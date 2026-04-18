WUWT, Gastbeitrag „Wenn du es baust, wird es kommen“ von David Middleton

[Der Beitrag beschreibt die in der Erde vorhandenen Ressourcen an Erdags, aus der Sicht eines Geologen. Dieses ist nicht meine Expertise, aber ich habe mir Mühe gegeben, es so gut wie möglich ins Deutsche zu übersetzen – A. Demmig]

Der überwiegende Teil (85%) der im Jahr 2025 errichteten Pipelinekapazität wird dazu dienen, Erdgas aus Haynesville zu den LNG-Exportterminals an der Golfküste zu transportieren.

Februar 2026

Die meisten Erdgasleitungen, die im Jahr 2025 gebaut werden, verbinden den südlichen Zentralteil der Vereinigten Staaten mit der Erdgasversorgung.

Datenquelle: US Energy Information Administration, US Natural Gas Pipeline Projects Tracker

Hinweis: Die Regionen basieren auf den Erdgasspeicherregionen der EIA , wobei die Ostregion in die Regionen Nordost und Südost unterteilt ist.

Nach unserem kürzlich aktualisierten Erdgasleitungsprojekt-Tracker erhöhten die im Jahr 2025 in den USA fertiggestellten Erdgasleitungsprojekte die Kapazität um rund 6,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d). [~ 1,78,4 Mio m³/d] Ein erheblicher Teil dieser neuen Kapazität, nämlich 85 % bzw. 5,3 Bcf/d, ist für die Erdgasversorgung der südlichen Zentralregion der USA vorgesehen. Diese Region umfasst die Golfküste, wo ein Großteil des wachsenden Erdgasbedarfs des Landes, insbesondere von Flüssigerdgas (LNG), konzentriert ist. Die neuen Kapazitäten verbinden vorwiegend neue und bestehende Versorgungsquellen mit den Verbrauchern in der Region.

Etwa 65 % der gesamten im Jahr 2025 neu errichteten Pipelinekapazität entfallen auf innerstaatliche Pipelines. Damit setzt sich der jüngste Trend fort , dass der Ausbau innerstaatlicher Pipelines den Ausbau überregionaler Pipelinekapazitäten übertrifft. Diese Pipelines verlaufen hauptsächlich innerhalb der Staatsgrenzen und unterliegen daher nicht der Zuständigkeit der Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

Die 2025 neu errichteten innerstaatlichen Kapazitäten dienen größtenteils als Sammelsysteme, die für den Transport von Erdgas von den Förderstätten in das überregionale Fernleitungsnetz unerlässlich sind. Zwei solcher Projekte, die 2025 abgeschlossen wurden, erweiterten die Pipelinekapazität um insgesamt 3,5 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d), um die Erdgasförderung aus der Haynesville-Formation mit dem Gillis Hub im Südosten Louisianas zu verbinden. Das Projekt „Louisiana Energy Gateway“ fügte 1,8 Bcf/d und das Gassammelsystem der neuen Generation 1,7 Bcf/d hinzu. Beide waren ab Oktober 2025 in Betrieb.

Darüber hinaus erweiterten drei Großprojekte die Erdgasleitungskapazität für die Versorgung wachsender Bedarfszentren an der Golfküste um insgesamt 1,8 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d). Das Evangeline-Pass-Erweiterungsprojekt fügte 1,1 Bcf/d hinzu, das East Lateral Xpress-Projekt 0,3 Bcf/d. Diese beiden Projekte liefern Erdgas direkt an Plaquemines LNG , das seine erste Ladung im Jahr 2025 verschiffte . Das Texas-Louisiana-Pathway-Projekt erhöhte die Fernleitungskapazität von Texas bis nach Ost-Louisiana um 0,4 Bcf/d.

Datenquelle: US-Energieinformationsbehörde (EIA)

Hinweis: LNG = Flüssigerdgas

Bewertung

https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=67225

Hauptmitwirkende: Katie Dyl, Trinity Manning-Pickett, Laia Munoz-Cortijo

Haynesville wird Prognosen zufolge in den nächsten zwei Jahren das Wachstum der US-Schiefergasförderung anführen.

(The Center Square) – Die heimische Erdgasproduktion dürfte in den nächsten zwei Jahren um durchschnittlich 4,0 Milliarden Kubikfuß pro Tag bzw. 3,4 % auf 122,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag steigen, wobei mehr als zwei Drittel der zusätzlichen Fördermenge in der Haynesville-Schieferregion im Nordwesten von Louisiana und im Nordosten von Texas produziert werden.

Laut der aktualisierten Prognose des US-Energieministeriums vom Februar wird die höhere Gasproduktion bis Ende 2027 vor allem durch die steigende Nachfrage nach Brennstoffen für den Betrieb von Rechenzentren in den USA und durch die Exporte von verflüssigtem Erdgas aus Terminals in Louisiana und Texas getrieben werden.

[…]

https://www.thecentersquare.com/national/article_a06157db-82b2-4eda-9b4c-f98904ee8024.html – Länderschranke

Energie Förder-Prognose https://www.eia.gov/outlooks/steo/data/browserhttps://www.eia.gov/outlooks/steo/data/browser/#/?v=15&f=A&s=0&start=2009&end=2027&ctype=linechart&maptype=0&linechart=~NGMPHA&map=&id=jjj

Das Haynesville-Gebiet wurde oft von den Permian Basin- und Appalachian-Gebieten (Marcellus & Utica) überschattet.

Der folgende Text stammt aus diesem Beitrag vom April 2022: Haynesville-Schiefer: Rekord-Erdgasproduktion

Unentdecktes Ressourcenpotenzial

Die jüngste Bewertung des USGS beziffert das ungehobene Ressourcenpotenzial des Haynesville-Schiefers (hervorgehoben) auf fast 300 Billionen Kubikfuß ( ca. 10 Jahre des gesamten US-Erdgasverbrauchs ).

Bewertung ungehobener Öl- und Gasvorkommen in der Haynesville-Formation, US-Golfküste, 2016. ( USGS )

Die Haynesville-Schiefergasvorkommen sind die schraffierten und gepunkteten Bereiche auf der untenstehenden Karte…

Bewertung ungehobener Öl- und Gasvorkommen in der Haynesville-Formation, US-Golfküste, 2016. ( USGS )

Die vielen Vorteile eines katastrophalen Meeresspiegelanstiegs

Der Haynesville-Schiefer, auch als „unterer Bossier“ bezeichnet, ist das Beckenäquivalent des Cotton-Valley-Kalks und der Riffspitzen in Osttexas, die während der Transgressionsphase des SS2 abgelagert wurden. Diese Riffspitzen bildeten sich als Reaktion auf den steigenden Meeresspiegel, als sie auf die Karbonate der Haynesville-Rampe zurückdrängten. Die Karbonate konnten mit dem steigenden Meeresspiegel Schritt halten, bis sie von der feinkörnigen, sedimentdominierten Transgression überspült wurden. Die Oberkante des Haynesville-Schiefers markiert die maximale Überflutungsfläche , was sich in der maximalen marinen Überflutung des Schelfs zeigt (z. B. Goldhammer, 1998). Die Bossier-Schiefer (sogenannter „oberer Bossier“) sind charakteristisch für den Hochstand des SS2 und spiegeln eine Umkehr des Meeresspiegels sowie einen verstärkten Einfluss siliziklastischer Sedimente wider.

Hammes et al., 2009

Eine marine Transgression (katastrophaler Meeresspiegelanstieg) vor etwa 150 Millionen Jahren führte zur Ablagerung des Haynesville-Schiefers sowie zum Fangmechanismus für den Haynesville-Schiefer und die stratigraphisch äquivalenten Cotton Valley Lime-Pinnacle-Riff-Lagerstätten.

Stratigraphische Säule von Haynesville. Ramirez et al., 2011 ; Galloway, 2008.

Isopachenkarte (Isopache ist in den Geowissenschaften eine Linie gleicher Mächtigkeit einer geologischen Schicht in einer Kartendarstellung Quelle: Wikipedia) des Haynesville/Bossier-Schiefers. Ramirez et al., 2011

Die Kohlenwasserstoffe im Haynesville Shale und Cotton Valley Lime stammen aus den Smackover- und Haynesville-Formationen.

Tonsteine ​​innerhalb der oberjurassischen Smackover- und Haynesville-Formationen sind Quellen für Öl und Gas in sowohl konventionellen (Montgomery, 1993a, 1993b; Mancini et al., 2006) als auch kontinuierlichen Lagerstätten (Hammes et al., 2011; Cicero und Steinhoff, 2013) in einem Großteil des Untersuchungsgebiets.

Bewertung nicht abgebauter Öl- und Gasvorkommen in der Haynesville-Formation, US-Golfküste, 2016. ( USGS )

Die Smackover-Formation ist wahrscheinlich das ergiebigste Erdölmuttergestein in der Golfküstenregion/im Golf von Mexiko. Je nach Ablagerungsmilieu ist die Smackover-Formation ebenfalls ein ergiebiges Erdöl- und Erdgasvorkommen und bildet die Deckschicht für die produktive Norphlet-Formation . Die Haynesville-Formation befindet sich im untenstehenden Diagramm zwischen der Bossier- und der Smackover-Formation.

Von links nach rechts: Generalisierter Querschnitt entlang der nördlichen Golf- von-Afrika-Region ( GOM/ GOA) (Galloway et al., 2009), die Ablagerungsphasen sind nummeriert. Relativer Meeresspiegel (Miller et al., 2005), atmosphärisches CO₂ (Berner & Kothavala, 2001) und Temperaturanomalien (Royer et al., 2004). Klicken Sie hier für das Bild . Die Haynesville-Formation liegt zwischen der Bossier- und der Smackover-Formation östlich des Cotton Valley.

Die nächsten vier Abbildungen stammen von Cicero & Steinhoff, 2013 und zeigen die Sequenzstratigraphie und die Ablagerungsmilieus der Haynesville- und Bossier-Schiefer.

Karte der im Rahmen der Studie verwendeten Bohrungen, seismischen Untersuchungen und Querschnitte.

Querschnitt B-B‘. Westen ist links. Die Kurve rechts stellt den Meeresspiegel dar; ein steigender Meeresspiegel verläuft nach links.

Dies ist das interpretierte seismische Profil A-A‘, das von Norden (links) nach Süden (rechts) verläuft, knapp westlich der Staatsgrenze zwischen Texas und Louisiana.

Abbildung 3b. Integrierte seismische und Sequenzstratigraphie der einfallenden seismischen Linie A-A‘. Supersequenzgrenzen sind rot (SSB), Sequenzgrenzen höherer Ordnung (3. und höher) gestrichelt schwarz (SB), maximale Überflutungsflächen (mfs) grün und zu Supersequenzen gehörende Transgressionsflächen (TS) blau dargestellt. Onlap und Downlap sind durch Pfeile gekennzeichnet. Gestrichelte vertikale Linien deuten auf ungefähre Verwerfungen im Grundgebirge hin. Modifiziert nach Cicero et al. (2010).

Nachfolgend eine Karte des Ablagerungsmilieus (Paläogeographie) des Bossier-Schiefers (vor etwa 150 Millionen Jahren):

„Hast du die Geschichte schon verstanden?“

Versteht ihr die Geschichte schon? Sie ist im Grunde schon da.

In einer Sprache, die ihr noch nicht versteht, aber sie ist da.

Eine Geschichte von Umbrüchen, gewonnenen und verlorenen Schlachten.

Schauergeschichten von tiefgreifenden Veränderungen, friedlichen Zeiten und dann wieder großem Leid.

Und alles hängt mit unserem kleinen Freund zusammen.

Das sind wir, wir Geologen.

Geschichtenerzähler.

Genauer gesagt: Dolmetscher.

Genau das werdet ihr, meine Herren, einmal werden.

Und was hat das mit dem Mond zu tun? Aus 386.000 Kilometern Entfernung müsst ihr die umfassendste Beschreibung dessen liefern, was ihr seht.

Nicht nur, welche Gesteine ​​ihr mitnehmen wollt, sondern auch ihren Kontext.

Das und zu wissen, welche ihr überhaupt aufheben solltet, unterscheidet euch vielleicht von diesen kleinen Robotern.

Ihr wisst schon, von denen manche verbitterten Seelen meinen, sie sollten euren Job machen.

Ihr müsst unsere Augen und Ohren da draußen werden.

Und dafür müsst ihr zuerst die Sprache dieses kleinen Steins hier lernen.

–David Clennon als Dr. Leon (Lee) Silver, Von der Erde zum Mond , Folge 10, Galileo hatte Recht , 1998

Die HBO- Miniserie „ From the Earth to the Moon“ aus dem Jahr 1998 war eine Art Fortsetzung des großartigen Films „Apollo 13 “ … Ein absolutes Muss für alle Raumfahrtbegeisterten. Mir gefällt diese Folge besonders gut, weil mein Interesse an der Raumfahrt in meiner Kindheit mich zu den Naturwissenschaften und schließlich zur Geologie geführt hat. Der spätere Apollo-17-Astronaut Harrison „Jack“ Schmitt rekrutierte seinen ehemaligen Professor für Feldgeologie, um das Team der Apollo-15-Mondlandefähre und deren Ersatzmannschaft zu Feldgeologen auszubilden. Das erinnert mich daran, warum ich die Geologie so liebe. Ich hatte außerdem die große Ehre, Dr. Schmitt 2011 auf der Tagung der American Association of Petroleum Geologists in Houston persönlich kennenzulernen. Jemandem die Hand zu schütteln, der nicht nur auf dem Mond war, sondern auch einen Geologenhammer weiter geworfen hat als je ein Geologe zuvor oder danach, war einfach unglaublich cool … Und die Geologie ist es auch!

Referenzen

Berner, R.A. and Z. Kothavala, 2001. GEOCARB III: A Revised Model of Atmospheric CO 2 over Phanerozoic Time, American Journal of Science, v.301, pp.182-204, February 2001.

Cicero, Andrea D. and Ingo Steinhoff, 2013, Sequence stratigraphy and depositional environments of the Haynesville and Bossier Shales, East Texas and North Louisiana, in U. Hammes and J. Gale, eds., Geology of the Haynesville Gas Shale in East Texas and West Louisiana, U.S.A.: AAPG Memoir 105, p. 25–46.

Galloway, William. (2008). “Chapter 15 Depositional Evolution of the Gulf of Mexico Sedimentary Basin”. Volume 5: Ed. Andrew D. Miall, The Sedimentary Basins of the United States and Canada., ISBN: 978-0-444-50425-8, Elsevier B.V., pp. 505-549.

Galloway, William E., et al. “Gulf of Mexico.” GEO ExPro, 2009, www.geoexpro.com/articles/2009/03/gulf-of-mexico.

Hammes, Ursula and Ray Eastwood, Harry Rowe, Robert Reed. (2009). Addressing Conventional Parameters in Unconventional Shale-Gas Systems: Depositional Environment, Petrography, Geochemistry, and Petrophysics of the Haynesville Shale. 10.5724/gcs.09.29.0181.

Miller, Kenneth & Kominz, Michelle & V Browning, James & Wright, James & Mountain, Gregory & E Katz, Miriam & J Sugarman, Peter & Cramer, Benjamin & Christie-Blick, Nicholas & Pekar, S. (2005). “The Phanerozoic Record of Global Sea-Level Change”. Science (New York, N.Y.). 310. 1293-8. 10.1126/science.1116412.

Ramirez, Thaimar, James Klein, Ron Bonnie, James Howard. (2011). Comparative Study of Formation Evaluation Methods for Unconventional Shale Gas Reservoirs: Application to the Haynesville Shale (Texas). Society of Petroleum Engineers – SPE Americas Unconventional Gas Conference 2011, UGC 2011. 10.2118/144062-MS.

https://wattsupwiththat.com/2026/02/28/energy-dominance-2-0-lng-edition-part-deux/