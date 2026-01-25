CLIMATE DEPOT admin

„Trumps Treibhausgas-Emissionen werden Trumps Hitzewellen, Trumps Dürren, Trumps Überschwemmungen und Trumps Waldbrände verursachen.“

Das stammt aus diesem Artikel in der New York Times NYT von Lisa Friedman

Auszug:

In den letzten Tagen hat seine Regierung jede Möglichkeit einer globalen Zusammenarbeit im Umweltbereich zunichte gemacht. Gleichzeitig sendet sie die Botschaft aus, dass sie möchte, dass die Welt mit fossilen Brennstoffen aus Amerika überschwemmt wird, ungeachtet der Konsequenzen.

Unter Präsident Trump sind die Vereinigten Staaten das einzige Land, das sein Versprechen gebrochen hat, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen. Wissenschaftler sagen, dass diese Maßnahmen den globalen Kampf erschweren werden.

„Die Emissionen werden höher sein“, warnte Justin S. Mankin, Associate Professor am Dartmouth College, der sich mit Klimavariabilität befasst. „Trumps Treibhausgasemissionen werden Trumps Hitzewellen, Trumps Dürren, Trumps Überschwemmungen und Trumps Waldbrände verursachen.“

…

„Die Wissenschaft sagt eindeutig, dass jede Maßnahme zählt und jede Tonne Kohlenstoff zählt“, sagte Katharine Hayhoe, Klimawissenschaftlerin und Professorin an der Texas Tech University. „Für jede Tonne Kohlenstoff, die wir produzieren, müssen wir einen Preis zahlen, und dieser Preis wird zu unserer globalen Verschuldung hinzugerechnet.“

Deutsche Übersetzung siehe oben!

Das schlechte Wetter/Hurrikane Trump und/oder der „globalen Erwärmung” anzulasten ist ein Rückfall in mittelalterliche Hexenjagd – Buchauszug –

Haben wir seit dem Mittelalter Fortschritte gemacht?

Wussten Sie schon?

Während der Kleinen Eiszeit nahmen Hexenverfolgungen zu.

Die Azteken hatten gegenüber unseren Klimaexperten einen Vorteil: Sie erkannten, dass die Sonne für die globale Erwärmung verantwortlich war.

Ein Professor der Universität von Cincinnati machte die globale Erwärmung für den Aufstieg Hitlers verantwortlich.

Der emeritierte Physikprofessor William Happer von der Princeton University zog 2017 Parallelen zu den heutigen Behauptungen über den vom Menschen verursachten Klimawandel. „Ich sehe keinen großen Unterschied zwischen dem Konsens über den Klimawandel und dem Konsens über Hexen. Bei den Hexenprozessen in Salem waren die Richter in Harvard ausgebildet worden. Das war angeblich zu 100 Prozent Wissenschaft. Die ein oder zwei Personen, die sagten, es gäbe keine Hexen, wurden sofort gehängt. Viel hat sich seitdem nicht geändert“, witzelte Happer.

[Anmerkung: Laut den Richtern des Hexenprozesses von Salem: „Fünf der neun Richter hatten Harvard besucht, obwohl nur William Stoughton, Samuel Sewall und Nathaniel Saltonstall einen Abschluss hatten.“ Am 27. Mai 1692 ernannte Sir William Phips, der neu ernannte königliche Gouverneur der Massachusetts Bay Colony, neun der führenden Richter der Kolonie zu Richtern des neu geschaffenen Court of Oyer and Terminer. Als Phips am 14. Mai von London nach Boston segelte, saßen bereits 38 Menschen wegen Hexerei im Gefängnis, und die Anschuldigungen und Verhaftungen nahmen täglich zu. Eine der ersten Amtshandlungen des Gouverneurs war die Einrichtung dieses Sondergerichts, um die wachsende Krise zu bewältigen … Gouverneur Phips wählte sorgfältig Männer aus, die er als „Personen von höchster Umsicht“ bezeichnete … Alle neun waren Mitglieder des Gouverneursrats, und die meisten von ihnen hatten viele Jahre als Richter gedient. Viele hatten sogar in Gremien gesessen, die frühere Hexenprozesse verhandelt hatten.]

Link: https://wattsupwiththat.com/2026/01/19/nyt-goes-full-witchcraft-cites-an-academic-declaring

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE