Gastbeitrag von Willis Eschenbach
Seriöse Leute haben uns immer wieder erzählt, dass Wind- und Solarenergie viel günstiger seien als Erdgas und Kohle. Und doch steigen unsere Stromrechnungen immer weiter, je mehr erneuerbare Energien wir ins Netz einspeisen. Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum das so ist?
Wenn Sie sehen möchten, wie man im Anzug und mit ernster Miene mit Zahlen lügt, dann sind Sie bei Lazards Levelized Cost of Energy (LCOE) genau richtig. Für alle, die Abkürzungen mögen und allergisch auf die Realität reagieren. LCOE ist der beliebteste Energiekostenmaßstab der Finanzwelt: Ohne Kontext sagt er – angeblich – aus, wie viel es kostet, eine Megawattstunde Strom aus einer nagelneuen Windturbine, einem Solarmodul oder einem Gaskraftwerk zu erzeugen, gemittelt über die gesamte Lebensdauer.
Derzeit sagt Lazard:
Trotz makroökonomischer Herausforderungen und Gegenwind bleiben Solar- und Onshore-Windkraftanlagen im Großanlagenbereich die kostengünstigsten Formen der Energieerzeugung in Neubauten ohne Subventionen (d. h. ohne Steuersubventionen). Daher werden erneuerbare Energien als kostengünstigste und am schnellsten einsatzbereite Energiequelle auch weiterhin eine Schlüsselrolle beim Ausbau der Stromerzeugung in den USA spielen.
Sehen Sie unten, wie viel günstiger Wind- und Solarenergie als Gas oder Kohle sind? Klingt fair. Scheint präzise zu sein.
In Wirklichkeit? Es ist Finanzalchemie, die Tabellenkalkulationsversion von Schrödingers Katze: zutiefst irreführend und möglicherweise tot, wenn Sie die Schachtel öffnen.
Und so lautet das Argument: LCOE behauptet, alles aus einer Hand anzubieten: Kapital, Betrieb, Wartung, Kraftstoff und etwas sprühenden Optimismus, dass das Kraftwerk tatsächlich die Leistung erbringt, die Sie sich wünschen.
Was es Ihnen nicht sagt – denn die Wahrheit ist ein Haushaltsposten, den niemand erklären möchte – sind die Kosten, die entstehen, wenn diese Quelle tatsächlich in das Chaos eines realen Stromnetzes eingebunden wird. LCOE ignoriert munter Netzintegration, Backup, Ausgleich, Übertragungsverbesserungen, Stabilisierung, abbrechende Windturbinenblätter und die unangenehme Angewohnheit von Solar- und Windenergie, Ihnen genau dann Strom zu liefern, wenn Sie ihn am meisten brauchen.
Kurz gesagt: Die LCOE messen die Kosten dessen, was das Kraftwerk am Zaun produzieren sollte, und nicht die Kosten, die entstehen, um Ihre Kaffeemaschine zu dem Zeitpunkt, an dem Sie ihn tatsächlich benötigen, mit echtem, zuverlässigem Strom zu versorgen.
Um Klagen zu vermeiden, sagt Lazard im Kleingedruckten unter der obigen Grafik natürlich ( Hervorhebung von mir):
Weitere Faktoren könnten die hierin enthaltenen Ergebnisse ebenfalls erheblich beeinflussen, wurden im Rahmen dieser Analyse jedoch nicht berücksichtigt. Zu diesen zusätzlichen Faktoren können unter anderem gehören: aktuelle tarifbedingte Kostenauswirkungen; Umsetzung und Auslegung des gesamten Umfangs des IRA; Wirtschaftspolitik, Reform der Übertragungswarteschlange, Netzaufrüstungen und andere Übertragungsfragen, Engpässe, Einschränkungen oder andere integrationsbezogene Kosten; Genehmigungs- oder sonstige Entwicklungskosten, sofern nicht anders angegeben. Diese Analyse soll eine Momentaufnahme darstellen und nutzt einen breiten, aber nicht erschöpfenden Datensatz von Branchendaten. Daher sind wir uns der Wahrscheinlichkeit von Ergebnissen außerhalb unserer Spannen bewusst. Diese Analyse ist daher kein Prognoseinstrument und sollte angesichts der Komplexität unserer sich entwickelnden Branchen-, Netz- und Ressourcenanforderungen nicht als solches verwendet werden. Sofern hier nicht exemplarisch erläutert, berücksichtigt diese Analyse nicht den intermittierenden Charakter ausgewählter Technologien für erneuerbare Energien oder die damit verbundenen Netzauswirkungen des schrittweisen Ausbaus erneuerbarer Energien. Diese Analyse geht auch nicht auf mögliche soziale und ökologische externe Effekte ein, darunter beispielsweise die sozialen Kosten und Tariffolgen für diejenigen, die sich dezentrale Energieerzeugungslösungen nicht leisten können.
Und:
Schwankungen der Brennstoffpreise können die Stromgestehungskosten (LCOE) herkömmlicher Erzeugungstechnologien erheblich beeinflussen. Bei direkten Vergleichen mit „konkurrierenden“ Technologien zur Erzeugung erneuerbarer Energien müssen jedoch Aspekte wie die Dispatch-Eigenschaften (z. B. Grundlast und/oder dispatchbare Zwischenkapazität vs. Spitzenlast- oder intermittierende Technologien) berücksichtigt werden.
Da Lazard uns also belügt, was brauchen wir, um fundierte Entscheidungen zu treffen? Hier kommt LFSCOE ins Spiel, die Levelized Full System Cost of Energy – eine Kennzahl, die so trostlos umfassend ist, dass sie schon fast ehrlich ist. LFSCOE verdrängt zumindest die meisten dieser versteckten Extras zurück in die Spalte der Variablen: die neuen Übertragungsleitungen, die Batteriespeicher, die mit Gas oder Kohle betriebenen Notstromaggregate, die Kosten für den Betrieb eines Netzes, das nicht nur ein Wissenschaftsprojekt für intermittierende Elektronen ist. Sie wollen Wind-, Solar-, Atom- und Gasenergie auf einem einigermaßen ebenen Feld vergleichen? Hier kommt es endlich auf die Praxis an, und die ist voller Schlaglöcher.
Hier sind einige Schätzungen. Die Stromgestehungskosten (LCOE) für Solarenergie im großen Maßstab? Lazard gibt derzeit 0,024–0,096 US-Dollar pro Kilowattstunde (kWh) an, was 24 bis 96 US-Dollar pro Megawattstunde (MWh) entspricht – eine Zahl, die auf jeder Ökoenergiekonferenz wie das Evangelium zitiert wird. Für Onshore-Windenergie liegen die Kosten bei 0,024–0,075 US-Dollar pro kWh, angegeben mit der Gewissheit der Newtonschen Physik. Aber schließen Sie diese Anlagen im großen Maßstab an das Stromnetz an und beobachten Sie, wie sich die Magie entfaltet. Rechnet man die Systemkosten hinzu – Netzausgleich, erweiterte Übertragung, dediziertes Backup –, ergeben sich reale LFSCOE-Zahlen, und die Lage für „billige“ erneuerbare Energien sieht düster aus.
Aktuelle Systemstudien ( IEA , EIA , Fraunhofer und so weiter) beziffern den wahren LFSCOE für neue Onshore-Windkraftanlagen bei moderater Durchdringung (beispielsweise in Deutschland oder Texas) auf 0,08–0,14 USD/Kilowattstunde (80–140 USD pro Megawattstunde), nachdem Ausgleich, Speicherung, Engpässe und der ganze Rest berücksichtigt wurden. Solar-PV kostet, abgesehen von der magischen Wüstenutopie, in der jeden Tag die Sonne scheint, 0,07–0,13 USD/kWh, wenn die Lichter tatsächlich an bleiben und das Netz nicht ins Wanken geraten soll. Offshore-Windkraft, der König der bösen Überraschungen, kostet etwa 0,12–0,18 USD/kWh, und jemand schreibt immer noch die Rechnung für die Winterfestmachung der Turbinen-Wartungsschiffflotten.
Der reale LFSCOE für neue Gas-und-Dampf-Kombikraftwerke – bedarfsgerecht, flexibel, überall einsetzbar, auch während des Super Bowls verfügbar – liegt unterdessen immer noch bei etwa 0,05 bis 0,075 US-Dollar pro Kilowattstunde, Systemkosten inklusive. Atomkraft? Wenn man sie tatsächlich im Rahmen des Budgets baut (ein seltenes Einhorn), liegt sie bei 0,09 bis 0,12 US-Dollar pro Kilowattstunde, die Leistung ist aber zuverlässig, die USA lockern den Regulierungswahn, was zu niedrigeren Preisen führt, die Preise für neue Minireaktoren sinken und man keine Batterien in Texas-Größe für eine bewölkte Februarwoche bauen muss. Hier ist ein Überblick über die obigen Zahlen.
Mit anderen Worten: Lazards LCOE ist ein Maßstab, um erneuerbare Energien in PowerPoints, Excel-Dashboards und Hochglanzprospekten für Investoren gut aussehen zu lassen. Es ist die Badeanzug-Version des Energiekosten-Schönheitswettbewerbs – und ignoriert dabei die Tatsache, dass man, wenn man Solar- und Windenergie zum Abendessen mit nach Hause nimmt, auch für die Stromrechnungen, Therapiesitzungen und Gästezimmer für all ihre unzuverlässigen Freunde aufkommen muss.
Es wird noch fragwürdiger. Lazard trägt nicht allein die Schuld; der gesamte Komplex aus Beratern, Politikern und der Energieindustrie hat mitgespielt. Banken vergeben grüne Kredite, Politiker veröffentlichen grüne Pressemitteilungen, und irgendwann zählen die Netzbetreiber die Stunden bis zum nächsten Stromausfall – präsentiert von „Rekord-Erneuerbare-Energien-Durchdringung“.
Sagt uns LCOE also etwas Nützliches?
Sicher. Es zeigt Ihnen, was der Bau eines Kraftwerks kosten würde, wenn Sie es nie an irgendetwas anschließen müssten, wenn Elektronen Wunschdenken wären und wenn die Welt so flach wie eine Tabellenkalkulation wäre.
Wenn Sie andererseits wissen möchten, was Sie tatsächlich zahlen, um das Stromnetz am Laufen zu halten – an einem schwülen Samstagnachmittag im August im Florida Panhandle, wenn es bewölkt ist und der Wind völlig ruhig ist, die Klimaanlagen aller so klingen, als würden sie sich für den Start aufwärmen, und niemand weiß, ob Ihr Gefrierschrank das übersteht –, dann sollten Sie besser zu LFSCOE greifen, Ihre Realitätsbrille abstauben und anfangen, alle Ihre versteckten Kosten zu berechnen.
Würde jemals eine ehrliche Debatte über die Energiepolitik geführt, würden die Stromgestehungskosten (LCOE) nur in den Fußnoten erwähnt werden, gleich neben Einhorn-Sichtungen und versprochenen Powerball-Gewinnen.
Doch solange die Realität der Erzählung untergeordnet ist und die Kosten der Elektronen von den Leuten berechnet werden, die Ihnen das nächste Wunder verkaufen, wird die Wahrheit als Erstes verschleiert.
Seufzen …
Alles Gute für alle,
https://wattsupwiththat.com/2025/08/06/why-is-cheap-electricity-so-dmn-expensive/
Persönliche Ergänzung:
Wie Sie im Aufmacherbild sehen, haben internationale Beratungsunternehmen an dieser LCOE Studie mitgearbeitet.
Teneo – die globale CEO-Beratung Jede Führungskraft braucht vertrauenswürdige Partner, um in einer schnelllebigen Welt erfolgreich zu sein.
Roland Berger ist eine globale Strategieberatung für Transformation, industrieübergreifende Innovation und Performance-Steigerung.
Sicherlich tue ich den Unternehmen heute unrecht, aber zu meinen Berufszeiten hatte auch ich mit Beratern zu tun. Den schönsten Spruch zur Expertise habe ich von einem der Consultants gehört: „Kennen 99 Wege zur besseren Liebe, haben aber kein Mädchen“
Ohne AKW keine Chance !
Als Ingenieur und Branchenpraktiker habe ich in einer Studie errechnet, dass wir unseren CO2 – Ausstoß bis 2045 nur auf null bringen können, wenn wir die erneuerbare Stromerzeugung von heute 250 auf 2.400 TWH p.a. erhöhen.
Insgesamt belaufen sich die notwendigen Investitionen einer CO2 – Vermeidung in Deutschland bis 2045 auf ca. 8 Billionen EURO – ohne die Investition in eine noch nicht definierbare Speicherlösung, die bei Batterien mit 100 TWH Kapazität für 14 Tage Dunkelflaute weitere 8 Billionen erfordert. Unter allen Bürgersteigen müssen dickere Kabel gezogen werden, um Wärmepumpen und Ladeboxen zu versorgen.
Auf keinen Fall weitere Kraftwerke mehr stilllegen ohne gesicherten Ersatz. Sonne liefert nur an 1000 Stunden, Wind an 2000 – das Jahr hat aber 8760.
Die wahre Dimension des ganzen Themas hat bisher noch kaum jemand in Politik, Professorenschaft und Presse erkannt und viele meinen, mit ein paar Subventionen für Solardächer und für neue E – PKWs habe man alles bereits im Griff.
Keiner hat den Gesamtüberblick über alle erforderlichen Energiesysteme und deren Kosten, man hangelt sich planlos durch teilweise unwichtige Einzelthemen und übersieht Zusammenhänge.
Sie haben völlig recht, man deindustriealisiert eben erst einmal, oder?
So isses. Nur dass man CO2 Ausstoß auf Null bringen sollte ist falsch, dazu gibt es keine Notwendigkeit, nur Glaube ohne Naturwissen.
Dass die „billige Energie“ so teuer ist hat 2 Ursachen.
Die wichtigste ist im 2.HS versteckt. Dieser wird zwar immer zitiert, Energie fließt immer von kalt nach warm, das ist aber unvollständig. Energie fließt immer, und zwar unaufhaltsam, von höheren zum tieferen Niveau. Temperatur ist der Gradmesser für das Energieniveau bei Wärmeenergie, bei potentielle Energie die Höhe.
Man kann Energie nur nutzen, wenn man bei einem Prozess, indem die Energie von oben nach unten fließt, einen Teil davon abzweigt und für eigene Zwecke nutzt. Je höher die Niveau-Differenz ist, um so geringer ist der technische Aufwand, die abfließende Energie einzufangen. Ein Gedankenexperiment, das jeder mit aktiven Synapsen verstehen könnte:
Über einem Kocher mit siedenden Wasser hält man eine Weihnachtspyramide im Dampfstrahl, diese dreht sich schnell, man hat mit minimalen Aufwand von heiß zu kalt abfließende Energie eingefangen und in Bewegung umgewandelt. Nun kippt man das kochende Wasser in die Badewanne. Die Luft über das lauwarme Wasser steigt hoch, von warm nach kalt, man bekommt aber keine Bewegung daraus!! Weil der Niveauunterschied zwischen warm und kalt so gering ist, da müsste ein enormer technischer Aufwand getrieben werden, um etwas einzufangen. Oder man vergleicht ein Wasserrad aus dem Mittelalter mit einer modernen Wasser-Turbine – im Höhenunterschied liegt das Geheimnis.
Da die Energie immer UNAUFHALTSAM von oben nach unten fließt, gibt es keine natürliche Prozesse mit hohen Niveauunterschied, die man effektiv nutzen kann. Gäbe es einen konstanten Orkan, dann könnte man eine Turbine konstruieren, die den großen (kurzzeitigen) Niveauunterschied zur effektiven Energiegewinnung nutzen kann. Da es den nicht gibt, muss man einen solchen Prozess mittels Verbrennung oder Kernspaltung erzeugen. Ein Wasserkraftwerk überlistet scheinbar den 2.HS, man vergisst dabei aber, dass es nicht die Mauer ist, sondern Millionen Quadratkilometer Flusslauf, indem buchstäblich tröpfchenweise potentielle Energie des Regenwassers gesammelt wird. Müsste man das nachbauen, gäbe es keine Wasserkraftwerke!
Der 2.HS zwingt große teure Dinger zu bauen, die vergleichsweise wenig und meistens keine Energie liefern. Und er ist nicht zu überlisten.
Der 2. Grund ist, dass Wind und Sonne keinen Strom liefern, sondern Zappelstrom, der nicht verwendbar ist. Verwendbar ist nur geregelter Strom, also laufen Gaskraftwerke immer – in extrem kostenintensive – Bereitschaft mit, um Schwankungen auszugleichen. Ohne diese wäre es dunkel, auch bei den Angebern mit den Batterien. Die zahlen nicht die Verursacher, sondern alle andere, daher können die Angeber angeben. Würden diese Kosten nach dem Verursacherprinzip verteilt, gäbe es weder Windmühlen noch Solarmist.
Freudscher Fehler im 3. Satz, natürlich von warm nach kalt….
Der ständige Versuch die Kostenfragen zu umgehen, zeigt, dass der Blob betrügerisch agiert, oder?
Weil irgendwelche Gestalten,
die in keiner Weise dazu demokratisch
legitimiert sind
massiv die alte Politik
und die alten Medien beeinflußt haben
und immmer noch beeinflußen.
Das Ziel dieser Gestalten ist wohl
die Zerstörung der Energie-Versorgung.
Und je schrottiger dieser EE_SCHROTT,
um so besser.
Lösung:
eine patriotische Partei wählen,
z.B. die AFD in Deutschland
oder die FPÖ in Österreich,
die wissen was zu machen ist.
Ich betreibe seit > 40 Jahren beruflich Kostenkalkulation und kann über die „billigen EE-Strompreise“ nur lachen (oder weinen). Letztlich müssen in einer sauberen Kalkulation alle Systemkosten berücksichtigt werden. Was bei den manipulierten Preisrechnungen der „EE-Erzeuger“ nicht der Fall ist. Systemkosten wie back-up Kraftwerke, Netzausbau und Netzkosten werden gar nicht berücksichtigt. Zudem werden versteckte Subventionen (EEG-Ausgleichszahlungen) über das allgemeine Steueraufkommen gezahlt und der Marktzugang durch das „Vorrangeinspeisegesetz“ wettbewerbsverzerrend manipuliert. Da ist es müßig sich die Frage zu stellen wieso der Strom immer teurer wird, er kann unter diesen Umständen mit jedem weiteren Windrad und PV-Dach nur teurer werden. Aber das können, oder wollen, unsere grün versifften Leitmedien und Politdarsteller nicht begreifen….
Die Grünen haben schon ihr Problem des immer teuerer werdenden Stroms verstanden, jetzt wollen sie es mit verstärkt strampelnder Propaganda verschwinden lassen, indem sie meist eine zukünftige Lösung versprechen, da in der Zukunft sicher Wasser von allein auch bergauf fließen soll, das Paradies nach dem Tode, oder?
Da haben Sie völlig Recht. Man kann nur staunen.
Deshalb wird auch in der öffentlichen Debatte ignoriert, dass Kernkraft in vielen Studien vor allem mit Projektmanagement und Zinskosten schlecht gerechnet wird. Denn wie die OECD schon länger gezeigt hat ist Kernkraft selbst dann wettbewerbsfähig, wenn man die Systemkosten bei Wind und PV nicht berücksichtigt, vor Allem wenn man bedenkt, dass sie bedarfsgerecht zur Verfügung steht..
Bei gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten (WACC) von 3-5% liegt Kernkraft bei unter 70€/MWh.
Die LFSCOE-Grafik trifft nur auf die USA zu (wenn überhaupt).
In Europa, das kaum noch Erdgas und Steinkohle hat, und diese Rohstoffe importieren muss, sind für Kohle und Erdgas deutlich höhere Preise einzusetzen.Als selbst geförderte Kohle wird in Europa Braunkohle verwendet, in USA kann man noch Steinkohle verwenden.Der Preis für Nuclear ist merkwürdig, weil die Lazard-Preise (Mitte 170 $/kWh) höher liegen als die LFSCOE-Werte (Mitte 110 $/kWh) . Wie kann der Strompreis sinken, wenn man ein Stromnetz zum Kraftwerk hinzufügt? Während die Lazard-Preise für die AKW-Neubauten in etwa zutreffend sind, gelten die LFSCOE auf keinen Fall für Neubauten, höchstens für alte AKWs.Bei Wind und Solar liegen die LFSCOE-Werte immer am oberen Ende der Lazard-Werte.Mittlerweile gibt es die LCOE-Tabelle 18, nicht die 17, die Eschenbach verwendet.Zusatzkosten für CO2-Abgaben haben höhere Preise für Erdgas, und Kohle zur Folge.Nuklear ist teurer als bei Lazard und bei LSFCOE, weil die Finanzierungskosten bei den langen Bauzeiten die Preise deutlich nach oben treiben.Während die USA die Energierohstoffe noch selbst haben, muss Europa die meisten davon importieren. Und ist damit abhängig von Schwankungen der Weltmarktpreise, Transportkosten, der Politik und dem guten Willen der Lieferanten.
Das mit den Einheiten müssen wir üben Bastian!
Lesen sie einfach MWh statt kWh.
Lange Planungs,- Zulassungs- und Bauzeiten haben aber nichts mit der Technologie, sondern mit politischem Kalkül und Schlamperei zu tun. Es gäbe schon längst Technologien bei der Kernkraft, die für effektive 4 Cents/kWh liefern würden.
Wo haben sie die 4 ct/kWh her ? Welches AKW kann das ?
Ideologie, mehr nicht! Man verteuert via „CO2 Ablasshandel“ so lange die Energiegewinnung aus Kohlenwasserstoffen bis man laut vermelden kann dass die „EE jetzt nicht mehr teurer sind“. Man macht das Wasser so lange immer teurer bis das Bier billig dagegen erscheint, das ist nachhaltige grüne Politik…. 🤮.
Daumen hoch.
Sie wollen damit also sagen, dass man in Europa die Kosten anders ermitteln sollte als in den USA, das ist nur logisch, hier in Europa sind ja auch die Politics noch dümmer als dort, oder? Ginge das auch in der Thermodynamik, das wäre doch die Lösung, oder?
Die Kosten dieser Versager werden nicht annähernd richtig berechnet. Meistens werden irgendwelche Grenzkosten dargestellt. Im System sind sie unschlagbar teuer und rechnet man noch den volkswirtschaftlichen Schaden durch die miserablen Erntefaktoren hinzu, sieht man den desaströsen Einfluss auf unseren Wohlstand.