Das hier fand ich bei X, gepostet von @wopizza4:

„Dieser Zug fährt 10 Mal am Tag an mir vorbei. 150 Waggons voll mit Kohle, unterwegs nach China. Sie verbrennen die Kohle, um den Strom zu erzeugen, der für den Bau von Solarzellen benötigt wird, und schicken sie dann auf riesigen Ölschiffen zu uns“, fährt er fort. „Wir montieren die Paneele dann auf unsere Dächer und nennen das emissionsfrei. Grüne Energie ist ein Betrug.“

Nach Angaben von globalenergymonitor.org sind in Asien – vor allem in China und Indien – derzeit 5144 Kohlekraftwerke in Betrieb (rote Punkte), und weitere 1000 in Planung (blaue und grüne Punkte):

Im Gegensatz dazu haben die westlichen Länder die meisten ihrer Kohlekraftwerke stillgelegt.

In Europa sind nur noch 700 Anlagen in Betrieb und so gut wie keine in Planung. Die europäischen Staats- und Regierungschefs haben in ihrer unendlichen Weisheit in den letzten Jahren mehr als 1000 Kohlekraftwerke entweder stillgelegt, gestrichen, auf Eis gelegt oder eingemottet (graue Punkte):

Und in Amerika sieht es nicht anders aus, d. h. es sind nur wenige in Betrieb (im Vergleich zu China) und ein lausiges, ja nur ein einziges, ist im Bau:

China weiß, was auf uns zukommt: globale Abkühlung. Ihre Wissenschaftler warnen schon seit Jahren davor.

Die selbstmörderische Abschottung des Westens von allen billigen und zuverlässigen Energiequellen wird diesem zum Verhängnis werden, wenn er nicht schnell zur Vernunft kommt.

Meiner Meinung nach ist das ein Krieg, auch wenn viele im Westen das noch nicht erkannt haben – eine Realität, die von den kompromittierten Regierungsparteien und ihren Schoßhündchen-Medien verschleiert wird, nämlich dass sie sich verschworen haben, die Schafe immer auf das Falsche zu lenken.

Lächerlicherweise loben westliche Medien oft Chinas grüne Bemühungen, indem sie zum Beispiel den Bau des einen oder anderen Solarparks hervorheben.

Wahrlich ein Witz:

