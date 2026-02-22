Mauna Loa-Vulkan, Hawaii.
Die Konzentration des atmosphärischen CO2 erreicht laut Meldung des Weltorganisation der Meteorologen WMO vom Oktober 2025 ein Rekordhoch. Nicht nur der Wert der Konzentration, auch die jährliche Zunahmerate sei seit Beginn der Aufzeichnung 1957 noch nie so hoch gewesen. In den 1960er Jahren seien jährlich 0,8 Teilchen pro Million (ppm) hinzugekommen, aktuell sind es 3,5 Teilchen pro Million.
Naja, da ich überhaupt nichts mehr von Messungen staatlich finanzierter Wissenschafftlern glaube, müsste es weltweite;unabhängige Messungen geben.
Also von klimakritischen Wissenschafftlern.
Wie es keine mittlere Temperatur gibt, gibt es wohl auch keine mittlere CO² Konzentration in der Erdatmosfere.
„Die Konzentration des atmosphärischen CO2 erreicht … Oktober 2025 ein Rekordhoch. … auch die jährliche Zunahmerate sei seit Beginn der Aufzeichnung 1957 noch nie so hoch gewesen.“
Ja, und das ist alles nicht überraschend, sondern war vorauszusehen. Wer sich die Keeling-Kurve anschaut, wird feststellen, dass sie (im Jahresmittel) nicht nur kontinuierlich ansteigt, sondern das überlinear tut, d.h., der jährliche Anstieg nimmt ständig zu, und das von Anfang an.
Über die Ursachen kann man trefflich spekulieren. Es passiert jedenfalls, obwohl die Erde zunehmend ergrünt und damit mehr CO2 in Pflanzen und Böden aufgenommen wird. Und obwohl der anthropogene CO2-Ausstoß durch Verbrennung fossiler Vorräte nicht so stark zunimmt, dass er als Erklärung ausreichen würde. Er zeigt in den letzten Jahren sogar eher eine abflachende Zunahme.
Also muss doch die Natur selber eine Rolle spielen. Es muss jedenfalls eine Ursache haben, die über die letzten 6 Jahrzehnte hinweg sehr gleichmäßig und konstant am Werk war. Erwärmung der ozeanischen Deckschicht? Zunehmende Sättigung dieser Schicht? Oder doch CO2-Eintrag aus tieferen ozeanischen Schichten?
„Und obwohl der anthropogene CO2-Ausstoß durch Verbrennung fossiler Vorräte nicht so stark zunimmt,…. Er zeigt in den letzten Jahren sogar eher eine abflachende Zunahme.“
Richtig Herr Mechtel, in Deutschland hat der CO2-Ausstoß eine deutliche Abnahme in den letzten 30 Jahren, siehe unser Artikel, dort ist die Grafik drin.
Und auch während der Corona-Zeit, als weltweit alles runtergefahren wurde, hat die CO2-Konzentration in der Atmosphäre nicht abgenommen, sondern weiter gleichmäßig zugenommen!!
Man könnte durchaus folgern: Egal wieviel CO2-eingespart wird, das ist der gemessenen CO2-Konzentration in der Atmosphäre egal!! Das wäre ein wichtiges Argument gegen die grünen KLimaretter mit ihrer CO2-Einsparung um jeden Preis.
Wir bringen das Argument weniger in unseren Artikeln, für unsere Intentionen ist das egal. Wir wollen, dass die CO2-Konzentration weiter anwächst und wir sagen, dass diese Zunahme keinen messbaren Einfluss auf die Temperaturen hat.