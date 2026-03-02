David Middleton

Der überwiegende Teil (85 %) der 2025 gebauten Pipelinekapazität wird Erdgas aus Haynesville zu den LNG-Exportterminals an der Golfküste transportieren.

25. Februar 2026

Die meisten im Jahre 2025 gebauten Erdgasleitungen verbinden den Süden und die Mitte der Vereinigten Staaten für die Versorgung.

Laut unserem kürzlich aktualisierten Natural Gas Pipeline Projects Tracker haben die 2025 in den Vereinigten Staaten fertiggestellten Erdgas-Pipeline-Projekte die Kapazität um etwa 6,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag (Bcf/d) erhöht. Ein erheblicher Teil dieser neuen Kapazität, nämlich 85 % oder 5,3 Bcf/d, ist für die Lieferung von Erdgas in die südliche Zentralregion der Vereinigten Staaten vorgesehen. Zu dieser Region gehört auch die Golfküste, wo sich ein Großteil der wachsenden Erdgasnachfrage des Landes konzentriert, insbesondere nach Flüssigerdgas (LNG). Die neue Kapazität verbindet in erster Linie neue und bestehende Versorgungsquellen mit den Verbrauchern in der Region.

Etwa 65 % der gesamten im Jahr 2025 gebauten Pipelinekapazität entfallen auf innerstaatliche Pipelines, womit sich der jüngste Trend fortsetzt, dass der Ausbau innerstaatlicher Pipelines den Ausbau zwischenstaatlicher Kapazitäten übertrifft. Diese Pipelines werden hauptsächlich innerhalb der Staatsgrenzen betrieben und unterliegen daher nicht der Zuständigkeit der Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

[Gemeint sind hier immer US-Staaten. „Innerstaatlich“ = innerhalb eines US-Staates; „zwischenstaatlich“ = über die Grenzen mehrer US-Staaten hinweg. A. d. Übers.]

Die 2025 geschaffenen neuen innerstaatlichen Kapazitäten dienen größtenteils als Sammelsysteme, die für den Transport des Erdgases der Förderer in das größere Übertragungsnetz unerlässlich sind. Zwei solcher Projekte, abgeschlossen 2025, erweiterten die Pipelinekapazität um insgesamt 3,5 Bcf/d, um die Erdgasproduktion aus dem Erdgasfördergebiet Haynesville mit dem Gillis Hub im Südosten von Louisiana zu verbinden. Das Louisiana Energy Gateway-Projekt fügte 1,8 Bcf/d hinzu, und das New Generation Gas Gathering-System fügte 1,7 Bcf/d hinzu. Beide waren im Oktober 2025 in Betrieb.

Darüber hinaus wurde durch drei Großprojekte die Kapazität der Erdgasleitungen für die Versorgung der wachsenden Nachfragezentren an der Golfküste um insgesamt 1,8 Mrd. Kubikfuß pro Tag erweitert. Das Evangeline Pass Expansion Project steuerte 1,1 Mrd. Kubikfuß pro Tag bei, das East Lateral Xpress Project 0,3 Mrd. Kubikfuß pro Tag. Diese beiden Projekte liefern Feedgas direkt an Plaquemines LNG, das 2025 seine erste Ladung verschiffte. Das Texas to Louisiana Pathway Project erhöhte die zwischenstaatliche Kapazität von Texas bis nach Ost-Louisiana um 0,4 Mrd. Kubikfuß pro Tag.

Es wird erwartet, dass Haynesville in den nächsten zwei Jahren für zwei Drittel des Anstiegs der Erdgasproduktion verantwortlich sein wird.

Haynesville wird voraussichtlich in den nächsten zwei Jahren das Wachstum des Schieferölsektors in den USA anführen.

Alton Wallace | The Center Square

19. Februar 2026

(The Center Square) – Die heimische Erdgasproduktion wird in den nächsten zwei Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 4,0 Milliarden Kubikfuß pro Tag oder 3,4 % auf 122,3 Milliarden Kubikfuß pro Tag steigen, wobei mehr als zwei Drittel der zusätzlichen Produktion in der Haynesville-Schieferregion im Nordwesten von Louisiana und im Nordosten von Texas gefördert werden.

Bis Ende 2027 wird die höhere Gasproduktion laut der aktualisierten Februar-Prognose des US-Energieministeriums vor allem durch die steigende Nachfrage nach Brennstoffen für Rechenzentren in den gesamten USA und durch Flüssiggas-Exporte aus Terminals in Louisiana und Texas angetrieben werden.

[…]

The Center Square

Haynesville wurde oft von den Lagerstätten Permian Basin und Appalachian (Marcellus & Utica) in den Schatten gestellt.

Der folgende Auszug stammt aus diesem Beitrag vom April 2022: Haynesville Shale: Record Natural Gas Production

Unentdecktes Ressourcenpotenzial

Die jüngste Einschätzung der USGS beziffert das unentdeckte Ressourcenpotenzial des Haynesville-Schiefergebiets (hervorgehoben) auf fast 300 Tcf (~10 Jahre des gesamten US-Erdgasverbrauchs).

Die Haynesville-Schiefervorkommen sind die schraffierten und gepunkteten Bereiche auf der folgenden Karte…

Die vielen Vorteile des katastrophalen Anstiegs des Meeresspiegels

Der Haynesville Shale, der auch als „Lower Bossier“ bezeichnet wird, ist das Beckenäquivalent zum Cotton Valley Lime und zum Pinnacle Reef Trend in Osttexas, der während der transgressiven Phase von SS2 abgelagert wurde. Diese Pinnacle Reefs bildeten sich als Reaktion auf den steigenden Meeresspiegel, als sie sich auf die Haynesville-Rampenkarbonate zurückzogen; die Karbonate konnten mit dem steigenden Meeresspiegel Schritt halten, bis sie von der feinkörnigen Sedimentdominanz „ertränkt” wurden. Die Oberseite des Haynesville-Schiefers markiert die maximale Überschwemmungsfläche, wie durch die maximale marine Überlappung auf dem Schelf belegt wird (z. B. Goldhammer, 1998). Die Bossier-Schiefer (sogenannter „oberer Bossier”) sind charakteristisch für den Hochstand-Systemtrakt von SS2 und reflektieren eine Umkehrung des Meeresspiegels und einen Anstieg des silikiklastischen Einflusses. – Hammes et al., 2009

Eine marine Transgression (katastrophaler Anstieg des Meeresspiegels) vor etwa 150 Millionen Jahren führte zur Ablagerung des Haynesville-Schiefers sowie zum Entstehen des Einschlussmechanismus‘ für den Haynesville-Schiefer und die stratigraphisch gleichwertigen Cotton Valley Lime-Riffformationen.

Die Kohlenwasserstoffe im Haynesville Shale und Cotton Valley Lime stammen aus den Smackover- und Haynesville-Formationen.

Mudstones innerhalb der Smackover- und Haynesville-Formationen aus dem Oberjura sind Quellen für Öl und Gas sowohl in konventionellen (Montgomery, 1993a, 1993b; Mancini et al., 2006) als auch in kontinuierlichen Lagerstätten (Hammes et al., 2011; Cicero und Steinhoff, 2013) in weiten Teilen des Untersuchungsgebietes.

Bewertung unentdeckter Öl- und Gasressourcen in der Haynesville-Formation, US-Golfküste, 2016. – (USGS)

Die Smackover-Formation ist wahrscheinlich die ergiebigste Muttergesteinsformation in der Region Golfküste/Golf von Mexiko Amerika. Je nach Ablagerungsumgebung ist die Smackover-Formation auch ein ergiebiger Öl- und Gasproduzent und die Abdichtung für die Norphlet-Formation, wo sie produktiv ist. Die Haynesville-Formation würde sich in der folgenden Abbildung zwischen der Bossier- und der Smackover-Formation befinden:

Die nächsten vier Abbildungen stammen aus Cicero & Steinhoff, 2013, und zeigen die Sequenzstratigraphie und Ablagerungsumgebungen der Schiefer von Haynesville und Bossier:

Dies ist das interpretierte seismische Profil A-A’, das von Norden (links) nach Süden (rechts) verläuft, westlich der Staatsgrenze zwischen Texas und Louisiana.

Das Folgende ist eine Karte der Ablagerungsumgebung (Paläogeographie) des Bossier-Schiefers (~vor 150 Millionen Jahren):

…

References

