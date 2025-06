Richard Lindzen, William Happer, CO₂ COALITION

Mehr Kohlendioxid erzeugt mehr Nahrung.

Wenn wir die Treibhausgasemissionen auf Netto-Null bringen und die fossilen Brennstoffe abschaffen, wird das für die Menschen weltweit katastrophal sein.

SUMMARY

Zunächst ist es wichtig zu verstehen, dass Kohlendioxid zwei relevante Eigenschaften hat, nämlich als Erzeuger von Nahrung und Sauerstoff und als Treibhausgas (THG).

Was Nahrung und Sauerstoff betrifft, so ist Kohlendioxid für fast alles Leben auf der Erde unerlässlich, da es durch Photosynthese Nahrung und Sauerstoff erzeugt. Außerdem schafft es mehr Nahrung, wenn sein Gehalt in der Atmosphäre steigt. Eine Verdoppelung des Kohlendioxidgehalts von heute etwa 420 ppm auf 840 ppm würde beispielsweise die Menge der für die Menschen weltweit verfügbaren Nahrungsmittel um etwa 40 % erhöhen, und das bei vernachlässigbaren Auswirkungen auf die Temperatur.

Was Kohlendioxid als Treibhausgas anbelangt, so verfolgen die Vereinigten Staaten und Länder weltweit mit Nachdruck Vorschriften und Subventionen im Rahmen der Net-Zero-Theorie, wonach Kohlendioxid- und andere Treibhausgas-Emissionen bis 2050 auf Net Zero reduziert und die Verwendung fossiler Brennstoffe eingestellt werden muss, um eine katastrophale globale Erwärmung und mehr extreme Wetterereignisse zu vermeiden. Eine Schlüsselprämisse des IPCC lautet: „Es ist eindeutig erwiesen, dass Kohlendioxid (CO₂) die Hauptursache für den Klimawandel ist“, wobei „Hauptursache“ bedeutet, dass es für mehr als 50 % der Veränderungen verantwortlich ist. [1]

Die Biden-Regierung hat über 100 Vorschriften erlassen und der Kongress enorme Subventionen zur Förderung von Alternativen zu fossilen Brennstoffen bereitgestellt, die auf der Net-Zero-Theorie basieren. Das EPA Endangerment Finding zum Beispiel behauptet, dass „erhöhte Konzentrationen von Treibhausgasen in der Atmosphäre vernünftigerweise erwartet werden können, um die öffentliche Gesundheit und das öffentliche Wohlergehen heutiger und zukünftiger Generationen zu gefährden“. [2]

Am 9. April 2025 erließ Präsident Trump ein „Memorandum zur Aufhebung rechtswidriger Vorschriften“ und ein Fact Sheet, in dem es heißt, dass „die Behörden unverzüglich Maßnahmen ergreifen sollen, um die Aufhebung jeder [rechtswidrigen] Vorschrift“ gemäß den Präzedenzfällen des Obersten Gerichtshofs zu erwirken, unter anderem, wenn „die wissenschaftlichen und politischen Prämissen, die der Vorschrift zugrunde liegen, sich als falsch erwiesen haben“ oder „wenn die auferlegten Kosten nicht durch den öffentlichen Nutzen gerechtfertigt sind.“ [3] Wir gehen davon aus, dass der Oberste Gerichtshof in der führenden Rechtssache State Farm [4] auch entschieden hat, dass eine behördliche Verordnung willkürlich und damit ungültig ist, wenn u. a.:

– „die Agentur hat … einen wichtigen Aspekt des Problems völlig außer Acht gelassen“

– „Die Behörde hat sich auf Faktoren gestützt, die zu berücksichtigen der Kongress nicht beabsichtigt hat.“

Wir sind Berufsphysiker mit einer besonderen Expertise in Strahlungsphysik, die beschreibt, wie CO₂ und Treibhausgase den Wärmefluss in der Erdatmosphäre beeinflussen. Im Gegensatz zu den meisten Medienberichten und dem Verständnis vieler Menschen sind unserer wissenschaftlichen Meinung nach die „wissenschaftlichen Prämissen, die der Netto-Null-Theorie zugrunde liegen“, alle Regeln der Netto-Null-Theorie von Biden und die Subventionen des Kongresses wissenschaftlich falsch und verletzen diese beiden State Farm-Mandate.

Erstens: Wissenschaftliche Beweise werden ignoriert. Alle Regeln, Veröffentlichungen und Studien der Behörden, die wir gesehen haben und die den Endangerment Finding und andere Regeln der Biden-Net-Zero-Theorie unterstützen, ignorierten die soliden und zuverlässigen wissenschaftlichen Beweise, als ob es sie nicht gäbe:

– Kohlendioxid, Treibhausgase und fossile Brennstoffe nicht zu einer katastrophalen globalen Erwärmung und extremeren Wetterlagen führen, wie in Teil III beschrieben.

– Es wird katastrophale Folgen für die Armen, die Menschen weltweit, künftige Generationen, Amerikaner, Amerika und andere Länder haben, wenn CO₂ und andere Treibhausgase auf Null reduziert und fossile Brennstoffe abgeschafft werden, welche die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen gefährden, wie in Teil IV beschrieben.

Zweitens: Unwissenschaftliche Beweise als Grundlage. Unwissenschaftliche Beweise sind alles, was wir gesehen haben, die dem Endangerment Finding und allen anderen Net Zero-Regeln von Biden zugrunde liegen (siehe Teil V).

Darüber hinaus heißt es im Memorandum von Präsident Trump, dass die Behörden „alle Vorschriften aufheben müssen, bei denen die auferlegten Kosten nicht durch den öffentlichen Nutzen gerechtfertigt sind“ [5] Dies ist ein separater und zusätzlicher Grund dafür, dass alle Vorschriften der Biden-Net-Zero-Theorie aufgehoben werden müssen, da sie keinen öffentlichen Nutzen haben, sondern enorme Kosten verursachen, die in den Teilen III-V näher erläutert werden.

Daher sprechen diese Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs und die unten dargelegten wissenschaftlichen Erkenntnisse [6] dafür, alle Regeln der Netto-Null-Theorie so bald wie möglich aufzuheben.

Aus den gleichen Gründen sollte der Kongress alle Subventionen der Netto-Null-Theorie, alle Gesetze, die eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen vorschreiben, und alle Gesetze, die die Entwicklung und die Infrastruktur für fossile Brennstoffe einschränken, aufheben.

Schließlich warnte Peter Drucker, wie jede Regelung und Subvention der Netto-Null-Theorie beweist, dass die Wissenschaft in der Regierung oft auf „Werturteilen“ beruht, die „unvereinbar mit allen Kriterien sind, die man als wissenschaftlich bezeichnen könnte“. [7]

Wir schlagen daher vor, dass der Präsident eine Durchführungsverordnung erlässt, die alle Regierungsbehörden, die Maßnahmen auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse ergreifen, dazu verpflichtet, sich nur auf wissenschaftliche Erkenntnisse zu stützen, die durch die wissenschaftliche Methode gewonnen wurden, und ihre Maßnahmen niemals auf unwissenschaftliche Beweise und Quellen zu stützen.

Wir schlagen außerdem vor, in der Verordnung klarzustellen, dass die wissenschaftliche Methode schlicht und ergreifend darin besteht, theoretische Vorhersagen durch Beobachtungen zu bestätigen, und dass wissenschaftliche Erkenntnisse niemals durch die Meinung der Regierung, den Konsens, 97 % der Wissenschaftler oder Peer-Reviews bestimmt werden oder auf Modellen beruhen, die nicht funktionieren, oder auf herausgepickten, fabrizierten, gefälschten oder ausgelassenen widersprüchlichen Daten, wie in Teil II des Dokuments ausgeführt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die unverblümte wissenschaftliche Realität dringendes Handeln erfordert, weil wir mit einer Politik konfrontiert sind, die die westlichen Volkswirtschaften zerstört, die arbeitende Mittelschicht verarmen lässt, Milliarden der Ärmsten der Welt zu anhaltender Armut und zunehmendem Hunger verurteilt, unsere Kinder an der angeblichen Abwesenheit einer Zukunft verzweifeln lässt und die Feinde des Westens bereichert, die sich an dem Schauspiel unseres Selbstmordmarsches erfreuen. [8]

Die Menschen und der Markt sollten entscheiden – und nicht Regierungen.

Der gesamte Report steht hier als PDF:

Lindzen Happer GHGs and Fossil Fuels Climate Physics 2025 06 07

Richard Lindzen is Professor of Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences, Emeritus

Massachusetts Institute of Technology

William Happer is Professor of Physics, Emeritus, Princeton University

Link: https://wattsupwiththat.com/2025/06/16/physics-demonstrates-that-increasing-greenhouse-gases-cannot-cause-dangerous-warming-extreme-weather-or-any-harm/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE