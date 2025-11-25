Kontrafunk ist ein seit einigen Jahren etablierter kritischer Radiosender, der die Arbeit der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten übernommen hat. In der Schweiz und Österreich kann man Kontrafunk sogar im Radio hören (Tipp für unsere A/CH-Leser), in der Bananenrepublik bislang leider nur via Internet.
Am Wochenende sprach Stefan Millius mit EIKE: Verzerrte Studien heizen die Klimadebatte auf.
„Die Studie schlug im April 2024 ein wie eine Bombe: Das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, PIK, veranschlagte die weltweiten Kosten der Erderwärmung auf sage und schreibe 38 Billionen Dollar jährlich. Der Artikel mit dem Titel „The economic commitment of climate change“ von Maximilian Kotz, Anders Levermann und Leonie Wenz im Hauptmagazin von Nature wurde von den Massenmedien begeistert aufgenommen.“
Das Gespräch, beziehungsweise die ganze Interviewsendung von Millius am 24. November können Sie hier hören:
Stefan Millius im Gespräch mit Alexander Rahr, Peter Haisenko und Axel Göhring – Kontrafunk-Kommentar: Markus Vahlefeld
oder hier:
Wenn also Wissenschaftler in ihrer Arbeit nicht den erwünschten Meeresspiegel rausfinden und das publizieren wollen, dann bekommen sie das im Verlag nicht durch.
Dann muss man das Ergebnis verdeckt halten und eine Aussage als Überschrift nehmen, die genau das Gegenteil behauptet.
Warum passiert das alles?
Wir sind nicht frei. Die Menschen werden mit Geld, mit den Medien, durch den Staat und Überwachung fast komplett kontrolliert. Man kann sich nicht frei bewegen, seine Meinung nicht frei äußern und sich nicht ganz einfach so verhalten wie man möchte ohne mit Konsequenzen zu rechnen.
Deswegen müssen die Wissenschaftler lügen, sich politisch korrekt verhalten und die Ärzte müssen sich dem System unterwerfen der Mehrheit sich beugen.
Die Mutigen, die sich dagegen wehren, werden abgestoßen als Leugner, Rechtsextremisten, Crashpropheten, Verschwörungstheoretiker oder Andersdenkende gebrandmarkt.
In dieser Ecke möchte kein Menschen sein. Nicht gut für $ und der Karriere.
Dennoch reicht das dem System nicht. Man möchte effizienter werden gegen Abweichler.
„Monströser Kontrollapparat zur digitalen Meinungskontrolle und Überwachung Andersdenkender: EU und Deutschland errichten Zensur-Krake“
