Die US-amerikanische Wetterbehörde NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) prognostizierte für 2025 eine überdurchschnittlich starke Hurrikansaison im Atlantik.

Nun, da die Saison sich dem Ende zuneigt, können wir eine Bilanz ziehen und zusammenfassen: Die Aktivität wird nahezu normal ausfallen. Die zu Beginn des Jahres abgegebene Prognose war etwas übertrieben.

Die Vorhersagen für die Hurrikansaison haben sich nicht wirklich verbessert, trotz aller Behauptungen, dass die Modelle besser denn je seien:

„In meinen 30 Jahren beim National Weather Service hatten wir noch nie so fortschrittliche Modelle und Warnsysteme zur Überwachung des Wetters“, sagte Ken Graham, Direktor des National Weather Service der NOAA. „Diese Prognose ist ein Aufruf zum Handeln: Seien Sie vorbereitet. Ergreifen Sie jetzt proaktive Maßnahmen, um einen Plan zu erstellen und Vorräte anzulegen, damit Sie bereit sind, wenn ein Sturm droht.“

Die Prognose der NOAA für die Atlantik-Hurrikansaison 2025, die vom 1. Juni bis zum 30. November dauert, sagt eine Wahrscheinlichkeit von 60 % für eine überdurchschnittliche Saison und eine Wahrscheinlichkeit von 10 % für eine unterdurchschnittliche Saison voraus. Die Behörde prognostiziert insgesamt 13 bis 19 benannte Stürme (Windgeschwindigkeiten von 60 km/h oder mehr). Davon sollen 6 bis 10 zu Hurrikanen (Windgeschwindigkeiten von 120 km/h oder mehr) werden, darunter 3 bis 5 schwere Hurrikane (Kategorie 3, 4 oder 5; mit Windgeschwindigkeiten von 180 km/h oder mehr).

Nahezu normale Saison

Nach Angaben der Universität von Colorado liegt die Saison derzeit (7. November) hinsichtlich der akkumulierten Zyklon-Energie leicht über dem Durchschnitt:

Obwohl es vor Monatsende noch zu weiteren Aktivitäten kommen kann, gibt es derzeit keine weiteren Anzeichen für tropische Stürme im Atlantik.

Globaler Gesamt-Trend

Alarmisten haben behauptet, dass die Aktivität tropischer Stürme mit dem Einsetzen der globalen Erwärmung zunehmen würde. Obwohl sich die Erde in den letzten 50 Jahren erwärmt hat, hat die globale Zyklonaktivität nicht wie befürchtet zugenommen:

Ganz im Gegenteil, seit 1990 ist insgesamt ein leichter Rückgang zu verzeichnen, wobei seit 1970 kein wirklicher Trend zu erkennen ist:

Die Realität hat den alarmistischen Klimahysterie-Prognosen keinen Auftrieb gegeben. Für Katastrophisten war es eine enttäuschende Saison.

Link: https://notrickszone.com/2025/11/08/2025-hurricane-forecast-was-overly-alarmist-again-atlantic-season-ending-near-normal/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE