Nach rund 40 Jahren geht das Kernkraftzeitalter im bayerischen Städtchen Gundremmingen bei Günzburg zu Ende – am 25. Oktober wurden die beiden Kühltürme des Kraftwerks gesprengt. Am Standort sollen nun Akkumulatoren für die Energiewende errichtet werden. Für wie lange der dort gespeicherte Wind- und Solarstrom für die nahen Siedlungen reichen wird, ist noch nicht klar – aber es wird nicht lange sein.

Eigentlich hat Deutschland gar keine Energiewende, da die Versorger den Kernkraft- und Kohlestrom nun zum Großteil im Ausland kaufen.

Eine CO2-arme Alternative zu Wind, Solar und riesigen Batterien wäre die Nutzung der Kernkraft. Und hier ist ausgerechnet China, sonst Spitzenreiter der Energiewende-Technologie, führend. Ein aktueller Artikel in der New York Times titelt:

„Wie China die USA im Bereich Kernenergie überholt hat“