In diesem Beitrag argumentiert Vijay Jayaraj von der CO₂-Koalition, dass die moderne Klimawissenschaft zugunsten politischer Konformität die echte wissenschaftliche Forschung aufgegeben hat. Unter Berufung auf den Geist von Galileo und Feynman fordert er eine Rückkehr zu Fakten, Vernunft und offener Debatte.
Vijay Jayaraj
Praktiker strenger wissenschaftlicher Methodik – vom Galileo des 17. Jahrhunderts bis zum Nobelpreisträger für Physik von 1965 Richard Feynman – würden die heutige Klimaforschung als Schande betrachten, da sie eher von unkritischer Orthodoxie und Fanatismus geprägt ist als von echter Überprüfung von Hypothesen.
Die klassische Wissenschaft begrüßt Skepsis. Sie gedeiht in einem Umfeld, in dem Debatten und Überarbeitungen gefördert werden. Die heutigen Klimakonformisten erklären die Debatte für „beendet“ und bezeichnen diejenigen, die Fragen stellen, als Leugner, wodurch sie die Skepsis effektiv verbieten, die den wissenschaftlichen Fortschritt vorantreibt.
Zahlreiche Wissenschaftler des 21. Jahrhunderts haben gegen diese Farce protestiert. Dr. Matthew Wielicki, ehemals an der University of Alabama, brachte es auf den Punkt: „Wissenschaft sollte sich selbst korrigieren. Die Klimawissenschaft tut dies nicht. Sie dient nur ihrer Selbsterhaltung.“
Dr. Richard Lindzen vom Massachusetts Institute of Technology stellt fest, dass das Klimadogma wenig mit Beweisen zu tun hat: „Das Narrativ ist eine quasi-religiöse Bewegung, die auf einer absurden wissenschaftlichen Prämisse basiert.“
Im Wesentlichen hat sich die moderne Klimawissenschaft zu einem politischen Apparat gewandelt, der von kampagnenartigen Interessenvertretungen dominiert wird und die Grundprinzipien der evidenzbasierten Forschung untergräbt.
Klima-Kultisten betrachten jedes Erwärmungs- oder Abkühlungsereignis standardmäßig als anthropogen und ignorieren dabei Jahrtausenden natürlicher Schwankungen. „Obwohl erhebliche Bedenken geäußert wurden, dass Emissionen zu einem signifikanten Klimawandel führen könnten, zeigen gemessene oder rekonstruierte Temperaturaufzeichnungen, dass die Klimaveränderungen des 20. und 21. Jahrhunderts weder außergewöhnlich noch dauerhaft sind, und historische und geologische Aufzeichnungen zeigen viele Perioden, in denen es wärmer war als heute“, schreiben Wissenschaftler in einem Brief an die American Physics Society.
Gregory Wrightstone, Geologe und Bestsellerautor von „A Very Convenient Warming“ sagt, dass die längeren geologischen Aufzeichnungen zahlreiche Epochen mit viel höheren Temperaturen und CO₂-Konzentrationen in der Atmosphäre zeigen, die alle vor dem Einfluss moderner menschlicher Aktivitäten lagen.
Wrightstone lehnt Beschreibungen der aktuellen Bedingungen als gefährlich ab und sagt, dass „die Erde immer grüner wird und die Zahl der temperaturbedingten Todesfälle zurückgeht“. Die Beweise deuten darauf hin, dass der Planet nicht gefährdet ist, sondern im Gegenteil floriert.
Die Zahl der Todesfälle durch Naturkatastrophen ist auf einem historischen Tiefstand, die Lebenserwartung steigt weiter, und die weltweiten Ernteerträge in den Industrie- und Entwicklungsländern erreichen Rekordhöhen. Der Anstieg des CO₂-Gehalts in der Atmosphäre geht mit einem verbesserten Pflanzenwachstum einher und nicht mit einer Verschlechterung des Zustands unseres Planeten.
Die vielbeschworenen „verschwindenden Inseln” im Pazifik existieren weiterhin. Viele Atolle sind aufgrund von Korallen- und Sedimentablagerungen gewachsen. Auch das arktische Meereis weigert sich zu verschwinden; die minimale Ausdehnung im Jahr 2025 ist fast eine halbe Million Quadratkilometer größer als 2007.
Doch keine dieser Realitäten findet Eingang in Schulbücher oder UN-Briefings. Die Krisenrhetorik wird aufrechterhalten, um eine Billionen-Dollar-„grüne” Industrie zu stützen, die von Angst, politischer Unterstützung und öffentlich finanzierten Subventionen abhängig ist.
Fehlerbehaftete Weltuntergangsprognosen stützende Computermodelle verstoßen gegen Grundprinzipien der wissenschaftlichen Methodik. Wenn sie anhand bekannter Ergebnisse getestet werden, versagen sie regelmäßig.
Im Jahr 2014 verglich Dr. Roy Spencer reale Satellitendaten mit über 90 Klimamodellen. Fast alle Modelle übertrieben die Erwärmung. Spencer fasste die Absurdität zusammen: „Wenn 95 % Ihrer Modelle nicht mit den Beobachtungen übereinstimmen, sind die Modelle falsch – nicht die Realität.”
Dr. William Happer, Physiker an der Princeton University und ehemaliger wissenschaftlicher Berater der US-Regierung sagt: „Beobachtungen verankern unser Verständnis und sortieren Theorien aus, die nicht funktionieren. Das ist seit mehr als 300 Jahren die wissenschaftliche Methode … Computermodelle sollen Theorie und Beobachtung nicht ersetzen und als eigenständige Autorität dienen.“
Dennoch bestimmen diese Modelle die globale politische Agenda. Das Beharren auf kurzen Zeiträumen und ausgewählten Daten scheint katastrophale Szenarien zu stützen, die jedoch durch langfristige geologische Aufzeichnungen widerlegt werden. Steve Milloy, Autor von JunkScience.com, hat dieses Phänomen treffend beschrieben: „Die Klimawissenschaft ist zu einem politischen Unterfangen geworden. Zuerst kommt die Schlussfolgerung, dann werden die Daten an dieselbe angepasst.“
Die Wissenschaft gehört den kritischen Denkern, nicht den Ausschüssen. Das Klima-Establishment wird zusammenbrechen, wenn seine Finanzmittel versiegen oder die Öffentlichkeit seinen Propheten keinen Glauben mehr schenkt. Die Realität wird sich durchsetzen – wie immer –, aber je länger der Kampf dauert, desto höher sind die verheerenden Folgen irrationaler Politik.
Vernunft, empirische Forschung und intellektuelle Freiheit wurden durch eine politisch aufgeladene Klimabewegung untergraben, die eine Bedrohung für die Wissenschaft und die Zivilisation selbst darstellt.
Vijay Jayaraj ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der CO2 Coalition in Fairfax, Virginia. Er hat einen Master of Science in Umweltwissenschaften von der University of East Anglia und einen Postgraduiertenabschluss in Energiemanagement von der Robert Gordon University, beide in Großbritannien, sowie einen Bachelor-Abschluss in Ingenieurwissenschaften von der Anna University in Indien.
Dieser Kommentar wurde erstmals am 14. Oktober im American Thinker veröffentlicht.
Link: https://clintel.org/conventional-climate-science-threatens-civilization/
Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE
Wir freuen uns über Ihren Kommentar, bitten aber folgende Regeln zu beachten:
Klima-«Wissenschaft»?! So wie diese Disziplin betrieben wird, erinnert sie an die «Wissenschaft des dialektischen Materialismus». Es geht um Klima-Ideologie!
Ich fasse mich kurz! Was wissen wir?
a) CO2 kühlt die Erde
b) Das vorhandene CO2 ist längst gesättigt, für mehr CO2 liefert die Erde keine Strahling mehr!
c) Der THE wurde erfunden niemals entdeckt!
d) Ohne Atmosphäre würden wir hier alle gegrillt, nur ca 51% der Sonnenstrahlung erreicht die Erde!
e) Alle theoretischen Berechnung (siehe Dietze) sind makulatur, solange die PV Anlagen strom liefern!
f) Auch ein Papst kann sich irren!
g) Was hat EIKE bis heute mit den „CO2- und Treibhausblödeleien“ (Originalton Prof.Dr. Kramm) erreicht?
Ohne CO2 stirbt der Wald, dann der Mensch!
Mit viel CO2 kann der Welthunger bekämpft werden!
Es sterben jährlich ca 9 Millionen Menschen an Hunger auf der Erde – also täglich ca 25.000!
Ein Skandal!!!!!!!!!!!!!!!!
Und der Wasserstoff wird unsere Städte vernichten!
Also
kein THE („Treibhauseffekt, wurde erfunden, niemals entdeckt und bewiesen!!)
und mehr CO2, denn CO2 wärmt nicht , sondern düngt und kühlt die Erde!!!!!!!!!!!!!
https://www.co2-kuehlt-die-erde.com
https://www.gerhard-stehlik.de/CO2/2014/131001%20Stehlik%20Hopp%20Wagner.pdf
Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wie der Herr Stehlik immer schreibt:
Warum CO 2 die Erdoberfläche kühlt
Dummheit regiert die Welt!!!
Der Autor fordert eine Rückkehr zur Vernunft, sagt aber nicht wie und wo man ansetzen soll. Es gibt viele Wege, und jeder muss seinen Weg gehen, dies geschieht auch durch heftiges Widersprechen der CO2-Erärmungskirche hier bei EIKE. Ich wäre ja beruhigt, wenn diese Vertreter in den Kommentaren wenigstens die politische Umsetzung der Klimarettung heftig kritisieren würden wie dies sogar Prof. Ganteför tut, siehe: https://www.youtube.com/watch?v=-TCldsu8AJ0, dazu Roß und Reiter mit Namen benennt.
Einer der Initiatoren von ständigen Pressehorrormeldungen im deutschsprachigem Raum ist laut Nachforschungen Ganteförs, Sven Titz, der eng mit dem PIK Potsdam zusammenarbeitet und dort auch seine Doktorarbeit gemacht hat.
Im 2.Teil des Filmchens, ab Minute 14 charakterisiert Ganteför dieses PIK Institut vollkommen negativ und richtig. (PIK, der Erfinder der Kipppunkte). Angestrebt vom PIK wird laut Ganteför eine undemokratische Umgestaltung unserer Gesellschaft, was Rahmstorf in seinem Buch „die große Transformation der Gesellschaft“, gemeint ist die deutsche Gesellschaft beschreibt. Dafür bringt Ganteför umfassende negative Beispiele der Umgestaltung. Es geht bei der politischen Klimarettung nichts ums Klima, sondern um Klimaaktivismus, um Macht und Verarmung der Gesellschaft. Eine Abschaffung der Demokratie, meint Ganteför
„….argumentiert Vijay Jayaraj von der CO₂-Koalition,…“
Es wird immer absurder. Jeder interessierte Leser des Mainstreams weiß, dass Methan noch viel schädlicher ist, als das olle CO₂. Das entweicht jedoch aus einer anderen Körperöffnung, weshalb man sich nicht so gerne darauf bezieht.
Methan hat mehr Komponenten, würde also mehr Varianten zum koagulieren ermöglichen.
Außerdem ist nix Schlechtes dran, wenn eine Zivilisation freiwillig ausscheidet, die dermaßen destruktiv ist. Es haben sich genug andere Gesellschaften gebildet, die nur darauf warten, bis diese Fanatiker endlich verschwinden.
Es ist wie in der Politik: die CO2-Erwärmungshypothese wird bereits so lange als de facto unumstößlich bewiesen propagiert, daß eine Richtigstellung oder auch nur geringfügige Modifikation der zugrundeliegenden (Pseudo-)Wissenschaft jegliche Glaubwürdigkeit entziehen würde inkl. berechtigter Forderungen, ausgelobte Förderungen zurückzuverlangen. Trump tut das teilweise bereits.
Auch Politiker sind nicht in der Lage, Fehler einzugestehen. Siehe Brandmauer AfD und Energiepreisexplosion durch Rußlandsanktionen.
Wer die Wahrheit nicht kennt, ist nur ein Dummkopf. Wer sie aber kennt, und sie eine Lüge nennt ist ein Verbrecher. Galileo Galilei
Schön ausgedrückt. Ein Gedanke: Nachdem alle Leser und Kommentarschreiber bei EIKE die Wahrheit, bzw. die Klimalüge kennen, ist es doch erstaunlich, dass einige ganz resolut die Lüge von der CO2-Klimaverbrennung der Erde vertreten. Damit sich nun nicht alle betroffen fühlen, darunter verstehe ich solche, die an CO2 als Welttemperaturregler festhalten.
Würde Galilei diese Leute als Verbrecher bezeichnen?
Sehr geehrter Herr Kowatsch, ich meine, dass Galileo genau das meint. Wenn ich bedenke, dass zahlreiche „Klimawissenschaftler“ Mist (Lügen) verkaufen (obwohl sie die Wahrheit kennen!) und dann diejenigen, die diese Betrügereien entlarvt haben, auch noch kackfrech öffentlich als Lügner brandmarken, kann ich ein derartig perfides Gebaren dieser serösen Damen und Herren nur als ziemlich kriminell bezeichnen.
Screenshots einer Banking-App gehen aktuell in den sozialen Netzen viral: Die britische Bank NatWest (National Westminster Bank) zeigt Kunden auf Basis ihrer Transaktionen ihren monatlichen CO2-Fußabdruck an. Eine Userin zeigt ihre Daten für September: Ihre 2.215 Kilogramm CO2 entsprächen demnach einem Flug von London nach Kuala Lumpur. Klimasünderin! Fehlt nur noch die digitale ID und die CO2-Diktatur ist perfekt.
https://report24.news/erste-banken-tracken-bereits-den-co2-fussabdruck-ihrer-kunden/
CO2-Sparer sind wie die mittelalterlichen Flegelanten, Nichts Neues im Westen, oder?
Nebenbei ein Gedanke: EIKE könnte doch den CO2-Fußabdruck von all den teils bezahlten, zumindest alimentierten CO2-Erwärmungsverteidigern anzeigen, die hier massenhaft vor allem in unseren Artikel (Baritz/Kowatsch) auftreten.
Noch niemals hat einer – trotz meiner vielen Aufforderungen- kundtgetan, wieviel er jährlich spendet, um sich von seinem persönlichen CO2-Fußabdruck freizukaufen.
Feynman war sich bewußt, dass man physikalische Theorien nicht beweisen kann, man kann sie nur widerlegen.
“If it disagrees with experiment, it’s wrong. In that simple statement is the key to science.”— Richard Feynman
https://www.zmescience.com/science/physics/feynman-scientific-method-lecture-10-minutes-redone/
Die Theorie, dass CO2 die Erdoberfläche langfristig erwärmt, kann also nur dadurch widerlegt werden, dass die Erdoberfläche abkühlt. Sie erwärmt sich aber.
Vijay Jayaraj hat keine Ahnung von Erkenntnistheorie.
„Die Theorie, dass CO2 die Erdoberfläche langfristig erwärmt, kann also nur dadurch widerlegt werden, dass die Erdoberfläche abkühlt. Sie erwärmt sich aber.“
Tja, wenn aber eine andere (bessere) Theorie besagt, dass sich die Erde durch die Wärmeabstrahlung der Hitzköpfe der Klimapaniker langfristig erwärmt hat oder weiter erwärmt, kann das nur widerlegt werden, wenn sich die Erde abkühlt. Sie erwärmt sich aber (etwas). siehe Erkenntnistheorie!
„Die Theorie, dass CO2 die Erdoberfläche langfristig erwärmt, kann also nur dadurch widerlegt werden, dass die Erdoberfläche abkühlt.“
Sie haben weder Feynman noch Popper begriffen.
Nicht widerlegt bedeutet noch lange nicht, bewiesen!
Die Sonne drehte sich Jahrtausende, nicht widerlegt, um die Erde. Beobachtet und berechnet.
Historische CO2- und Temperaturkurven schneiden sich mehrmals, laufen zeitweise mal korreliert und mal nicht korrliert, warum?
Wenn eine Theorie jede Beobachtung durch Zusatzannahmen retten kann („es war die Sonne“, „es war ein Vulkan“, „es war ein Ozeanzyklus“, „es war das CO2“, „es waren kosmische Einflüsse“, „es war ein Komet“), dann wird sie degenerativ – sie verliert ihren wissenschaftlichen Biss und nähert sich einer Tautologie, das finden wir doch alles beim CO2-Klimatismus, oder?
„Vijay Jayaraj hat keine Ahnung von Erkenntnistheorie.“
Ersetzen Sie „Vijay Jayaraj“ durch „Bastian Cohnen“, passt besser, 100 prozentig, oder?
Was ist denn das für ein unsinniger Kommentar? Haben Sie mal gezählt, wie oft sich die Erde im Laufe der Jahrmillionen abgekühlt und wieder erwärmtz hat? Warum eigentlich soll die geringe Erwärmung von heute (sofern sie in der realen Natur überhaupt existiert) etwas so Besonderes sein?
Ich habe den starken Eindruck, dass Autor Jayaraj davon sehr viel mehr Ahnung hat als Sie!
MfG
Feynmans Methode (aus https://science.intelligencestrategy.org/p/feynmans-scientific-methodology)
Formulieren Sie eine falsifizierbare Hypothese
Stellen Sie eine klare „Wenn X, dann Y“ -Anweisung zusammen. Fügen Sie hinzu:
Der spezifische Mechanismus der WirkungsweiseDas erwartete Ergebnis, wenn das Modell richtig istEine definierte FehlerbedingungFeynmans Regel: Wenn es nicht falsch sein kann, ist es keine Wissenschaft.Die drei Herren Hübner, Lange, Freuer behaupten heute nicht mehr, das CO2 nicht zu Erderwärmung führen kann. Selbst Team Kowatsch zeigt Kurven mit der Info, dass sich Teile der Erdoberfläche um ca. 1 Grad Celsius in 17 Jahren erwärmen. Die alte EIKE-Behauptung, dass sich die Erde nicht erwärmen kann, ist somit widerlegt.
Die Herren behaupten stattdessen, der Effekt der Erderwärmung sei klein.
Damit aus ihrer Behauptung Wissenschaft werden kann, müßte ihre Behauptung widerlegbar sein. Meine Herren, zeigen sie, dass ihre Behauptung widerlegbar ist.
„Die Herren behaupten stattdessen, der Effekt der Erderwärmung sei klein“. Bin bei Ihnen, die Aussage ist nicht korrekt. Der Effekt der Erderwärmung ist nicht existent. Mehr CO2 in der Atmosphäre ist dennoch jederzeit zu begrüßen, da dies nur positive Effekte hat – auf wenn Sie und Ihre Hintermänner/frauen damit ein Problem haben 😉
Solange in einem Dorf bei uns am Neusiedlersee die Storchenpopulation gemeinsam mit der Geburtenrate steigt, bleibt dort die Hypothese, dass Störche die Kinder bringen, aufrecht!
Lesen und verstehen scheint nicht so Ihr Ding zu sein? 🙁
Nein, leider erwärmt sie sich derzeit nicht. Und wenn, wäre das ein Grund zum feiern. Hoffen wir, dass sie sich bald wieder erwärmt. Erdgeschichtlich ist ein auf und ab völlig normal. Menschlicher Einfluss? Maximal statistisches Rauschen. Sie haben keine Ahnung von irgendwas, außer die Hand aufhalten, wenn Sie wieder mal Kommentarbereiche zuspammen sollen.