ein Szenario der „Dauersubvention“, später Dauersiechtum schätze ich auf ca. ~20 %, bis 2045+
Die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg („Diesmal ist es anders“) schätze ich auf < 5–10 %.
Diese dritte Möglichkeit ist natürlich besonders interessant, da unsere Politik sie favorisiert.
Damit es diesmal funktioniert, müsste das System zwei physikalisch-ökonomische Wunder vollbringen:
Entkoppelung: Wirtschaftswachstum müsste vollständig und weltweit von Ressourcenverbrauch und CO2 entkoppelt werden, was historisch bisher nie in ausreichendem Maße gelungen ist (Dies widerspricht der inneren Funktionsweise des Kapitalismus (der Marktwirtschaft), d.h. dieser müsste sodann zunächst in Deutschland beseitigt werden.).Globale Gleichschaltung: Alle anderen relevanten Mächte (China, Indien, USA) müssten denselben kollektivistischen Weg gehen (das Marxsche Theorem: Kollektivismus nur in allen Ländern der Welt gleichzeitig siegreich möglich). Aktuell ist jedoch nicht zu beobachten, diese Länder setzen auf nationales Wachstum und Marktmechanismen, während Europa seine eigene Basis schwächt. Für diese Länder wird die Deindustrialisierung Deutschlands automatisch ein stärkender Import deutscher Industrie und wirtschaftlicher Stärke, denn die hören eben nicht automatisch auf zu produzieren, mit Ihnen gehen deutsche Ingenieurskunst, Patente und die technischen Eliten.Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Kollektivismus nicht ökonomisch scheitert, ist nach den Gesetzen der Ökonomie verschwindend gering. Die Frage ist also nicht ob, sondern wie hart die Landung sein wird, wenn der „erzeugte Konsens“ nicht mehr ausreicht, um leere Kassen und abwandernde Industrien zu kaschieren.
Das Tragischste für alle Deutschen ist, das es ein völlig sinnloser lokaler ökonomischer Suizid ist, auch „klimatechnisch“, die Weltgeschichte wird es nur mit einer Randnotiz vermerken und sodann vielleicht noch mitleidvoll lächelnd vorüber schreiten.
Gäbe es einen Vierten Weg, eine Alternative, wenn ja mit wem, oder?
Man muss schon sagen: In Zeiten, in denen Insolvenzen wie Pilze nach einem warmen Sommerregen sprießen und sich die Stromrechnung zu einem literarischen Großprojekt auswächst, braucht es vor allem eines – intellektuelle Orientierung durch unsere ganz großen Denker.
Da wäre zunächst der unendlich soziale Sozialwissenschaftler und semiprofessionelle Alt–Hausbesetzer Jürgen Trittin (2024): »Die Energiewende wird nicht mehr als eine Kugel Eis kosten.« (damals 50 Cent)
Ein Satz von fast schon lyrischer Schönheit. Man möchte ihn sich rahmen und neben die letzte Nebenkostenabrechnung hängen – als stillen Trostspender zwischen Netzgebühren und Umlagen. Dass die Kugel Eis inzwischen eher ein mehrgängiges Degustationsmenü ersetzt, ist vermutlich nur ein bedauerliches Missverständnis der Realität.
Doch damit nicht genug: Die ökonomische Krönung liefert der genialste Wirtschaftswissenschaftler und Empathie-Ökonom der Menschheitsgeschichte Dr. Robert Habeck (2022): »Klimaschutz ist der Treiber für künftigen Wohlstand.« und: »Wir bauen das Land um – im laufenden Betrieb.«
Man muss diese Sätze einfach lieben. Sie haben etwas zutiefst Beruhigendes. Während draußen Betriebe schließen und Traditionsunternehmen leise die Lichter ausknipsen, weiß man doch: Es geschieht alles im Namen des künftigen Wohlstands. Ein grüner Wohlstand, der offenbar eine gewisse Anlaufzeit benötigt – ähnlich wie gewisse Großflughäfen oder Bahnhöfe.
Und das „Umbauen im laufenden Betrieb“? Ein genialer Ansatz. Wer wollte nicht schon immer einmal erleben, wie man bei voller Fahrt den Motor ausbaut, die Reifen wechselt und nebenbei noch das Navigationssystem neu programmiert? Dass dabei gelegentlich ein paar –bei gewissen Leuten locker gewordene – Schrauben verloren gehen – nun ja, das sind unvermeidbare Kollateralschäden auf dem Weg in eine sonnige und windbetriebene Zukunft.
So bleibt am Ende nur tiefe Bewunderung. Für Visionen, die so kühn sind, dass sie mit der Wirklichkeit nur noch lose korrespondieren. Und für eine Energiewende, die uns allen gezeigt hat: Eine Kugel Eis kann sehr, sehr sättigend sein – wenn man sie sich denn noch leisten kann.
Wir speisen unseren Solarstrom in unser Stromnetz vom Haus und von der Firma ein, und nennenswerte Kosten hatten wir da nicht für die Systemintegration.
Und jetzt interessiert hier alle Leser einmal, was für eine Firma unserer fröliche Ute eigentlich so betreibt. Vielleicht so einen Art Propaganda-Kraftwerk auf Basis ideologischer Verbrennung (oder besser „Verblödung“)?