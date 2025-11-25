Audrey Streb, DCNF-Energiereporterin, 18. November 2025

Das Energieministerium (DOE) gab am Dienstag bekannt, dass es Constellation Energy rund eine Milliarde Dollar Anleihe geben will, um einen der Reaktoren von Three Mile Island in Pennsylvania wieder in Betrieb zu nehmen.

Block 1 von Three Mile Island wurde 2019 abgeschaltet, aber nie vollständig stillgelegt. Constellation Energy arbeitet nun daran, den Reaktor 2027 unter seinem neuen Namen „ Crane Clean Energy Center “ wieder in Betrieb zu nehmen. Das Darlehen wird über das Loan Programs Office (LPO) des DOE vergeben, das laut Energieminister Chris Wright letzte Woche größtenteils Nuklearprojekte unter der Trump-Regierung finanzieren wird

„Eine der größten Herausforderungen, mit denen die Amerikaner in den letzten Jahren konfrontiert waren, waren die steigenden Strompreise“, sagte Wright am Dienstag vor Reportern. „Wir wollen so viel zusätzlichen, zuverlässigen Strom wie möglich ins Netz einspeisen, um diese Preissteigerungen zu stoppen und die amerikanische Kapazität zur Erzeugung zuverlässigen Stroms zu erhöhen. So können wir die Produktion zurück ins Land holen und im KI-Wettlauf die Nase vorn behalten.“

Wright merkte an, dass der Reaktor vor sechs Jahren vorzeitig abgeschaltet wurde und dass die Wiederinbetriebnahme von Crane voraussichtlich fast ein Gigawatt „neue, sichere und zuverlässige Stromerzeugung“ in das Netz einspeisen wird, abgesichert durch eine „Muttergarantie“ von Constellation zum Schutz der Steuerzahler. Das Energieministerium (DOE) gab an, dass der Reaktor im Jahr 2027 in Betrieb gehen und nur 600 bis 700 Arbeiter für den Neustart benötigen wird.

Die Behörde erließ Notfallanordnungen , um Kohlekraftwerke am Laufen zu halten und gleichzeitig die Kernenergieentwicklung im Einklang mit den Anweisungen von Präsident Donald Trump voranzutreiben . Das DOEnergy hat Alarm wegen der amerikanischen Energiekrise geschlagen . Ein Bericht vom Juli prognostizierte, dass sich die Zahl der rollierenden Stromausfälle bis 2030 um das Hundertfache erhöhen könnte, wenn die USA weiterhin zuverlässige Energiequellen ohne ausreichenden Ersatz schrittweise abschaffen

Wright sagte Reportern am Dienstag, dass es unter der Biden-Regierung Pläne gab, weitere 100 Gigawatt an erschwinglicher, zuverlässiger, sicherer und steuerbarer Stromerzeugung, hauptsächlich Kohle, aber auch Erdgas, stillzulegen.

„Genau das braucht Amerika“, sagte Wright und merkte an, dass das Energieministerium „ständig nach Möglichkeiten sucht, die feste und zuverlässige Erzeugungskapazität schnell auszubauen“.

Während die Biden-Regierung intermittierende Energiequellen wie Wind und Sonne durch Milliarden an Subventionen , Krediten und Zuschüssen aggressiv förderte , priorisierte die Trump-Regierung konventionelle Energiequellen wie Kohle und erweiterte die Unterstützung für Innovationen im Nuklearbereich. Der amerikanische Energiebedarf steigt zum ersten Mal seit Jahrzehnten, angetrieben durch die zunehmende Produktion im Inland, die weitverbreitete Elektrifizierung und das Wachstum von Rechenzentren für künstliche Intelligenz , so die Energy Information Administration und das Institute for Energy Research.

Greg Beard, Senior Advisor des LPO, sagte Reportern am Dienstag, dass die Behörde nach weiteren Möglichkeiten zur Wiederinbetriebnahme von Kernkraftwerken sucht.

„Wenn Sie ein großes Projekt haben, das dazu beiträgt, die amerikanische Energieversorgung erschwinglicher, zuverlässiger oder sicherer zu machen, sind wir aktiv und unterstützen diese Projekte und Unternehmen“, sagte Beard

Constellation arbeitet seit September 2024 an der Wiederinbetriebnahme des Reaktors . Präsident und CEO Joe Dominguez argumentierte, dass die Schließung von Block 1 „mehr als ein Jahrzehnt politischer Fehlentscheidungen symbolisierte, die sich nur auf neue saubere Energiequellen konzentrierten, die nicht mit der Zuverlässigkeit und Kapazität der Kernenergie mithalten können und sowohl die Sicherheit unseres Stromnetzes als auch die Luftqualität schädigen.“

Beard glaubt, dass Constellation dies auch ohne die Hilfe des Energieministeriums hätte erreichen können, obwohl das Darlehen „die Kapitalkosten senken und den Strom für die PJM-Kunden günstiger machen wird.“

PJM betreibt das Stromnetz für 13 Bundesstaaten und Teile davon sowie für Washington, D.C., und steht unter Beobachtung, da die Stromkunden mit hohen Energiekosten zu kämpfen haben. Regionale Demokraten haben versucht, dem Netzbetreiber die Schuld zuzuschieben, obwohl sie selbst in den letzten Jahren zuverlässige Kraftwerke stillgelegt haben

„Die Trump-Regierung konzentriert sich stark darauf, die Kernenergieindustrie in den Vereinigten Staaten sicher wieder in Betrieb zu nehmen“, sagte Wright und wies darauf hin, dass die Atomaufsichtsbehörde weiterhin eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit des US-amerikanischen Nuklearbetriebs spielt. „Wir wollen die Bürokratie abbauen und uns auf die kritischen Punkte konzentrieren, die Reaktoren sicher machen.“

