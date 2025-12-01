Auf einem Extremwetterkongreß der Deutschen Meteorologischen Gesellschaft in Hamburg am 24. September wurde mitgeteilt, daß schon um 2050 die Erderwärmung um 3° C über dem vorindustriellen Niveau erreicht werden könne.

Der bekannte amerikanische Klimaforscher und Weltklimarat-Autor Zeke Hausfather widersprach dem in einer Veröffentlichung auf Twitter/X:

„Obwohl dies nicht ausgeschlossen werden kann, halten die von uns im IPCC-Bericht AR6 veröffentlichten Bewertungsszenarien dies für äußerst unwahrscheinlich. Auch wenn sich der Klimawandel in den letzten Jahren beschleunigt hat, ist es daher weit hergeholt zu behaupten, dass wir bis 2050 eine globale Erwärmung von 3 °C gegenüber dem vorindustriellen Niveau erreichen könnten, auch wenn es durchaus möglich ist, dass wir bis 2100 bei 3 °C oder mehr landen, wenn wir die Emissionen nicht rasch reduzieren.“