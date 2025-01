Von Jo Nova

Lass den Sumpf austrocknen …

Trotz all ihrer Schwächen sind die USA immer noch die größte Militärmacht der Welt und die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn Trump sich entscheidet, diese Macht zu nutzen – und er scheint das zu wollen –, wird dies zu einem globalen Verlust führen. Die einzige Frage ist: „Wie viel?“

Die Siegesfeier vor der Amtseinführung

This is America’s vibe starting tomorrow… and I’m here for it. 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/sTjQZB5pHy

Wieder eine Kugel verpasst

Vergessen wir nicht, wie knapp es war. So schrecklich Kamala Harris Wortsalat auch war, sie hat angeblich immer noch 71 Millionen Stimmen bekommen, verglichen mit Trumps 75 Millionen . Und wenn nur 30.000 Wähler in Wisconsin, 80.000 in Michigan und 120.000 in Pennsylvania anders abgestimmt hätten oder die Stimmen effizienter gesammelt worden wären oder die Stimmen besser elektronisch gehackt worden wären, hätte Kamala gewonnen. (270 Stimmen im Electoral College zu 268).

Das Schicksal der Nation mit 147 Millionen Wählern (und des Westens) hing von lediglich 230.000 Entscheidungen oder 0,16 % [1,5% Unterschied Wahlmänner] ab.

Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/2024_United_States_presidential_election

Hätte sich der Blob für einen auch nur geringfügig weniger inkompetenten Kandidaten entschieden, einen ohne völlige Demenz oder einen, der in der Lage wäre, einen zusammenhängenden Satz zu formulieren, dann hätten die Vorteile staatsfreundlicher Medien, staatlich gelenkter Technologiezensur, Masseneinwanderung, elektronischer Wahlmaschinen in etwa 28 Staaten und fehlender Wählerausweise vermutlich den Sieg davongetragen.

Oder wenn Elon Musk nicht alles investiert hätte und 44 Milliarden Dollar für X ausgegeben hätte …

Hoffentlich beginnt heute eine umfassende Wahlreform.

Wer genau war für 3.748 Atomsprengköpfe verantwortlich ?

Als Mike Johnson Präsident Biden traf, erfuhr er, dass dieser keine Ahnung davon hatte, dass er ein Dekret zur Aussetzung der LNG-Exporte nach Europa unterzeichnet hatte. Und Joe Biden war fassungslos …

Wall Street Apes (@WallStreetApes ) sagt: Ist allen klar, was hier gerade gesagt wurde? Sprecher Mike Johnson bestätigt nicht nur, dass Joe Biden nicht die Kontrolle hat und Präsidialerlasse unterzeichnet, die er nicht versteht, sondern auch, dass der CIA-Direktor bei einem Treffen mit Biden anwesend sein musste. Er hat gerade bestätigt, dass die CIA unser Land regiert, nicht der Präsident. Dies bestätigte gerade eine weitere „Verschwörungstheorie“.

Does everyone realize what was just said here?

Speaker Mike Johnson not only confirms that Joe Biden isn’t in control and signing executive orders he doesn’t understand but that to meet with Biden, The CIA Director had to be present

He just confirmed The CIA is running our… pic.twitter.com/3S3JJTRxou

— Wall Street Apes (@WallStreetApes) January 19, 2025