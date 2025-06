Cap Allon

Vorbemerkung des Übersetzers: Beispielhaft wird hier zwar die COVID-Problematik angeführt, aber alles, was hier gesagt wird, gilt sicher auch für Klima-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Es bleibt aber abzuwarten, ob sich hier wirklich eine mediale Trendwende abzeichnet. – Ende Vorbemerkung

Im Ultimate Human Podcast sagte Robert F. Kennedy Jr: „Wir werden wahrscheinlich aufhören, im Lancet, New England Journal of Medicine, JAMA und diesen anderen Zeitschriften zu veröffentlichen, weil sie alle korrumpiert sind.“

Seine Behauptung ist nicht unbegründet. Ehemalige Redakteure dieser Zeitschriften haben das Gleiche gesagt.

Dr. Marcia Angell, die über 20 Jahre lang als Chefredakteurin des New England Journal of Medicine tätig war, schrieb:

„Es ist einfach nicht mehr möglich, einen Großteil der klinischen Forschung zu glauben, die veröffentlicht wird… Wir sind ein Gefäß für pharmazeutische Propaganda“.

Dr. Richard Horton, Chefredakteur von The Lancet, sagte:

„Ein Großteil der wissenschaftlichen Literatur, vielleicht die Hälfte, ist einfach unwahr… Die Wissenschaft hat sich der Dunkelheit zugewandt.“

RFK Jr. formulierte eine klare Antwort:

– Die NIH-Wissenschaftler werden nicht mehr in diesen Zeitschriften veröffentlichen, wenn keine Reformen vorgenommen werden.

– 20 % der NIH-Mittel werden in Replikationsstudien fließen, um veröffentlichte Ergebnisse zu verifizieren.

– Die Begutachtung wird transparent und öffentlich zugänglich gemacht.

– Neue unabhängige Zeitschriften werden innerhalb der NIH-Institute gegründet.

Dies ist keine Theorie, sondern eine direkte Reaktion auf die Unterdrückung und Voreingenommenheit in wichtigen Veröffentlichungen.

Ein Beispiel: Die Studie der McCullough Foundation, „A Systematic Review Of Autopsy Findings In Deaths After COVID-19 Vaccination“ [etwa: Eine systematische Überprüfung von Autopsiebefunden bei Todesfällen nach der COVID-19-Impfung], wurde von Elsevier begutachtet und akzeptiert, bevor sie ohne Erklärung zurückgezogen wurde. Die Studie hatte sich gerade auf Platz 1 der weltweiten Suchergebnisse in allen Forschungsdisziplinen vorgearbeitet.

Derartige Zensur ist kein Einzelfall!

Nun hat das US-Justizministerium eine formelle Untersuchung führender medizinischer Fachzeitschriften eingeleitet, die Beweise für Voreingenommenheit, Datenunterdrückung und Manipulation im Zusammenhang mit pharmazeutischen Interessen während der COVID-19-Pandemie aufdecken soll.

Das Problem ist systemisch: Finanzielle Interessenkonflikte, selektive Veröffentlichungen und die Unterdrückung abweichender Forschungsergebnisse haben die Integrität der medizinischen Wissenschaft, der gesamten Wissenschaft, beeinträchtigt.

Kennedy: Solange sich das System nicht ändert, sollte die Regierung kompromittierte Fachzeitschriften nicht mehr unterstützen oder legitimieren.

Link: https://fearco.net/the-journal-cartel-is-crumbling-rfk-jr-just-declared-war-on-corrupt-medical-science/ (frei zugänglich)

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE