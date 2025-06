Audrey Streb, DCNF Energiereporter, Juni 2025

Die Offshore-Windindustrie gerät ins Straucheln, da Präsident Donald Trump die Politik aus der Biden-Ära rückgängig macht, die die Industrialisierung der amerikanischen Ozeane vorantreiben sollte.

Während Präsident Joe Biden während seiner Amtszeit im Weißen Haus einen enormen Ausbau der Offshore-Windenergie vorangetrieben hat , sind viele der von seiner Regierung mit Subventionen und günstigen Regelungen geförderten Projekte inzwischen gescheitert oder wurden von den Entwicklern aufgrund der ungünstigen wirtschaftlichen Bedingungen und des harten Durchgreifens der Trump-Regierung gegen Anreize für die grüne Energietechnologie aufgegeben.

„Die Windräder bringen unser Land übrigens um“, sagte Trump am 12. Juni. „Wir werden keine Windräder mehr genehmigen, es sei denn, es kommt zu einem Notfall [emergency ??]. … Das könnte zwar passieren, aber wir werden keines bauen.“

