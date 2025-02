Von Jo Nova

China ist im vergangenen Jahr so sehr auf Net Zero bedacht, dass es mit dem Bau von 95 Gigawatt Kohlekraftwerken begann.

Präsident Xi Jinping kündigte an, dass er die Kohlekraft von 2021 bis 2025 „streng kontrollieren“ werde, und er hat tatsächlich eine enorme Steigerung der Kohlekraft kontrolliert.

Präsident Xi: — Reuters (April 2021) – „ Wir werden den Anstieg des Kohleverbrauchs im Zeitraum des 14. Fünfjahresplans (2021–2025) strikt begrenzen und ihn im Zeitraum des 15. Fünfjahresplans (2026–2030) schrittweise reduzieren“, sagte er.

Aber das interessiert sowieso niemanden:

Laut Forschern erreicht Chinas Kohlekraftwerksbau 2024 10-Jahres-Hoch

SINGAPUR, 13. Februar (Reuters) – China hat im Jahr 2024 mit dem Bau von Kohlekraftwerken mit einer Gesamtleistung von 94,5 Gigawatt begonnen. Dies ist das höchste Neubauvolumen seit 2015 und passt nicht zur Abkehr des Landes von fossilen Brennstoffen, so einige Forscher.

Dieser Aufschwung sei trotz eines rekordverdächtigen Anstiegs der Kapazitäten für erneuerbare Energien im vergangenen Jahr erfolgt und könne es schwieriger machen, sauberen Strom an das Stromnetz anzuschließen, heißt es in dem von CREA und der Denkfabrik Global Energy Monitor (GEM) veröffentlichten Bericht.

China hat außerdem angekündigt, dass seine Emissionen im Jahr 2030 ihren Höhepunkt erreichen werden, also genau zu dem Zeitpunkt, wenn eine ganze Reihe dieser neuen Kraftwerke gerade erst in Betrieb genommen wurde. Aber das ist in Ordnung, denn die neuen Kohlekraftwerke sind nur ein „Backup für erneuerbare Energien“:

Nach Angaben der chinesischen Energieregulierungsbehörde hat China im letzten Jahrzehnt über 100 GW veralteter Kohlekraftwerke stillgelegt, und neue Projekte können nur als Backup für die erneuerbaren Energien gebaut werden.

Somit werden in China jedes Jahr wesentlich mehr Kohlekraftwerke neu gebaut als stillgelegt.

Und all diese Kohlekraft wird benötigt, obwohl China allein im Jahr 2024 phänomenale 356 GW an Wind- und Solarkapazität hinzufügt .

Doch wo war all diese Wind- und Solarkraft in der Dunkelflaute, als Chinas Bürger und Industrie Strom brauchte? — das lieferte eine gute Begründung für all die zusätzlichen Kohlekraftwerke, die China baut.

Entdecken Sie die strengen Beschränkungen für die Kohleförderung in China …

Diese Grafiken decken die Inbetriebnahme, den Bau, „Genehmigte“, „Neue Projekte“ und stillgelegte Kohlekraftwerke der letzten zehn Jahre ab.

Oberhalb von Links: Inbetriebsetzung – Bau begonnen – Genehmigt

Unterer Teil der Originalgrafik: Aktiv im Betrieb – Außer Betrieb genommen

Wir können alle selbst sehen, wie viel Arbeit China investiert hat, um den „Klimawandel“ zu stoppen.

