[Alle Hervorhebungen im Original. A. d. Übers.]
Deutschlands Umstellung auf grüne Energie hat sich zu einem echten Albtraum entwickelt.
Es ist mitten im Winter, und schon ist das erste Heizgasspeicherlager in Deutschland fast leer, nämlich nur noch zu 6 % gefüllt!
Deutschland muss verzweifelt auf ein warmes Februarwunder hoffen, wenn das Land eine Energiekatastrophe und den Ausnahmezustand vermeiden will.
Derzeit besteht keine Gefahr für Privathaushalte, da deren Versorgung gesichert ist. Die Risiken bestehen jedoch für die Industrie. Sollten die Speicherstände auf ein noch gefährlicheres Niveau sinken, wäre die energieintensive Industrie gezwungen, den Betrieb einzustellen – ein Schritt, der die ohnehin schon angeschlagene deutsche Wirtschaft weiter schwächen würde.
Bayerische Gasspeicherstände auf kritischem Tiefstand
Nirgendwo ist die Lage so kritisch wie im südlichen Bundesland Bayern. Apollo News beschreibt [auf Deutsch!] eine besorgniserregende Situation in Bezug auf die bayerischen Erdgasspeicher, deren Füllstände derzeit deutlich unter den gesetzlichen Anforderungen liegen.
Während die Bundesregierung für die bayerischen Speicher (aufgrund ihrer strategischen Bedeutung für Süddeutschland) einen Füllstand von 40 % bis zum 1. Februar vorschreibt, liegt der tatsächliche Durchschnitt in Bayern derzeit bei nur 25 %.
Nur zu 6% gefüllt – also praktisch leer!
Besonders dramatisch ist die Lage am Speicherstandort Wolfersberg, der zu weniger als 6 % gefüllt und damit praktisch leer ist. Auch andere Standorte wie Inzenham-West (unter 19 %) und Bayerns größte Anlage Breitbrunn (ca. 20 %) liegen weit unter dem Zielwert.
Deutschlandweit sinkt der Füllstand unter 38 %
In ganz Deutschland ist die Lage kaum besser. Der Gesamtfüllstand der Speicher ist unter 38 % gefallen. Laut dem „Erdgas-Notfallplan” werden Füllstände unter 40 % offiziell als „kritisch” eingestuft. Dennoch schweigen die deutsche Regierung und die Medien weiterhin zu diesem Thema, was nur Verschwörungstheorien Vorschub leistet. Es gibt Berichte, dass die Regierung die Aktualisierung der Speicherfüllstände eingestellt hat.
Industriezentren stehen vor Stilllegungen
Da sich die größten Speicheranlagen Deutschlands im Norden (Niedersachsen/Nordrhein-Westfalen) befinden, sind die Standorte in Oberbayern (die etwa ein Achtel der Gesamtkapazität ausmachen) für die Versorgung der Industriezentren in Süddeutschland von entscheidender Bedeutung.
Im benachbarten Österreich sind die Speicherstände mit etwa 50 % weiterhin deutlich höher.
Link: https://notrickszone.com/2026/01/25/germanys-natural-gas-crisis-escalates-one-storage-site-near-empty-government-silent/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Wir brauchen dringend preiswertes Gas aus Russland.
Der ungerechtfertigte Importstopp für russisches Gas muss sofort zurückgenommen werden.
Die NATO und alle europäischen Staaten (außer Ungarn) sollten sich bei dem russischen Präsidenten entschuldigen und die Unterstützung der Ukraine sofort einstellen.
Die Ukraine muss sofort kapitulieren, damit die Menschen wieder in Frieden leben können.
Der Aggressor und Kriegsverbrecher Selensky gehört angeklagt und eingesperrt.
Wie haben es zum Glück nicht nötig, Herr Seiffert, von einem Kriegsverbrecher wie Putin, der seine Mörderbanden in die Ukraine schickt und die ukrainische Bevölkerung durch Luftangriffe foltert, Gas zu kaufen. Das kann sich Putin bis zu seinem Lebensende abschminken.
Historisch fehlt Ihnen lieber Björn jedes Wissen.
Wenn man darüber schweigt, ist es auch nicht da….
Augen zu, finger in die ohren und gaaanz laut LA LA LA singen.. dann passiert auch nix.
Und wenn doch was eintritt, dann war es:
Der Aktuelle Stand der Dinge. Da ändert sich seit Monaten nichts am Trend.
Ich gebe der Systempresse noch eine Woche. Dann kommt die an einer Berichterstattung nicht mehr vorbei.
Ab 10.02.2026 kann man mit der Rationierung rechnen, habe ich gerade gelesen.
Wenn es in Bayern tatsächlich zu einer Rationierung kommen sollte, dann würde ich vorschlagen, dass man den grünen Wählern das Gas abdreht, damit sie ihrer Ideologie treu bleiben können. Verrat ist da ganz schlimm.
Ansonsten bin ich auf die Wahlen in Bayern nach der Gas-Rationierung gespannt. Mal schauen ob Söder‘ s CSU immer noch so viele Stimmen bekommt wie bei der Ampel Regierung.
Herr Spielgsberger sagt:
„Die Regierung hofft, das der Winter warm bleibt, die Menschen dadurch weniger Gas verbrauchen und der Gasmangel an den Massen vorbei geht bzw. dass sie es nicht merken.“
Damit hoffen sie also, dass die 99 % Wissenschaftler recht behalten und die Erde sich erwärmt, dass wir immer weniger Gas brauchen. Die Computermodelle sind schließlich unfehlbar.
Wenn es aber anders kommt, dann sitzen die Menschen in der Kälte und können ihre Häuser nicht heizen. Können nicht mehr baden oder duschen. Ich hatte aber auch während der Corona-Zeit ein Video geschaut. Dreckig bleiben soll gesund sein für die Haut. Wenn man länger nicht duscht oder badet, stinkt man zwar bei der Arbeit aber insbesondere die Frauen bekommen eine geschmeidigere Haut. Macht aber nichts wir tun alles für unsere Regierung und sitzen auch in der Kälte wenn es sein muss. Da hilft vielleicht auch die Impfung gegen Influenza oder die Impfung gegen Corona war toll. Die kann man sich wieder geben lassen.
Klingt so, als ob ein Truthahnmoment nicht mehr ausschließbar ist, lernen nur durch Schmerz, oder manifestiert sich schon systemisches Versagen, wohlgemerkt wegen normalem milden Winterwetter, oder?
Und bei der Sachlage passt es nur zu gut ins Bild, wenn die EU jetzt ab Datum 2027 jeden Import von fossilen Gas-Energien aus Russland verbieten will. Unsere Wertegurus in Brüssel und Berlin haben mit der eigenen Bevölkerung nichts mehr am Hut. Sogar der Ex-Kanzler Gerhard Schröder muss sich von Hanseln ausgerechnend aus Estland vorwerfen lassen, sich nicht ausreichend russophob zu entwickeln. Der betonte nämlich kürzlich Russland wäre kein Erzfeind. Aber was will man überhaupt noch von Diplomatie erwarten, wenn die EU Kaja Kallas zur Chefdiplomatin bestimmt. Russland hat bereits festgestellt, sie wäre als Kontaktperson für Gespräche über Frieden völlig ungeeignet. In diesem Fall würde ich dem Kreml zustimmen, rote Tücher gibt es wirklich. Vermutlich muss Deutschland ein paar Nächte frieren und müssen Fließbänder Eis ansetzen bis die Leute aufwachen und sich vom Götzenkult rund um den CO2-Klimawahn abwenden. Vielleicht bekommen die Deutschen ja noch beim Denken Unterstützung durch die Berliner Vulkanesen. Die könnten ja mit illegaler Dreistigkeit ihre Antifa-Kontakte nutzen und mit ihren gesichert ungesicherten explosiven Aktivitäten am Deutschen Bundestag beginnen.
Macht nix. Hauptsache wir halten zusammen und bekämpfen das Böse (Putin) gemeinsam.
Wir müssen als die EU Gemeinschaft noch mehr zusammen halten, um Putin zu zeigen, dass er uns nicht brechen kann.
Insbesondere für diese wunderbaren Politiker, die wir haben, würde ich auch meine Söhne opfern, um die Ukraine unseren besten Freund ever zu retten, der uns unser Pipeline vor der Nase gesprengt hat, um zu zeigen wie sehr sie uns doch lieben.
Also weiter so.