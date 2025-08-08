Audrey Streb, DCNF-Energiereporter, 01. August 2025

Das US-Innenministerium (DOI) versetzte der Ökoenergiebranche am Freitag einen weiteren Schlag. Es kündigte an, es werde vor der Genehmigung von Energieprojekten deren wirksame Kapazitätsanteile und Umweltauswirkungen prüfen und dabei insbesondere Wind- und Solarenergie in den Vordergrund stellen.

Innenminister Doug Burgum unterzeichnete am Freitag eine Anordnung, die die Behörde anweist, Energieprojekte zu priorisieren, die sie für effizient und umweltfreundlich hält. Dabei konzentriert sie sich auf Wind- und Solarenergie, da diese „Amerika davon abhalten“, die Energiedominanz zu erreichen. Die Entscheidung erfolgte nur wenige Tage, nachdem die Behörde die sogenannte „Vorzugsbehandlung “ unzuverlässiger, aus dem Ausland kontrollierter Energiequellen beendet hatte, die zuvor unter der Biden-Regierung bevorzugt worden war.

„Gigantische, unzuverlässige und zeitweise laufende Energieprojekte verhindern, dass Amerika die Vorherrschaft im Energiesektor erlangt, und belasten gleichzeitig den amerikanischen Steuerzahler und die Umwelt. … Durch die Optimierung der Energieerzeugung kann das Ministerium unsere Bundesgebiete besser verwalten, die Umweltbelastung minimieren und die Energieentwicklung maximieren, um die Energieziele von Präsident Donald Trump zu erreichen. Diese vernünftige Anordnung stärkt unser Land, optimiert unsere Landnutzung und informiert die amerikanische Bevölkerung umfassend.“

@SecretaryBurgum) 1. August 2025

In der Anordnung mit dem Titel „Verwaltung der Energieressourcen des Bundes und Schutz der Umwelt“ heißt es, dass Wind- und Solarprojekte als „höchst ineffiziente“ Nutzung von Bundesland gelten. Das Argument ist, dass diese Energietechnologien im Vergleich zu anderen Quellen wie Kohle, Gas oder Kernenergie bei weitem nicht zuverlässig so viel Energie produzieren.

Der ehemalige Präsident Joe Biden setzte sich massiv für grüne Energieprojekte ein, darunter Wind- und Solarenergie, und erließ strenge Vorschriften gegen konventionelle Energiequellen wie Kohle. Präsident Donald Trump kämpfte gegen den sogenannten „ grünen neuen Schwindel “, und seine Regierung hat unter dem Vorwand, das amerikanische Stromnetz zu stärken , mehrere Initiativen und Maßnahmen aus der Biden-Ära im Bereich der grünen Energie beendet .

Das DOI reagierte nicht auf die Bitte der Daily Caller News Foundation um einen Kommentar.

