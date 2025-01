Einleitung: Sicherlich haben Sie auf vielen Kanälen Nachrichten und Meinungen zur Amtseinsetzung von Donald Trump mitbekommen. Da ich aber auch an Technik interessiert bin, habe ich Ihnen hier eine kleine Meldung zu den jüngsten Erfolgen von Space X übersetzt. – Ihr Übersetzer.

von Jo Nova

Denken Sie über die bemerkenswerte Entwicklung nach

SpaceX hat gerade den Starship Flight Test 7 gestartet. Was Elon Musk über den Booster-Abschnitt sagt :

„Die Wiedereintrittsgeschwindigkeit in die Atmosphäre ist mehr als doppelt so hoch wie die einer Kugel aus einem Sturmgewehr und dies ist das größte Flugobjekt, das jemals gebaut wurde.“

Und trotzdem gelingt ihnen ein perfektes Auffangen der zurückkommenden Rakete. Die Höchstgeschwindigkeit bei der Rückkehr des Boosters betrug 4.135 km/h. Er flog in nur 7 Minuten in den Weltraum und zurück und erreichte eine Höhe von 90 km.

Die unbemannte Testrakete hatte allerdings nicht so viel Glück, denn laut SpaceX kam es während ihres Aufstiegs zu einer „schnellen, außerplanmäßigen Demontage“.

Der Start selbst ist ein Spektakel purer Kraft. Beim Abheben der Rakete ist sie so kraftvoll, dass es fast so aussieht, als würde sie das Wetter um sich herum erzeugen und durch die Atmosphäre rasen.

Elon Musk erklärt: „Man kann den viel höheren Treibstoffmassenanteil des neuen Schiffsdesigns am Prozentsatz der Rakete erkennen, der vereist ist.“

Ein Kommentator fragte: Werde SpaceX werde unsere Art zu fliegen verändern? Musk sagte „Ja“.

Stellen Sie sich vor, Sie könnten in weniger als einer Stunde überall auf der Welt hinfliegen …

SpaceX Earth to Earth Transport will enable: LOS ANGELES TO NEW YORK

5 hours, 25 min —> 25 min BANGKOK TO DUBAI

6 hours, 25 min —> 27 min TOKYO TO SINGAPORE

7 hours, 10 min —> 28 min LONDON TO NEW YORK

7 hours, 55 min —> 29 min NEW YORK TO PARIS

7 hours, 20 min —> 30 min… pic.twitter.com/Q9YsOahnOl — Nic Cruz Patane (@niccruzpatane) January 17, 2025

Es ist ein seltsamer Moment in der Geschichte, aber auch etwas Außergewöhnliches …

https://joannenova.com.au/2025/01/spacex-flights-will-enable-people-to-fly-london-to-new-york-in-half-an-hour/

Nachwort:

Natürlich bewundere ich die Entwicklung, eine aufgefangene Rakete kann sicherlich wieder verwendet werden. Die Rückkehr in die Erdatmosphäre ist ein sehr kritischer Vorgang.

Bezüglich der verkürzten Reisegeschwindigkeit, denke ich an die Concorde, mit der Sie in östlicher Flugrichtung vor der (lokalen Abflug-) Zeit am Ziel sein konnten. Jedoch nur für wenige, 40% teurer als ein „einfaches 1.Klasse Ticket“ können sich halt nicht viele leisten.

Die Concorde flog 27 Jahre bis 2003. Es gab Probleme durch platzende Reifen, zuletzt war es ein auf der Startbahn liegendes Metallteil einer anderen Maschine, was zum tödlichen Unfall der Concorde wurde. Danach war der Hype vorbei. Heute stehen ca. 18 Maschinen in verschiedenen Museen der Welt, eine auch im Technikmuseum in Sinsheim.