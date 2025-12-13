Cap Allon
Eine neue, von Fachkollegen begutachtete Studie besagt, dass die „globale mittlere Oberflächentemperatur“ – die Zahl, die Ausgaben in Billionenhöhe gerechtfertigt hat – „physikalisch bedeutungslos“ ist.
Jonathan Cohler zeigt in einem Artikel in American Physicians and Surgeons, dass die GMST, die Messgröße hinter dem 1,5-Grad-Ziel des Pariser Abkommens und jedem IPCC-Modell, keine thermodynamische Gültigkeit hat.
Die Temperatur ist eine intensive Größe, die in einem Nicht-Gleichgewichtssystem wie der Erdatmosphäre und den Ozeanen nicht gemittelt werden kann. Es gibt kein physikalisches Prinzip, das vorschreibt, wie man den Mount Everest mit der Sahara oder Meerwasser mit arktischer Luft mitteln sollte. Wählt man eine andere Mittelungsmethode, ändert sich der Trend – was beweist, dass die Zahl keine physikalische Realität hat, sagt Cohler.
Die Internationale Organisation für Normung hat sich geweigert, GMST zu definieren. Der IPCC verwendet eine zirkuläre Definition. Dennoch behandeln Regierungen diese wie ein Evangelium und investieren mehr als 100 Billionen Dollar in Maßnahmen, die auf diesem Artefakt basieren.
Und diese Behauptung ist nicht neu. Bereits 2007 haben Essex, McKitrick und Andresen mathematisch bewiesen, dass es keine „globale Temperatur” gibt. Es gibt „unendlich viele Möglichkeiten, die Temperatur zu mitteln”, und die in der modernen „Klimawissenschaft” gewählte Methode ist willkürlich, nicht physikalisch und liefert im Vergleich zu anderen Verfahren grundlegend andere Ergebnisse.
Die tatsächliche Erwärmung wird in Joule gemessen, nicht in Grad. Klimamodelle sind jedoch darauf ausgerichtet, GMST-Trends nachzuahmen, wodurch eine thermodynamische Unmöglichkeit direkt in ihren Code eingebaut wird. Cohler argumentiert, dass dies das gesamte Unterfangen zu einem „statistischen Theaterstück“ reduziert: eine erfundene Zahl, die zur Validierung der Modelle verwendet wird, darauf abgestimmt, sie nachzubilden.
Selbst fortschrittliche KI-Systeme kamen bei der Betrachtung der Mathematik zu genau dem gleichen Ergebnis: GMST ist eine „Wahnvorstellung“.
Fazit: Die heutige 100-Billionen-Dollar-Klimaschwindelei basiert auf einer Zahl, die es gar nicht gibt.
Link: https://electroverse.substack.com/p/coldest-yukon-temp-since-1984-indore?utm_campaign=email-post&r=320l0n&utm_source=substack&utm_medium=email (Zahlschranke)
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
„Es gibt „unendlich viele Möglichkeiten, die Temperatur zu mitteln”, und die in der modernen „Klimawissenschaft” gewählte Methode ist willkürlich, nicht physikalisch und liefert im Vergleich zu anderen Verfahren grundlegend andere Ergebnisse.“
Und jede der unendlich vielen Möglichkeiten ist falsch! Nicht nur die in der modernen Klimawissenschaft gewählte Methode, sondern prinzipiell immer. Gemittelt und ggf. verbogen werden immer nur die Skalare, die Dimension dahinter steckt man in die Westentasche und hängt sie einfach an das Ergebnis wieder dran. Dabei hat man nicht einmal gemerkt, dass die Summation zweier intensiver Größen Temperatur kein gültiges Summenergebnis mit der Einheit °C oder K ergibt, so ist das eben bei intensiven Größen. Und keiner konnte bislang 400K durch 2 teilen und zweimal 200K erhalten oder 20°C mit 30°C zu summieren und 50°C erhalten.
Es genügt allein, auf diesen Fundamentalfehler hinzuweisen und damit jegliche wo auch immer ermittelte Globaltemperatur als das zu bezeichnen, wozu sie benutzt wird:
Als lumpiges zerstörerisches Geschäftsmodell von Personen, Instituten und den daraus Steuern kreierenden Staat.
Es wäre halb so schlimm, wenn es nur eine Fehlbeschäftigung von Wissenschaftlern wäre, die in Realität keine sind. Aber deren Output wird von Politikern benutzt, heute viele ohne Ausbildung und Abschluss, aber in Jugendorganisationen bereits sprechgeschult (nicht sprachgeschult), um ganze Nationen ins Verderben zu stürzen. Das gilt auch für solche, die es mangels Bildung nicht vorsätzlich tun, das Ergebnis ist und bleibt der kulturelle Niedergang mit der Zerstörung der Zivilisation, bislang Sekten vorbehalten.
Und deshalb glauben diese an KI. Sie könnten genau so gut von einer Brücke springen und dann plötzlich um Hilfe schreien und an Rettung glauben. Zu spät, das Schiff sinkt bereits, und keine Rettung ist mehr in der Nähe. Für den Brückenspringer ist der Aufschlag nicht mehr aufzuhalten. Er wird zu Brei, wie die Gesellschaft, leblos, reglos, in überschaubarer Zeit einfach unwiederbringlich zerfallend.
Was man mit einer unsinnigen Globaltemperatur und CO2 über Bürokratie und Gesetzgebung alles anstellen kann, selbst Einstein hätte es vermutlich nicht für möglich gehalten!