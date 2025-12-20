Die Facebookseite Fakten gegen Klimahysterie erinnert in einem übersetzten Kommentar von Climate Crisis is a Fraud! daran, was das Klima des Planeten Erde hauptsächlich – und tatsächlich – steuert.
Ursachen des natürlichen Klimawandels von James McGrath
- Variationen der Sonnenaktivität, insbesondere SONNENFLECKEN – etwa alle 11 Jahre tritt eine erhöhte Sonnenfleckenaktivität auf, die via Svensmark-Effekt auf der Erde Temperaturerhöhung bewirken kann
- Präzession (Achsentaumel) – Die Erdachse bewegt sich in einem Zyklus von 26.000 Jahren. Dabei weicht sie um 23 Grad von der neutralen Achse ab, die senkrecht zu den Sonnenstrahlen steht. Dies verändert die Lage von Wüsten und Wäldern.
- Exzentrizität der Erdbewegung – Die Entfernung zwischen Sonne und Erde verändert sich. Dadurch variiert die Wärmemenge, die die Erde von der Sonne empfängt. Dies führt zu relativen Erwärmungs- und Abkühlungsphasen der Erde. Dieser Zyklus wird als Milanković-Zyklus bezeichnet.
- Meteore oder Kometen – Sie sind zahlreich, können aber gelegentlich verheerende Veränderungen auf der Erde verursachen, wenn sie einschlagen. Einem wird die Mitschuld am Aussterben der Dinosaurier zugeschrieben.
- Vulkane – Verursacht durch tektonische Plattenbewegungen, treten sie unvorhersehbar auf und sind dafür bekannt, extreme globale Temperaturschwankungen hervorzurufen. Der Ausbruch des Tambura verursachte 1815 das „Jahr ohne Sommer“ mit Auswirkungen, die drei Jahre anhielten. Es gibt etwa 1500 aktive Vulkane, von denen 500 in der Neuzeit ausgebrochen sind und 60 derzeit in rund 60 Ländern weltweit aktiv sind. Yellowstone ist ein Supervulkan, der das Klima bei seinem nächsten Ausbruch erheblich verändern wird. … Unterwasservulkane oder Seamounts, von denen es etwa 120 gibt, die in der Neuzeit ausgebrochen sind, produzieren etwa 75 % des Magmas der Erde und erwärmen zudem die Ozeane. (Ergänzt von Stuart Munro) Diese Vulkane und ihre Schlote setzen außerdem große Mengen CO₂ in die Atmosphäre frei. (Ergänzt von Oakley Howell)
- Verschiebungen im Erdkern … Die magnetischen Pole verändern sich unvorhersehbar und verschieben sich jährlich um etwa 56 Kilometer (35 Meilen). Alle 7000 Jahre kann es zu Polumkehrungen kommen.
- Golfstrom (Nebenstrom): Auch andere Ströme sind im Allgemeinen konstant, doch Schwankungen von Hunderten von Kilometern können enorme Umweltveränderungen verursachen.
- Jetstream-Verschiebungen (Nebenstrom): Sie transportieren Wärmeenergie unvorhersehbar.
- Intermittierende Zyklen (ergänzend): El Niña, El Niño, atlantische und pazifische Multidekaden-Oszillationen, arktische/antarktische und Madden-Julian-Oszillationen u. A. Periodische, variable Erwärmungs- und Abkühlungseffekte der Atmosphäre und des Wassers weltweit. Hinzugefügt von Jim Mundy.*
- Unvorhersehbare Eiszeiten (ergänzend).
- Kontinentaldrift – langfristig.
- Mond – Die Schwerkraft wirkt auf alle Teile des Ozeans und des Landes und hat weltweite Auswirkungen, die jedoch lokal begrenzt sind. Hinzugefügt von Alecia Schmidt.
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
So viele unterschiedliche Kräfte , die das lokale Wetter beeinflussen. Der Klima-Diskussion wird nie der täglich neue Gesprächsstoff fehlen.
Das CO2-Mantra versucht dennoch eine Theorie zu vermitteln , die aus einer simplen Antwort auf alle Fragen zum Wettergeschehen besteht : CO2 .
Die Bild-Collage skizziert vorbildlich einige der tatsächlichen „player“. Die Schöpfung / das Universum im Bereich Michstraße sind viel gigantischer als das eine Standartlösung ( CO2 und CO2-Äquivalente ) all diese Zusammenhänge naturwissenschaftlich erklären könnte. Kräfte können sich überlagern oder gegenseitig auslöschen. Allein mindestens 12 wichtige Faktoren ( s. o. ) müssen mitbedacht werden : dies ist eine gewaltige kognitive und messtechnische Herausforderung , die viel Zeit und Geld erfordert. Für die Wissenschaftler und die Menschen , welche das Chaos-Geschehen analysieren und nachvollziehen möchten. Mit welchen Zielen auch immer : Gefahrenabwehr , Geldabschöpfung , etc.
Die Bild-Collage sollte ein must have mousepad sein für alle , die sich mit der Wettermaterie beschäftigen. Vielleicht gibt es solch ein mousepad schon so oder so ähnlich zu kaufen.
12 Gründe für den ständigen KLimawandel auf der Erde. Und diese Gründe verändern sich ständig und verändern somit auch ständig als Resultierende das Klima
Viele Gründe wurden vergessen, einen möchte ich hinzufügen, also den dreizehnten.
13) die Kosmische Strahlung: unsere Sonnensystem rast durchs Weltall, das Weltall ist nicht leer, sondern voller Energieteilchen. Beim Durchqueren beeinflussen diese die Atmosphäre und die Wolkenbildung. Siehe Svensmark-Theorie.