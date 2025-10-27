Ron Hart
Vor gerade mal 10 Monaten sagten uns Biden und Kamala, dass der „Klimawandel“, dicht gefolgt von der „weißen Vorherrschaft“, die beiden größten Bedrohungen für Amerika seien.
Die globale Erwärmung ist das perfekte Modethema für euch Liberalen, damit ihr darüber reden könnt, als ob ihr etwas von Wissenschaft versteht, tief besorgt wirkt, um mitfühlend zu erscheinen, und damit ihr andere Leute besteuern könnt, um so zu tun, als würdet ihr etwas dagegen unternehmen – und das alles ohne quantifizierbare Messgrößen, die eure „ernsthaften“ Bedenken jemals in Frage stellen könnten.
Anscheinend haben wir den Krieg gegen die „globale Erwärmung“ auf die gleiche Weise gewonnen, wie die Regierung die meisten Kriege „gewinnt“, wie Covid im Jahr 2020 und den Vietnamkrieg im Jahr 1975: Sie wurden zu teuer und wir waren es leid, davon zu hören, also haben wir sie einfach für beendet erklärt.
Können Sie sich an irgendwelche der furchterregenden Warnungen erinnern, mit denen uns die Regierung überschüttet hat und die sich bewahrheitet haben? Die Domino-Theorie in Vietnam, saurer Regen, Smog, Löcher in der Ozonschicht, stillgelegte Atomkraftwerke, Y2K, Massenvernichtungswaffen im Irak, die marodierenden muslimischen Armeen, die an unsere Küsten kommen würden, wenn wir sie nicht „dort drüben“ bekämpften… Dann kamen der russische Hokuspokus und die drakonischen Covid-Lockdowns.
Die Machthaber neigen dazu, uns mit falschen Ängsten zu erschrecken, und dann tun sie so, als hätten sie das Problem gelöst. Das Mantra der Regierung scheint zu lauten: „Alles ist schlimmer, als Sie denken, aber ich kann es in Ordnung bringen.“ Je undurchsichtiger und moralisch hochtrabender die „Krise“ ist, desto besser; dann machen sie sich daran, diese mythischen Probleme zu lösen, die sie selbst geschaffen haben. Jede Antwort, die die Demokraten finden, verschafft ihnen mehr Macht und belastet uns mit höheren Steuern.
Vielleicht erwärmt und kühlt sich die Erde im Laufe der Zeit einfach. Es besteht keine Notwendigkeit, dass Geschäftemacher damit Geld verdienen. Um es in Worten auszudrücken, die die Demokraten vielleicht verstehen: Vielleicht befindet sich die Temperatur der Erde einfach in einer „Wende“.
Um all die Propaganda zum Klimawandel zu glauben, muss man Folgendes akzeptieren: Die Erde erwärmt sich, der Mensch ist dafür verantwortlich (um Bruchteile eines Grades), es handelt sich nicht um einen zyklischen Prozess, und Politiker sind so klug, dass sie die Temperatur der Erde verändern können, wenn wir ihnen weitere Billionen Dollar zur Verfügung stellen.
Die ehemalige Barkeeperin und heutige Vordenkerin der Demokratischen Partei, Alexandria Ocasio-Cortez, hat ihren beachtlichen Intellekt darauf verwendet, sich zum Klimawandel zu äußern. Mit der Präzision, die nur mit 100.000 Dollar Studienkreditschulden für einen zweifelhaften Abschluss in Geisteswissenschaften an einer Party-Uni einhergehen kann, sagte sie vor Jahren auf einem Klimaforum in Washington, D.C., dass die globale Erwärmung dazu führen werde, dass „die Welt in 12 Jahren untergeht“.
Die andere Vorreiterin im Kampf gegen die globale Erwärmung war die 22-jährige Greta Thunberg. Seitdem hat sie ihren herablassenden Blick auf die Unterstützung der Hamas gerichtet. Sie fordert die Gründung eines palästinensischen Staates. Damit dieser in zwölf Jahren durch den Klimawandel zerstört werden kann.
Das linke Dogma widerspricht jeder Vernunft. Man will uns glauben machen, dass die Polkappen schmelzen, aber die Clintons sind immer noch zusammen.
Zeit und Fakten sind heikle Dinge. Die Gletscher gewinnen derzeit an Eis. Miami steht nicht unter Wasser. Die Vereinten Nationen, welche die globale Erwärmung als Vorwand für Erpressung nutzen, haben eine UN-Studie veröffentlicht, wonach die Sonnenaktivität eine grössere Rolle bei der globalen Erwärmung spielt als ursprünglich angenommen. Wow – die Sonne? Das ist immer das Letzte, an das man denkt, oder?
Gavin Newsom versuchte sogar, die Waldbrände in Pacific Palisades auf die globale Erwärmung zurückzuführen (nicht, dass seine Politik den Wasserverbrauch in der Region auf Whirlpools und Wasserpfeifen beschränkt hätte). Dann stellte sich heraus, dass die Brände von einem Uber-Fahrer ausgelöst worden waren. Ups, wieder falsch. Wenn Newsom jemals mit etwas Recht hat, dann ist es ein Mal in einer ganzen Reihe. Irren ist menschlich, aber anderen die Schuld dafür zu geben, zeugt von Potenzial für demokratische Präsidentschaftskandidaten.
Die Medien und die Linke zwingen den Menschen diese Theorie auf, indem sie behaupten: „Die Wissenschaft ist sich einig.“ Dann bezeichnen sie diejenigen, die sich ihnen nicht unterwerfen, als „Flacherdler“ – eine arrogante, spöttische Bezeichnung, wie sie für die Linke typisch ist. Akademische Karrieren enden in den liberalen Enklaven, in denen sie eine Festanstellung haben, wenn sie auf Fakten hinweisen, die der Religion der globalen Erwärmung widersprechen.
Schauspieler ohne Highschool-Abschluss wie Leonard DiCaprio belehren uns über das Fahren von SUVs, während er Supermodels in seinem Privatjet zu seiner Yacht fliegt. Al Gores sachlich falsche PowerPoint-Präsentation gewinnt Oscars. Ich kenne eine Tatsache zum Klimawandel: Die globale Erwärmung ist die Hauptursache für Dokumentarfilme.
Linke bringen ihre Meinung wie bisher mit Gewalt zum Ausdruck. Die Mona Lisa wurde von Klimaaktivisten beschädigt. Sie haben Farbe darauf geworfen. Ich sage, schenken wir ihnen keine Beachtung und stufen das Meisterwerk einfach als Jackson Pollock um.
Author: Ron Hart is a libertarian op-ed humorist, award-winning author, and a frequent guest on TV.
Link: https://dailycaller.com/2025/10/15/climate-change-existential-threat-democrats-biden-harris-ron-hart/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
„Nicht das Klima ist bedroht, sondern unsere Freiheit!“
Damit sind wir bei dieser Überschrift wenn man sich die Geschichte Argentiniens anschaut.
Kurze Geschichtserinnerung:
Argentinien war einmal das reichste Land der Welt.
Bei so viel Reichtum mussten die Menschen zu Gutmenschen transformieren so wie bei uns.
Wenn man eine Note 1 hat in der Schule und dein Freund eine 5, dann möchte man Mitleid und menschliches Mitgefühl zeigen.
So schreibt man auch eine 5 damit der Freund sich besser fühlt.
So ging es auch den Argentiniern und sie haben die Peronisten 1973 an die Macht gewählt.
Gleichwertig wie die SPD, die Linke, die Grünen und die CDU/CSU bei uns.
Seit nun 50 Jahren haben sie sich von den Sozialisten vergewaltigen, schänden, entwürdigen, quälen und misshandeln lassen. Vielleicht könnten man eine Immunität gegen Schmerzen bekommen. Der Schmerz ging aber nicht weg.
Argentinien-Krise war insbesondere zwischen 1998 und 2002 bezeichnend, deren Auswirkungen bis in das Jahr 2005 zu spüren waren.
Die beiden Höhepunkte der Krise waren eine starke Rezession 1998/99 und der Zusammenbruch des Finanzsystems 2001/02. In der Zeit der Krise sank das Bruttoinlandsprodukt Argentiniens um insgesamt 21 %. Die sozialen Folgen waren verheerend: Am Höhepunkt der Krise (Mitte 2002) betrug die Armutsquote 57 % und die Arbeitslosenquote 23 %. Schon 2014 kam das Land erneut an den Rand einer Staatspleite. Darüber hinaus schlägt sich die Währungskrise immer stärker in der Realwirtschaft des Landes nieder; die Arbeitslosenquote stieg 2018 auf 10 % und die Inflation 2019 auf 53,8 %. Auch unter Fernández blieb die Inflation in einem hohen Bereich und erreichte 2022 einen Wert von rund 95 %. Im Zuge dieser neuerlichen Wirtschaftskrise wurde 2023 der ultraliberale Javier Milei ins Präsidentenamt gewählt.
50 Jahre Experimente verschiedener sozialistischer Regierungen mit immer mehr Schmerz und Armut bis die Argentinier entschieden haben sich von diesem Schmerz zu befreien.
In 1-2 Jahren Milei ist die Inflation besiegt worden, Staatsverschuldung ist weg, Rezession weg, Armut weg Mieten wieder bezahlbar. Keine Wartezeit von 10 oder 20 Jahren.
Noch Ende 2024 zeigte sich Friedrich Merz als CDU-Kanzlerkandidat „völlig entsetzt“ über die Idee, auch in Deutschland „ein bisschen mehr Milei zu wagen“. Denn: „Was dieser Präsident dort macht, ruiniert das Land, tritt die Menschen mit Füßen“, tönte er.
Bedeutet mit mehr FREIHEIT und weniger Staat würde Deutschland alle Länder überholen. China, USA und sogar Indien. Denn man muss hier bedenken, dass Argentinien aus Armut der letzten 50 Jahre sich erst erholt. Sie haben keine weltklasse Autoindustrie, kein know how, keine Infrastuktur wie die Deutschen.
Eine freiheitliche Politik mit Abschaffung der meisten Behörden mit der Kettensäge würde Deutschland Weltmeister machen und das geht ganz schnell. Bedeutet hört endlich auf mit CDU/CSU Merze Söder, SPD; die Linke und den Grünen euch ständig zu quälen und kommt zur Besinnung.
Die existentielle Bedrohung unserer Zeit ist die sozialistische Ideologie und die Regierungen selbst.
Tagesschau schreibt
https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/milei-zwischenwahlen-100.html
Milei, der liberale Präsident von Argentinien hat es nicht geschafft mit seiner Politik die Wirtschaft anzukurbeln.
„Zwar ist es ihm gelungen, den Haushalt auszugleichen und die Inflation zu senken. Doch der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung bleibt bisher aus. “
Das ist total fake news und komplett falsch.
06/2025
Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) und der Internationale Währungsfonds (IWF) korrigierten ihre Prognosen in den vergangenen Monaten nach oben. Die OECD erwartet nun für 2025 ein Wirtschaftswachstum von 5,7 Prozent (statt zuvor 3,6 Prozent) und für 2026 von 4,8 Prozent (statt 3,8 Prozent).
08/2025
Der Internationale Währungsfonds (IWF) prognostiziert ein Wirtschaftswachstum von 5,5 Prozent. Das liegt sogar vor China und ist nach Indien das zweithöchste Wachstum in der Welt.
Umgekehrt sinkt die Staatsschuldenquote nun deutlich.
Einseitig falsche Berichterstattung
Und die Armut? Als die Armutsquote im ersten Halbjahr von Mileis Amtszeit auf 53 Prozent stieg, machte das international Schlagzeilen. Doch seitdem sinkt sie. Jetzt liegt die Armutsquote mit 31 Prozent sogar deutlich unter dem Wert, als Milei die Präsidentschaft in der Casa Rosada übernahm. Weil er die Geldentwertung bremste, steigen die Reallöhne. Milei hat damit mehrere Millionen Argentinier sogar aus der Armut geholt und die Mittelschicht gestärkt.
Präsident Milei mit starkem Wachstum auf Erfolgskurs – Preußische Allgemeine Zeitung
Die Lösung ist die Freiheit.
Wenn man diesen Weg einschlägt, dann gibt es keine Inflation, keine Armut, keine Rezession usw. Nichts davon. Er hat es auch noch in 1-2 Jahren schon hinbekommen. Man muss nicht 10-20 Jahre dafür warten bis dieser Kurs Erfolg zeigt.
FREIHEIT, FREIHEIT und FREIHEIT.
Wenn ich alte Interview höre. Sehr reflektiert und ein großer Wortschatz. Die Menschen wußten über viele Dinge besser Bescheid als wir heute.
Es gibt inspierende Menschen. Ein Benedikter-Mönch sagte mal, es war die erfüllendeste Zeit während des Krieges. Jeden Tag kam eine Nachricht, wieder ein Freund gestorben. Er hatte alles verschlungen an Literatur, was er unter die Finger bekam. Vieles war nicht erlaubt. Die Klosterregeln des Hl. Benedikts beeindruckte ihn sehr. Lebe so als wär heute dein letzter Tag. Ja dachte er, wir wissen nicht, ob es ein Morgen gibt. Jetzt!
Ich denke oft, uns geht es gut. Wir haben alles was wir brauchen. Wir haben keinen Mangel. Unsere Großeltern oder Eltern sorgten dafür, viel mit Engagement.
Warum erlauben wir uns das annzunehmen , was sie uns vorlebten ? Warum treten wir dieses wunderbare Geschenk in den Dreck und fühlen uns toll dabei ?
Da müssen wir die Mona Lisa aber erst mal nach Doofland überführen lassen, dort kann sie sich dann den entsprechenden Eintrag im Pass besorgen (lassen) 😉
Abgeshen davon, sind die AGW-co2-Klimasekten Gläubigen die tatsächlichen Flacherdler!!! DENN: ihre schizophrene Treibhaus Theorie würde nur auf einer flachen 2D Erde/Fläche funktionieren, nicht aber auf einer 3D Kugel…
Ist aber zu hoch für diese Spinner!
Gretas Schwester ist auch Klimaschützerin, wie man sieht.
