Es stellte sich heraus, dass einer der größten Flughäfen der Welt offenbar keine zuverlässigen Notstromaggregate hatte. Das mag schlichtweg Inkompetenz sein, doch einige Insider behaupten, der Grund liege insbesondere darin, dass der Flughafen 2012 die Net-Zero-Richtlinie umstellte und Dieselgeneratoren durch Biomassegeneratoren ersetzte.

Offenbar untersuchen Terrorermittler die Brandursache eingehend. Das Verrückte daran ist jedoch, dass Heathrow vollständig von einem nahegelegenen Umspannwerk abhängig war, das gestern in Flammen aufging und nie die geringste Hoffnung hatte, den Flughafenbetrieb aufrechtzuerhalten. Der Stromausfall ließ rund 290.000 Menschen stranden, 1.300 Flüge wurden gestrichen oder umgebucht. Ein bisschen wie ein Krieg oder ein Vulkanausbruch – nur eben nicht.

Kleiner Brand im Kraftwerk zwingt über 200.000 Reisende zur Umkehr mitten in der Luft

Von Martin Robinson, Daily Mail

Eine Quelle aus der Branche behauptet, dass die Ursache für Net Zero darin liege, dass Heathrow von Diesel-Notstromaggregaten auf Biomasse umsteige.

Der Reformabgeordnete Richard Tice sagte: „Es scheint, dass Heathrow seine Backup-Systeme geändert hat, um – warten Sie es ab – Net Zero-konform zu sein.“

Sie hatten ihre Dieselgeneratoren abgeschafft und waren auf einen Biomassegenerator umgestiegen, der das Netz zwar nicht vollständig ersetzen, aber parallel dazu funktionieren sollte. Ihr Netto-Null-konformes Backup-System hat seine Kernfunktion auf Anhieb komplett versagt.

„Im Grunde genommen hatte ihr Net-Zero-konformes Backup-System auf Anhieb komplett versagt. Es ist kaum zu glauben.“

Gegenüber dem Telegraph sagte Herr Tice: „Warum schweigt Heathrow so sehr darüber? Ist es ihnen peinlich, weil sie etwas zu verbergen haben?“

Immerhin gewannen sie 2013 eine Auszeichnung für Nachhaltigkeit für das Abbrennen von 13.000 Tonnen Wald.

Sie waren stolz auf ihre Bemühungen, das globale Wetter um (0,0 Grad) zu verändern.

Laut Daily Mail geriet beim Brand im Umspannwerk North Hyde ein sehr alter Transformator in Brand, wodurch 25.000 Liter Kühlöl entzündet wurden. Offenbar brannten der Generator in North Hyde und auch das Ersatzgerät durch. Zuvor lief dieser mit 106 % seiner Kapazität, was darauf schließen lässt, dass die alten Anlagen über den Wartungsplan hinaus beansprucht wurden.

Moment, was? Dieser Fehler war „erwartet“?

Es ist kaum zu glauben, aber zu ihrer Verteidigung erklärte die Heathrow-Leitung, sie habe nicht einmal versucht, den gesamten Flughafen zu sichern, sondern nur einige Landebahnlichter. Hier gibt es nichts zu sehen … es handelt sich lediglich um kritische nationale Infrastruktur, die jederzeit ausfallen oder in Kriegszeiten blitzschnell zerstört werden könnte:

[ The Telegraph ] — … Heathrow teilte in einer Erklärung mit, dass die Notstromsysteme des Flughafens „wie erwartet“ funktionierten, als der Brand im Umspannwerk ausbrach.

Darin hieß es: „Wir verfügen über mehrere Energiequellen für Heathrow.“

„Aber wenn eine Quelle ausfällt, verfügen wir über Dieselgeneratoren und unterbrechungsfreie Stromversorgungen als Backup, und sie funktionieren alle wie erwartet.“ „Unsere Backup-Systeme sind Sicherheitssysteme, die es uns ermöglichen, Flugzeuge sicher zu landen und Passagiere zu evakuieren, aber sie sind nicht dafür ausgelegt, einen Vollbetrieb aufrechtzuerhalten.“

James Melville schrieb: „… als Notlösung ist dieses Biomasse-Relikt eine Farce. …

Diesel springt innerhalb von Sekunden an und sorgt für beleuchtete Start- und Landebahnen und sicheren Himmel. Biomasse trödelt – es dauert Stunden, bis sie ihre volle Leistung erreicht. Besser für gleichmäßige Wärme als für plötzliche Stromausfälle. … Das edle Streben nach Netto-Null hat Heathrow verwundbar gemacht, ein globales Drehkreuz, das nicht durch Stürme oder Feinde zerstört wurde, sondern durch die Torheit, unerprobte grüne Technologien über bewährte Widerstandsfähigkeit zu stellen.“

Egal, wie wir es betrachten, wir sehen überall Inkompetenz.

