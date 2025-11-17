Neulich im Bundestag: Zum „Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetz“ der AfD. Sehen sie hierzu die Gegenrede von Lisa Badum, Bündnis 90/Die Grünen vom 13.11.25.
von AR Göhring & Michael Limburg
Und selbiger Bundestag hat dann, am nämlichen Tag, das und andere Gesetze der AfD zum selben Thema, abgelehnt.
Einfach so?
Nein, erst musste diese Rede gehalten werden, und natürlich vergleichbare andere. Und Frau Badum sagt viel von Fakten, doch es ist eher Glauben.
Ob diese Rede darauf einen Einfluss hat?
Es ist wohl so.
Denn obwohl MdB Lisa Badum den Svensmark-Shaviv-Effekt nicht kennt und nicht daran glaubt, wobei Glauben das richtige Wort ist, anders als Wissen, dass Wolken durch den Sonnenwind, also Materieteilchen von der Sonne und der kosmischen Höhenstrahlung, also beide aus dem Weltall, erzeugt oder gefördert werden können, glaubt sie fest daran, dass „menschengemachtes“ CO2, das Klima vergiften würde.
Das alles kann man noch durch fanatischen Glauben, den nichts anderes interessiert, erklären, doch sie lügt, wenn sie coram publico verkündet, dass EIKE von Exxon Mobile finanziert wurde. Egal nun, wenn sie ein nicht genanntes „Mutterinstitut“ erwähnt, oder direkt EIKE anspricht.
Falls sie mit dem „Mutterinstitut“ das US Heartland Institute meinen sollte. so hat EIKE mit diesen Leuten nach wie vor gute Beziehungen, aber ein Mutterinstitut ist es keineswegs. Und dort – irgendwann in grauer Vorzeit- genau genommen vor 2006, hat Exxon damals, neben diversen Umweltorganisationen auch Heartland einen geringen Betrag bezahlt. Da kannte EIKE Heartland nicht mal. Denn EIKE wurde erst 2007 gegründet. Heartland hat dann darauf gedrängt, dass das nicht wieder geschieht, sodass Exxon nun nur noch Umwelt-NGO´s finanziert haben dürfte,
Und deshalb besteht eigentlich überaus dringend Nachhilfebedarf bei der Grünen Bundestags-Fraktion und Frau Badum im Besonderen…
Anlaß der Rede von Badum war die Diskussion von Gesetzesentwürfen der AfD-Fraktion im Bundestag.
„Der Bundestag hat am Donnerstag, 13. November 2025, zwei Gesetzentwürfe der AfD-Fraktion über die „Beseitigung der Klimaschutzfolgen und Wiederherstellung der Energieinfrastruktur in Deutschland“ (21/575) abgelehnt. In namentlicher Abstimmung stimmten 131 Abgeordnete für den Entwurf eines Klimaschutzfolgenbereinigungsgesetzes (21/576) und 443 dagegen. In einer zweiten namentlichen Abstimmung fand eine angestrebte Änderung des Grundgesetzes mit 128 Stimmen gegen 432 Stimmen keine Mehrheit.
Beiden Abstimmungen lag eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Energie (21/1725) zugrunde, in der die Ablehnung der Gesetzentwürfe empfohlen wurde. Weil beide Gesetzentwürfe bereits in zweiter Beratung entschieden wurden, entfiel die dritte Lesung.“
Was der Svensmark-Shaviv-Effekt ist, und wieso er zur Wolkenbildung in der Erdatmosphäre beiträgt, kann Frau Badum von den Professoren der Physik Henrik Svensmark und Nir Shaviv persönlich erfahren – von uns sogar ins Deutsche übersetzt.
Lisa Badum argumentiert also auf Basis von Wissenschaft. Das ist für mich die niedrigste Anforderung an Poliker und Politikerinnen. Wer das nicht macht, ist bei mir ohne weitere Diskussion sofort raus aus meinem Akzeptanzbereich.
Ein Musterbeispiel für ungewollte grüne Selbstentlarvung mit Sätzen fürs Poesiealbum:
„Sie … machen sich selbst zum willfährigen Diener fossiler Lobbyisten und Konzerne.“
Wer agiert eigentlich als willfähriger Diener von Solar-, Wind-, Pharma- und Rüstungslobbyisten? Die AfD jedenfalls nicht, die sitzt und saß nicht in der Regierung.
Diese Dame hat sehr wohl begriffen, dass auf dem fossilen Energiesektor Geld verdient wird (was völlig legitim ist). Dass das Gleiche auch auf dem Öko-Sektor gilt, ist ihr entweder entgangen, oder sie verschweigt es bewusst!
„Sie faseln von Wirtschaft und wollen uns zurückkatapultieren in die Steinzeit.“
Aus welcher Partei kam nochmal der legendäre Wirtschaftsminister, der ein Industrieland wie Deutschland auf Wind- und Sonnenenergie umstellen wollte, wie man es aus Agrargesellschaften kennt? Und der den Grundstein für die Deindustrialiserung Deutschlands gelegt hat?
„Sie faseln von nationaler Selbstbestimmung und wollen uns an fossile Konzerne verschachern.“
Und an wen verschachern uns die Kartellparteien?
„Sie faseln von Freiheit und wollen uns in die Abhängigkeit führen.“
Und unter wessen Beifall wurde unsere günstige russische Energieversorgung gekappt und wir in die Abhängigkeit von teuren US-Lieferungen geführt? Dass das rohstoffarme Deutschland je wirtschaftlich unabhängig vom Ausland werden könnte, ist sowieso eine Illusion.
Diese Rede zeigt ein altbekanntes Muster: man wirft dem politischen Gegner das vor, was man (nur mit anderen Vorzeichen) im Grunde selber macht.
Von ihren physikalischen Defiziten ganz zu schweigen…
Was ich nicht verstehe, Nir Shaviv sagt in seinem Vortrag, die Verdoppelung der CO2.Konzentration führe auf einen Temperaturanstieg von 1 bis 2 Grad Celsius, (ohne das zu belegen), nach meinem Verständnis wäre der Anstieg aber nur 0 Grad Celsius.
Komisch verursachte Unbildung
So wie die Tante mit ihren mögl. 42 Jahren aussieht ist sie jetzt schon bei den „Omas gegen Rechts“
Wenn wir ehrlich sind, wird jeder einsehen, dass es ziemlich dreist ist und eine erhebliche Dummheit der Empfänger der Botschaft voraussetzt, geheimnisvolle kosmische Strahlung für den aktuellen Klimawandel verantwortlich zu machen, um unser Verschulden zu vertuschen.
Die Frage im Titel ist also eher rhetorisch gemeint.
Auch an diesem Tag macht die Öl- und Gasindustrie wieder 3,0 Milliarden US-$ Gewinn.
Studie zeigt: Jeden Tag macht die Ölindustrie Gewinne von drei Milliarden Dollar – und sichert somit ihre Macht!
Damit das so bleibt, wurden 1.600 Lobbyisten der Kohle-, Öl- und Gasindustrie zur Welt-Klimakonferenz geschickt.
Erderwärmung: 1.600 Öl-, Gas- und Kohle-Lobbyisten auf UN-Klimagipfel
hat das ZDF und die anderen Lobbymedien auch gemeldet.
Das *Zahl der Ol gas Kohle Lobyisten – kriegt man sogar als Antwort wenn man im Internet fragt:
„Wieviel Lobbyisten fuer Solar und Wind waren auf der Klimakonferenz?“
Warum kriegt man darauf keine richtige Antwort? Wieviel waren es?
@Herrn Björn: dass kosmische Strahlung für sie geheimnisvoll ist, will ich Ihnen verzeihen (Bildung ist ein Hol- und nicht ein Bring-Schuld)!
Offensichlich sind „klimatische Kipppunkte“ für sie nicht so geheimnisvoll.
Letztere benötigt man ja in Ihre Sekte, um künftige, fehlende Infrarotrückstrahlung, angesichts der Sättigung der CO2-Absorptionsbanden, doch zur Aufrechterhaltung des Klimakatastrophenhoaxes zu kompensieren.
Was Sie so alles nicht wissen, machen Sie sich doch einmal eine Liste dazu, Sie werden überrascht sein, oder?
Ich dachte Öl und Gas kommen vor allem vom bösen Russen und Habeck hat LNG Gas aus Usa und von den Scheichs wieder salonfähig gemacht.
Lisa Badum, Bündnis 90/Die Grünen. Eine angeblich hervorragende Fachfrau für Umwelt- und Klimaschutz. Das zeigen ihre Voraussetzungen:
Badum absolvierte von 2003 bis 2010, also sieben Jahre lang das Studium der Politikwissenschaft an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Von einem ordentlichen Abschluss steht nichts in Wikipedia und auch nichts auf ihrer eigenen homepage. Also sieben Jahre lang einfach in die Politikwissenschaft reingeschnuppert und eigene Vorurteile über Gott und die Welt gebildet. Die besten Voraussetzungen für eine grüne Karriere von ideologisierten Dummschwätzern, die auf unsere Kosten leben.
An irgendwelchen freiweilligen Naturschutzarbeiten von Umweltgruppen vor Ort wie „Rettet die Fledermäuse“ oder „Rettet die Schmetterlinge“ hat sie wohl auch niemals und nirgends mitgemacht.
Diese Art von Frauen, eigentlich Gutmenschen kenne ich zuhauf, sie leben in meiner Umgebung, einer Ecke aus der ich selbst komme. Familie, Mutter, Ehe und Kinder ist auch nicht so deren Berufung, aber ständig die Gosch offen, andere belehren und dumm, weil ohne Hintergrundwissen rumschwätzen.
Von der Geschlechtergerechtigkeitsbewegung ist die in die Klimagerechtigkeitsbewegung gerutscht. Hat von Physik natürlich keine Ahnung. Fast alle Politiker, die übers Klima reden haben von Klima und Atmosphärenphysik keine Ahnung. Reden aber ständig darüber.
Herr Krüger,
Unter dem untenstehenden Link hat einer Ahnung von Physik und erklärt warum die kosmische Strahlung am Klimawandel nicht schuld ist.
https://www.youtube.com/watch?v=-yuJgqHCeqQ
MFG
P. Schwerdt
Der Glaube fängt da an, wo das wissen aufhört……