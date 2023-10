Ronald Stein

Der weltweite Rohölverbrauch wird derzeit auf etwa 96,5 Millionen Barrel pro Tag geschätzt. Nach Angaben der OPEC wird die weltweite Nachfrage voraussichtlich 109 Millionen Barrel pro Tag erreichen. Auch andere Quellen gehen von leicht abweichenden Schätzungen aus, aber wenn sich die Nachfrageprognosen bewahrheiten, könnte das Erdöl aus den bekannten Reserven weltweit in etwa 50 Jahren zur Neige gehen. Um es mit den Worten eines Laien zu sagen: 100 Millionen Barrel Öl sind mehr als 4 MILLIARDEN Gallonen Rohöl, die JEDEN TAG aus der Erde gesaugt werden. Wie lange können diese Entnahmen dauern, bevor die Quellen versiegen?

Die Teenager und jungen Erwachsenen der heutigen wohlhabenden Länder, wie die schwedische Aktivistin Greta Thunberg, werden das Ende des Erdöls und unserer materialistischen Gesellschaft vielleicht erleben, bevor sie 70 oder 80 Jahre alt sind.

Dank all der Produkte, die der menschliche Einfallsreichtum in den letzten 200 Jahren nach der Entdeckung des Erdöls entwickelt hat, ist die Welt von 1 auf 8 Milliarden Menschen angewachsen.

Heute bilden diese Erdölprodukte die Grundlage für mehr als 50.000 Handelsschiffe, mehr als 20.000 Verkehrsflugzeuge und mehr als 50.000 Militärflugzeuge. Auch die Kraftstoffe für die schweren und weitreichenden Flugzeuge, die Menschen und Waren transportieren, die Handelsschiffe für die weltweiten Handelsströme sowie die Militär- und Raumfahrtprogramme sind von den aus Erdöl hergestellten Produkten abhängig.

Frage: Wann wird Präsident Joe Biden die Öffentlichkeit über seine alternative Quelle für Produkte und Komponenten zur Unterstützung von Armee, Luftwaffe, Marine, Küstenwache und Raumfahrtprogrammen aufklären, die jetzt auf Erdöl für diese Produkte und Kraftstoffe angewiesen sind?

Ein Rückblick auf die Geschichte der Erdölindustrie zeigt, dass das schwarze, schlammig aussehende Rohöl praktisch nutzlos war, wenn es nicht in Raffinerien zu Erdölderivaten verarbeitet werden konnte, die heute die Grundlage für chemische Produkte wie Kunststoffe, Lösungsmittel und Medikamente bilden, die für die Unterstützung des modernen Lebensstils unerlässlich sind. Die mehr als 6000 auf Erdöl basierenden Produkte werden für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit verwendet, und die Erzeugung von Elektrizität gab es noch vor wenigen Jahrhunderten nicht.

Wie alle Produkte, die für Schiffe und Flugzeuge benötigt werden, sind auch alle verfügbaren Stromerzeugungsoptionen wie Windturbinen, Sonnenkollektoren, Kernkraft, Wasserkraft, Kohle und Erdgas auf Produkte und Komponenten angewiesen, die aus Erdöl hergestellt werden, um Strom erzeugen zu können.

Erdöl ist zur Grundlage unserer produktiven Gesellschaft geworden, da alle Komponenten und Ausrüstungen für die Stromerzeugung durch Wind, Sonne, Kohle, Erdgas, Kernkraft und Wasserkraft aus Erdölderivaten hergestellt werden!

Frage: Wann wird der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom damit beginnen, die Kalifornier darüber aufzuklären, woher sie die Produkte und Komponenten zur Unterstützung eines Staates mit Elektrofahrzeugen bekommen, da Elektroautos jetzt vollständig aus Erdöl hergestellt werden?

Mit weniger Öl, das die Versorgungskette von Produkten für all die Infrastrukturen wie Krankenhäuser, Elektronik, Kommunikation, Transport und mehr speist, die es vor ein paar Jahrhunderten noch nicht gab, könnten wir uns auf die Zeit vor 1800 zurückbewegen, als die Menschheit nur über eine überlegene Intelligenz verfügte, während sie mit der wilden Tierwelt ums Überleben kämpfte.

Um die Bedeutung der 8 Milliarden Menschen zu minimieren, die jetzt auf diesem Planeten leben, ist es zwingend notwendig, eine Ersatzquelle zu finden, die die wachsenden Anforderungen an die Gesundheit und das Wohlbefinden der Weltbevölkerung erfüllen kann.

Frage: Wann wird die schwedische Aktivistin Greta Thunberg damit beginnen, ihre Anhänger über ihre alternative Quelle für Produkte und Komponenten zum Bau von Windturbinen und Sonnenkollektoren aufzuklären, wenn die Erdölförderung eingestellt wird?

Der Elefant im Raum, über den niemand sprechen will ist, dass Erdöl die Grundlage unserer materialistischen Gesellschaft ist, bildet es doch die Basis für alle Produkte und Brennstoffe, die von den 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten nachgefragt werden.

● Wenn wir die Welt vom Rohöl befreien, bevor wir einen Ersatz für die derzeit aus Rohöl hergestellten Ölderivate haben, sind wir wieder im Jahr 1800 angelangt.

● Die größte Bedrohung für die Weltbevölkerung könnte die Zukunft von Milliarden von Menschen sein, die ohne die Erdölderivate, die derzeit die Grundlage für mehr als 6000 gesellschaftliche Produkte bilden, nicht mehr existieren und gedeihen können.

● Schockierenderweise haben nur sehr wenige Eltern, Lehrer, Schüler, Politiker und Medienvertreter eine Ahnung oder ein Verständnis von der Grundlage der Produkte, die in unserem täglichen Leben aus Erdöl hergestellt werden! Energie-Analphabetentum vom Feinsten!!!

Das Sprichwort „Man kann nicht alles haben und alles essen“ sagt uns, dass wir uns die lauten Botschaften einiger prominenter Persönlichkeiten ansehen müssen:

1. Präsident Joe Biden, der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom und die Teenagerin Greta Thunberg wollen die Welt vom Erdölverbrauch befreien, aber sie müssen sich an die Bar stellen und erklären, wie,

2. Die Menschheit kann weiterhin die Produkte und Kraftstoffe genießen, die derzeit mit den Erdölderivaten hergestellt werden, die aus dem Erdöl gewonnen werden, das sie abschaffen wollen.

Wir haben uns in weniger als 200 Jahren zu einer produktgesteuerten Gesellschaft entwickelt. Das Problem ist, dass die führenden Politiker der Welt kein Erdöl wollen, aber die Produkte, die jetzt vom Erdöl abhängig sind, unbedingt brauchen!

Es ist unmoralisch und böse, die Welt von der Nutzung des Erdöls zu befreien, ohne zuerst an einen Ersatz zu denken, denn eine extreme Verknappung der jetzt aus fossilen Brennstoffen hergestellten Produkte wird zu Milliarden von Todesfällen durch Krankheiten, Unterernährung und wetterbedingte Todesfälle führen und könnte eine große Bedrohung für die acht Milliarden Menschen auf der Welt darstellen.

Wenn die Menschheit nicht in der Lage ist, die Produkte zu klonen, die heute auf Erdöl basieren, müssen wir die Welt von den Flughäfen, Jets, Schiffen und Raumfahrtprogrammen befreien und die sozialen Medien sowie die Produktion von Mobiltelefonen, Computern und Porzellantoiletten einstellen, die von den aus Erdöl hergestellten Derivaten abhängig sind!!

Autor: Ronald Stein is an engineer, senior policy advisor on energy literacy for CFACT, and co-author of the Pulitzer Prize nominated book “Clean Energy Exploitations.”

This article originally appeared at Heartland

Link: https://www.cfact.org/2023/10/27/anti-oil-consider-the-products-from-oil/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE