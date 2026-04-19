Dieser Beitrag über die Rohstoffe im Boden von Holland, hat mich angeregt, auch kurz etwas zu den Rohstoffen im Boden von Deutschland zu recherchieren. Siehe Ergänzung – der Übersetzer

Rob, klimaatgek.nl, 27.03.2026

Heute Morgen wurde ich in der Bäckerei mit der aktuellen Energieknappheit in unserem Land konfrontiert: Mein Lieblingsbrot war 25 Cent teurer geworden. Mein Energieversorger nannte mir einen Gaspreis von 1,40 Euro für heute, inklusive aller Steuern und Abgaben. Der Grundpreis für Gas pro Kubikmeter liegt heute ohne Mehrwertsteuer deutlich über 50 Cent; Steuern (Energiesteuer 73 Cent) plus Mehrwertsteuer (fast 11 Cent) kosteten mich daher heute 84 Cent pro Kubikmeter Gas.

Es ist bekannt, dass das Groninger Gasfeld, einst eines der größten Gasfelder der Welt, von Politikern stillgelegt wurde. Von den ursprünglichen Reserven von 2.800–2.900 Milliarden m³ Gas befinden sich noch etwa 450–550 Milliarden m³ im Boden. Darüber hinaus lagern noch etwa 90–100 Milliarden m³ Gas in zahlreichen kleineren Gasfeldern an Land, vorwiegend unter der Nordsee.



Abb. 1 Quelle: NLOG

Abbildung 1 ist eine Übersichtskarte des niederländischen geologischen Portals (NLOG). Über den Link unterhalb der Abbildung gelangen Sie zur interaktiven Karte. Wählen Sie dort „Felder“ aus.



Abb. 2 Quelle: NLOG

Abbildung 2 zeigt die detaillierte Gasfeldkarte der nordöstlichen Niederlande. Das riesige Groninger Feld ist hellgrau mit einem hellgrünen Rand dargestellt. Darüber hinaus ist das gesamte Gebiet mit kleineren Gasfeldern übersät, die fast alle in Produktion sind. Das Gasfeld Eleveld südlich von Assen ist mit einem roten X markiert; dort ereignete sich am 14. März ein leichtes Erdbeben. Das Erdgasfeld war zwar bereits einige Monate zuvor stillgelegt worden (hellgrün), doch können Erdbeben auch nach der Stilllegung noch geraume Zeit auftreten.

Auffällig sind auch die zahlreichen Gasfelder im Osten von Ameland. Südlich von Zoutkamp und Roden befinden sich zudem zwei unterirdische Gasspeicher (blau). Ein dritter Speicher liegt in der Nähe von Alkmaar in Nordholland. Es handelt sich dabei um erschöpfte Gasfelder, die im Sommer mit importiertem Erdgas aufgefüllt werden.



Abb. 3

Unser Erdgas entstand bei der Inkohlung tiefer liegender Kohleflöze, die sich im Untergrund fast der gesamten Niederlande befinden. Der schematische Querschnitt in Abbildung 3 zeigt, dass die Kohleflöze aus dem Karbon (vor 300 Millionen Jahren) in Südlimburg nahe der Oberfläche liegen und nach Norden hin immer tiefer reichen. Unter Groningen befinden sie sich in einer Tiefe von etwa 5 km.

Erdgas entsteht durch die Verkohlung von Gestein aufgrund steigenden Drucks und steigender Temperatur und entweicht normalerweise an der Erdoberfläche in die Atmosphäre. Es kann nur dann eingeschlossen werden, wenn sich darüber eine undurchlässige Gesteinsschicht (Salz) befindet. Dies ist unter Groningen in etwa 3 km Tiefe in einer Sandsteinformation namens Rotliegendes der Fall. Das Profil zeigt auch deutlich, warum in den südlichen Niederlanden kein Erdgas vorkommt. Es wird nun auch verständlich, warum man in der Nordsee tiefer bohren muss, um an Erdgas zu gelangen.



Abb. 4 Quelle: NLOG

Der detaillierte Querschnitt des Groninger Untergrunds (Abbildung 4) zeigt, dass die Salzablagerung (Alter ca. 260 Millionen Jahre) in ihrer Mächtigkeit stark variiert. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich (Gesteins-)Salz unter Druck verformt. Dabei bilden sich Salzsäulen, die teilweise über 1 km hoch sind und das darüber liegende Gestein verdrängen. Durch den Druck von unten entstehen in den darüber liegenden Gesteinen Brüche (die dünnen schwarzen Linien).

Wir benötigen (bezahlbares) Erdgas, um unseren Lebensstandard zu halten. Mit ausschließlich „fossilen“ Energiequellen wie Windkraft und Solaranlagen ist dies völlig unmöglich. Schon allein deshalb, weil jedes aus Wind und Sonne erzeugte Kilowatt eine hundertprozentige Reserve benötigt, wenn die Sonne nicht scheint (was die Hälfte des Jahres der Fall ist) oder der Wind nicht ausreicht (was häufig vorkommt). Hinzu kommt, dass Wind- und Solarenergie sehr teuer sind! Ohne Subventionen werden keine weiteren Windparks in der Nordsee gebaut, und erst recht nicht, wenn die Regierung (sprich: der Steuerzahler) keine Kabelverbindungen zum Festland garantiert.



Abb. 5 Quelle: Lomborg

Die Grafik in Abbildung 5 zeigt deutlich: Je höher der Anteil von Solar- und Windenergie an der Stromerzeugung ist, desto höher ist der Strompreis. Billiger Strom aus Solar- und Windenergie existiert nicht. Und mit „sauberer Produktion“ hat er wenig zu tun. Wie vielfach nachgewiesen wurde, belastet er die Umwelt massiv. Zudem gefährdet ein hoher Anteil von Solar- und Windenergie die Stabilität des Stromnetzes, wie wir kürzlich in Spanien gesehen haben. Kurz gesagt: Wind- und Solarenergie als Stromerzeuger sind extrem teuer, umweltschädlich und unerschwinglich.

Das erklärte Ziel der Energiewende in der EU ist, dass bis zum Jahr 2050 keine fossilen Brennstoffe mehr verwendet werden. Alles soll elektrifiziert werden. Diese Daten von Statistics Netherlands zeigen jedoch, dass dies völlig unrealistisch ist:

Die Energiemenge, die in den Niederlanden primär für den Verbrauch zur Verfügung steht Gesamtprimär-energieversorgung PJ Anteil Gesamte Energieträger 2.629,6 100 % Kohle und Kohleprodukte 172,3 6,5 % Erdölböden – und -produkte, fossile 1.042,5 39,6 % Erdgas 941,4 35,8 % Erneuerbare Energie 409,7 15,6 % Strom -15,2 -0,6% Wärme % Wasserstoff 0,7 0,0% Sonstige Energieträger insgesamt 78,3 3,0 %

Abb. 6 Quelle: CBS [Ein Petajoule sind 1015 Joule (1 Million Milliarden) oder 278 Gigawattstunden.]

Abbildung 6 stellt das Energieangebot die im Land im Jahr 2024 zur Verfügung stehende Energiemenge für Umwandlung oder Verbrauch dar. Importe, Exporte und Bunkerungen sind, wie aus der ursprünglichen Tabelle des Zentralen Statistikamtes (CBS) hervorgeht, bereits in den Bruttozahlen berücksichtigt. Das geringfügig negative Angebot unter „Strom“ bezieht sich auf die Strombilanz zwischen Exporten und Importen im Jahr 2024. Die Kategorie „Sonstige Energieträger gesamt“ umfasst hauptsächlich die Stromerzeugung unseres einzigen Kernkraftwerks in Borssele.

Die unteren Zeilen der Tabelle zeigen, wo wir nach so vielen Jahren des Übergangs in den Niederlanden gelandet sind: 82 % fossile Energien und 15,6 % erneuerbare Energien ; die Elektrifizierung scheint langsam zum Stillstand zu kommen.



Abb. 7 Quelle: Blomborg

Auf globaler Ebene ist der Anteil von Solar- und Windenergie am gesamten Energiepaket sogar noch geringer als in den Niederlanden, wie Abbildung 7 zeigt.

Die aktuelle Energiekrise zwingt uns, den Tatsachen ins Auge zu sehen: Ohne bezahlbare Energie wird der Motor des Wohlstands unweigerlich zum Erliegen kommen . Fast die ganze Welt ist sich dessen bewusst, mit Ausnahme der EU, Australiens und einiger weniger anderer Länder. In Europa sind die ersten Folgen dieser aussichtslosen Energiewende bereits sichtbar: die Deindustrialisierung. Industrien wandern in Gebiete mit günstiger Energie ab, zunächst in Billiglohnländer innerhalb der EU und später in Länder außerhalb der EU. Die Folge: Zehntausende verlorene Arbeitsplätze und zunehmende Armut.

Die Niederlande können sich retten, indem sie nicht länger an dem von der EU aufgezwungenen, sinnlosen Elektrifizierungswettlauf teilnehmen. Wir müssen eine ausreichende und bezahlbare Energieversorgung in allen Formen sicherstellen. Meiner Ansicht nach bedeutet das die Reaktivierung des Groninger Erdgasfelds, selbstverständlich verbunden mit einer angemessenen Entschädigung für die Anwohner, die durch den Bergbau geschädigt wurden. Und besondere Aufmerksamkeit bedarf es der wenigen hundert kleineren Erdgasfelder. Nicht zu vergessen ist auch der zügige Bau weiterer Kernkraftwerke sowie der Weiterbetrieb unserer hochmodernen Kohlekraftwerke.

Und schließlich: Unter fast den gesamten Niederlanden lagern gigantische Kohlevorkommen im Untergrund. Die geologische Gesamtmenge wird auf rund 1 Billion Tonnen geschätzt! Ein Teil davon wird technisch schwer zu fördern sein, doch es schlummert ein enormes Energiepotenzial, das darauf wartet, entdeckt zu werden. Ein Teil davon lässt sich möglicherweise kostengünstig erschließen, beispielsweise durch Untertagevergasung oder andere moderne Verfahren. Aber auch die traditionelle Methode, der Schachtbau, ist natürlich möglich. In Flandern wird ernsthaft geprüft, ob einige kürzlich stillgelegte Bergwerke durch neue Schächte wiedereröffnet werden könnten. In den Niederlanden ist der Schachtbau in Südlimburg sowie am Peelhorst und im Meinweg-Gebiet denkbar. Warum also nicht?

https://klimaatgek.nl/wordpress/2026/03/27/energie-in-de-nederlandse-ondergrond/

Ergänzung

Deutschland verfügt über bedeutende Ressourcen an. Energierohstoffen wie Braun- und Steinkohle sowie an nichtenergetischen Rohstoffen

https://v-r-b.de/wp-content/uploads/2016/09/VRB-ImageBroschuere_A4_20160919_WEB.pdf

https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/11850/publikationen/118_2023_texte_die_nutzung_natuerlicher_ressourcen_in_deutschland.pdf

Erdgas, Erdöl, Kohle und Uran

Welche Rohstoffe hat Deutschland?

Um seinen Energiebedarf zu decken, ist Deutschland aktuell auf Öl und Gas aus dem Ausland angewiesen. Doch welche Bodenschätze lagern eigentlich noch in Deutschland? Und zu welchem Preis könnte man die Rohstoffe abbauen?

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Die bekannten und wirtschaftlich förderbaren Braunkohlevorkommen in Deutschland könnten theoretisch noch für etwa 200 Jahre reichen.

Deutsche Steinkohle zählt nicht zur Reserve

Auch aus Steinkohle wird in Deutschland noch Strom produziert – doch die Kohle dafür wird inzwischen vollständig importiert. 2018 wurden die letzten deutschen Steinkohle-Bergwerke stillgelegt. Der Abbau in Deutschland konnte wirtschaftlich schon lange nicht mehr mit den Weltmarktpreisen konkurrieren, denn die deutsche Steinkohle liegt in über 1.000 Metern Tiefe. Hierzulande gelten außerdem hohe Sozial-, Sicherheits- und Arbeitsstandards. Deshalb ist es billiger, sie per Schiff um die halbe Welt zu schicken, als sie von der Zeche nebenan zu holen.

Die deutsche Steinkohle zählt daher nicht mehr zur Reserve. Die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe schätzt, dass noch 83.000 Millionen Tonnen Steinkohle in Deutschland im Boden liegen. Mit so viel Steinkohle ließen sich theoretisch 680.000 Terawattstunden Strom erzeugen. Das würde den aktuellen Strombedarf für über 1.000 Jahre abdecken.

https://www.deutschlandfunk.de/gas-fracking-oel-kohle-uran-bodenschaetze-deutschland-energie-100.html