Nick Pope, Mitwirkender, 3. Januar 2025,

Michigan steht kurz davor, Hunderte Hektar Wald abzuholzen, um Platz für die Anlage einer Solaranlage zu schaffen, berichtete MLive am Donnerstag.

Laut MLive wird der Michigan bald eine Ausschreibung für etwa 420 Hektar Waldland in der Nähe von Gaylord, Michigan starten , um Platz für einen Solaracker zu schaffen. Damit will man sowohl Einnahmen erzielen als auch die langfristigen Ziele des Staates im Bereich der grünen Energie voranzutreiben. Es gibt einige Hinweise darauf, dass ein solcher Schritt die Emissionen sogar im Gegenteil erhöhen würden. Michigan ist einer der sonnenärmsten Staaten des Landes, wie aus einer Analyse der Washington Post hervorgeht.

Scott Whitcomb, der Direktor des Büros für öffentliches Land des Michigan Department of Natural Resources (DNR):

„Diese Aktion ist nicht bei allen unglaublich beliebt. … Ich werde offen darüber sprechen. … Wir geben dieses Land nicht umsonst her. Die Pachteinnahmen können in die Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen fließen. Ich würde also nicht sagen, dass das der einzige Grund ist, aber es ist etwas, worüber wir nachdenken. Unterm Strich müssen wir die Aktivitäten dieser Agentur irgendwie bezahlen.“

… die demokratische Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, unterzeichnete ein Gesetz, das Michigan auf den Weg zu einer 100 % grünen Energieerzeugung bis 2040 bringen soll.

„Um dieses Ziel von 100 % grüner Energie zu erreichen, kann die Whitmer-Regierung es nur erreichen, indem sie den lokalen Behörden die Kontrolle über Land entzieht“, sagte Matt Hall, Vorsitzender der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus von Michigan, der Daily Caller News Foundation

Eine Studie von Harvard-Forschern kam zu dem Schluss, dass die Abholzung von Wäldern, um sie durch Solaranlagen zu ersetzen, sogar zu einem allgemeinen Anstieg der Treibhausgasemissionen führen kann. Eine von chinesischen Forschern veröffentlichte Studie kam zu ähnlichen Schlussfolgerungen.

Laut MLive gibt es auch in anderen Waldgebieten, die noch bewaldet sind, Öl- und Gasquellen.

„Das ist ziemlich erstaunlich. Michigan ist nicht wie Kalifornien, es ist nicht so, als ob dort immer die Sonne scheint“, sagte Dan Kish, ein leitender Wissenschaftler am Institute for Energy Research, der Daily Caller News Foundation. „Das ist absurdes Theater, und alles wird durch Steuererleichterungen und Geschenke der Bundes- und Landesregierungen und durch Auflagen, die der Gouverneur dort umgesetzt hat, vorangetrieben.“

Im Healthy Climate Plan von Michigan heißt es, die Behörden sollten „Landnutzungsumwandlungen vermeiden, die einen Nettoanstieg der [Treibhausgas-]Emissionen verursachen, und Landnutzungen Vorrang einräumen, die die [Treibhausgas-] Emissionen reduzieren“ – mit Rücksicht auf die Gewässer und Wälder des Staates.

Whitcomb sagte jedoch gegenüber MLive, er hoffe, einen Teil der Einnahmen aus der Solarenergie dafür verwenden zu können, Land zu kaufen, um beispielsweise Lebensräume für Wildtiere anzubinden oder Kohlenstoff zu binden . Whitcomb fügte hinzu, die 420 Morgen seien bereits durch eine wichtige Stromübertragungsleitung halbiert, was die Inbetriebnahme des Solarparks erleichtern und den Bau weiterer Stromleitungen weniger wahrscheinlich machen werde.

„Ich würde das Projekt hier lieber etwas größer gestalten und anderswo ein neues Projekt mit denselben Auswirkungen vermeiden“, sagte Whitcomb gegenüber MLive.

Das Michigan DNR und das Büro der demokratischen Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer, reagierten nicht sofort auf Anfragen um Stellungnahme.

