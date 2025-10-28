Nach rund 40 Jahren geht das Kernkraftzeitalter im bayerischen Städtchen Gundremmingen bei Günzburg zu Ende – am 25. Oktober wurden die beiden Kühltürme des Kraftwerks gesprengt. Am Standort sollen nun Akkumulatoren für die Energiewende errichtet werden. Für wie lange der dort gespeicherte Wind- und Solarstrom für die nahen Siedlungen reichen wird, ist noch nicht klar – aber es wird nicht lange sein.
Eigentlich hat Deutschland gar keine Energiewende, da die Versorger den Kernkraft- und Kohlestrom nun zum Großteil im Ausland kaufen.
Eine CO2-arme Alternative zu Wind, Solar und riesigen Batterien wäre die Nutzung der Kernkraft. Und hier ist ausgerechnet China, sonst Spitzenreiter der Energiewende-Technologie, führend. Ein aktueller Artikel in der New York Times titelt:
„Wie China die USA im Bereich Kernenergie überholt hat“
Das ist nicht Dummheit, sondern eine wohl bekannte Kriegstaktik..
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbrannte_Erde
China startet auch durch mit Kernkraft, damit es seine Klimaziele einhalten kann und Kohle ersetzen kann. Wir machen es umgekehrt. Schalen Kernkraft ab und Kohle im Winter dann wieder an und importieren Atomstrom aus Frankreich.
Es ist bemerkenswert, wie viele Deutsche offenbar mit großer Begeisterung der Vernichtung ihrer eigenen an sich funktionstüchtigen Energieinfrastruktur zujubeln.
Von Physikverständnis aus dem Schulunterricht ist offenbar 0,0 hängen geblieben …
Aber andererseits, wenn die Massenmedien jubeln, jubelt man halt mit, um ja nicht als „Rechts“ oder „Putinversteher“ oder gar als „Nazi“ zu gelten …
Hätt man stehen lassen können, paar Rotorblätter für Windrad oben hin. ;-(
„Am Standort sollen nun Akkumulatoren für die Energiewende errichtet werden.“
Auch damit haben wir zum Glück Erfahrung, und wenn was wachsen soll, muss man zuerst düngen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Explosion_des_Oppauer_Stickstoffwerkes
… und das reicht dann für 15 Minuten Versorgung. Was da vorher hinein geladen wurde, fehlt logischerweise zu dieser Zeit für die Versorgung. Aber vielleicht haben ja unsere Physik-Politiker schon eine Energie-Verdopplung dafür erfunden.
Fragen wir doch am besten die weltweit anerkannten Vorzeigewissenschaftler Habeck und Trittin, von mir aus auch Mutti Merkel, die vielleicht inzwischen auch über den Unterschied zwischen Leistung und Energie in einem Crash-Kurs aufgeklärt worden ist. (In einem von ihr verfassten und unterschriebenen Dokument vor einigen Jahren kannte sie diesen Unterschied noch nicht.)