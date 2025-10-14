Seit Jahren wurde zum Beispiel in den Niederlanden oder Sri Lanka Stickstoffdünger reglementiert bis verboten, weil der irgendwie schädlich für die Umwelt sei. In Sri Lanka war das Verbot eindeutig menschenschädlich: Nach Ernteeinbußen bis zu 90% stürmten Bauern 2021 den Regierungspalast und zwangen das Kabinett zum Rücktritt.
Nun zeigt sich: Stickstoff-Verbindungen, die aus Dünger freigesetzt werden, wirken im Saldo kühlend auf die Erdatmosphäre!
Außerdem: Eine warme Umgebung ist im Schnitt günstiger für Menschen – milde Winter gehen mit weniger Karankenhausbehandlungen und Kältetoten einher. Ein polnisches Team aus Posen verglich diverse Daten aus Wirtschaft und Gesundheitswesen.
Warmes Klima erhöht die Lebenserwartung – Klimaschau 233
Das ist schon seit tausenden Jahren den Menschen bekannt. Wärme ist Leben. Leider haben die aktuellen Generationen auch den Common-Sense verloren, dann bräuchte man für die obige Erkenntnis keine Forschungsgelder. Ich sehe einer Klimaerwärmung mit Freuden entgegen, leider sieht es derzeit eher nach einer Abkühlung aus…