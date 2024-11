Ronald Stein

Schockierenderweise haben Umweltschützer, energiepolitische Entscheidungsträger, Eltern, Lehrer, Schüler und Medienvertreter keine Ahnung oder kein Verständnis für die Grundlage der Produkte unseres täglichen Lebens, die aus Erdöl hergestellt werden! Die Energie-Kompetenz ist auf dem Nullpunkt.

Energiepolitiker, bewaffnet mit ihrer mangelnden Energie-Kompetenz, setzen ihr Bestreben fort, die einzigen bekannten Quellen für Produkte und Transportkraftstoffe zu eliminieren, die den modernen Lebensstil und die Wirtschaft auf der ganzen Welt unterstützen. In den letzten 200 Jahren ist die Weltbevölkerung durch die Nutzung der Produkte und Kraftstoffe, die aus Erdöl hergestellt werden können, von 1 auf 8 Milliarden Menschen gestiegen. Es waren die „Produkte“ aus Erdöl, die dieses enorme Bevölkerungswachstum ermöglichten.

Unsere Energie-„Führer“ wissen nicht, dass alles, was Strom benötigt, mit Petrochemikalien aus Erdöl, Kohle oder Erdgas hergestellt wird, von der Glühbirne bis zum iPhone, dem Defibrillator, Computern, Telekommunikation, Raumfahrzeugen und Medikamenten. Ohne die aus fossilen Brennstoffen hergestellten Produkte gäbe es nichts, was Strom benötigt.

Elektrizität kann es ohne Erdöl NICHT geben. Alle Teile und Komponenten für Windturbinen, Solarpaneele, Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke und die Bergbauausrüstungen, die zur Gewinnung der Metalle und Mineralien für saubere „Elektrizität“ verwendet werden, werden mit Erdölderivaten hergestellt.

Unsere so genannten „Energieführer“ begreifen nicht, dass Elektrizität erst NACH der Entdeckung des Erdöls entwickelt worden ist. Ohne die Teile und Komponenten, die für die Stromerzeugung benötigt werden, wie Isolierung, Kupferkabel, Computer, Schalttafeln und Klimaanlagen, gäbe es keine Elektrizität aus einer der sechs Methoden der Stromerzeugung, wie Kohle, Erdgas, Kernkraft, Wasserkraft, Windkraft und Sonnenenergie.

Umweltschützer, Bürokraten und Entscheidungsträger scheinen nicht zu wissen, dass Strom und Verkehr ohne Produkte aus fossilen Brennstoffen nicht existieren können, da sie diese grundlegenden Fakten nicht kennen:

(1) Vor dem 19. Jahrhundert und vor der Entdeckung des Erdöls gab es kein Erdöl, keine Produkte, keine Elektrizität und natürlich auch keine Fahrzeuge oder Teslas.

(2) Niemand nutzt Rohöl in seiner Rohform. Big Oil“ gibt es nur, weil die Menschheit süchtig nach mehr als den 6000 Produkten ist, die es vor 200 Jahren noch nicht gab und die heute die Grundlage für praktisch alle Produkte bilden, die für die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschheit verwendet werden und die Krankenhäuser, medizinische Geräte, Haushaltsgeräte, Elektronik, Telekommunikation, Heizung und Lüftung sowie Kommunikationssysteme unterstützen.

(3) Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie dienen nur der gelegentlichen Stromerzeugung, da sie KEINE der mehr als 6000 Produkte und verschiedenen Kraftstoffe aus fossilen Brennstoffen herstellen können, die von den verschiedenen Infrastrukturen von heute benötigt werden – die gleichen Infrastrukturen, die es vor 200 Jahren noch nicht gab.

(4) Die so genannte „erdfreundliche“ Stromerzeugung aus Wind und Sonne in den wenigen gesunden und wohlhabenden Ländern Deutschland, Australien, USA, Großbritannien, Neuseeland, Kanada, Japan und der gesamten EU, die etwa 12 % der acht Milliarden Weltbevölkerung ausmachen, erzeugt nur gelegentlich Strom aus Wind und Sonne. Noch einmal: Diese „erneuerbaren Energien“ können KEINE Produkte oder Kraftstoffe herstellen, die von modernen Zivilisationen benötigt werden.

Der Elefant im Raum, über den die Energiepolitiker sich weigern zu diskutieren ist, dass Rohöl die Grundlage unserer materialistischen Gesellschaft ist, da es die Basis für alle Produkte und Kraftstoffe ist, die von den 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten nachgefragt werden.

Wenn wir die Welt vom Rohöl befreien, bevor wir einen Ersatz für die derzeit aus Rohöl hergestellten Ölderivate haben, sind wir wieder im Jahr 1800 angelangt. Ohne fossile Brennstoffe könnte die größte Bedrohung für die Weltbevölkerung darin bestehen, in Zukunft ohne die Erdölderivate zu existieren und zu gedeihen, die derzeit die Grundlage für mehr als 6000 Produkte für die 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind.

Ein Blick zurück in die Geschichte der Erdölindustrie zeigt, dass das schwarze, roh aussehende Rohöl praktisch nutzlos war, wenn es nicht zu Erdölderivaten verarbeitet (raffiniert) werden konnte, die heute die Grundlage für chemische Produkte wie Kunststoffe, Lösungsmittel und Medikamente bilden, die für die Unterstützung des modernen Lebensstils unerlässlich sind.

Die Entscheidungsträger in der Energiepolitik sollten wissen, dass es keinen Grund gibt, die „Lieferanten fossiler Brennstoffe“ übermäßig zu regulieren, wenn es keinen Ersatz gibt, um die Lieferkette der Produkt-„Anforderungen“ unserer materialistischen Welt zu erfüllen. Es ist offensichtlich, dass die Energiepolitik die wahre existenzielle Bedrohung für Milliarden Menschen auf unserem Planeten darstellt.

Heute verwenden mehr als 50.000 Handelsschiffe, mehr als 20.000 Verkehrsflugzeuge und mehr als 50.000 Militärflugzeuge Treibstoff, der aus Rohöl hergestellt wird. Auch die Kraftstoffe für die schweren und weit reichenden Flugzeuge für den Personen- und Warentransport, die Handelsschiffe für die globalen Handelsströme und die Militär- und Raumfahrtprogramme sind von den aus Erdöl hergestellten Kraftstoffen abhängig.

In Kalifornien, der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, sind die energiepolitischen Entscheidungsträger stolz darauf, dass Kalifornien die Einfuhren von Rohöl von 5 Prozent im Jahr 1992 auf heute fast 60 Prozent des Gesamtverbrauchs gesteigert hat. Heute werden die 9 internationalen Flughäfen Kaliforniens, 41 Militärflughäfen und 3 der größten Schifffahrtshäfen der Welt von ausländischem Öl kontrolliert.

Wenn die energiepolitischen Entscheidungsträger der Vereinigten Staaten den „so genannten Erfolgen“ Kaliforniens folgen und die Rohölförderung weiter reduzieren, wird das Land seine Abhängigkeit vom Ausland weiter erhöhen müssen, um Amerikas wirtschaftlichen Bedarf an Produkten und Transportkraftstoffen zu decken!

Unsere so genannten „Energieführer“ sind sich der Tatsache nicht bewusst, dass durch China mit seinen 88 neuen asiatischen Raffinerien für Erdölderivate, die die Grundlage für fast alle von der Menschheit verwendeten Produkte bilden, sowie für die von der gesamten Verkehrsinfrastruktur und dem Militär verwendeten Kraftstoffe, die Rettung naht.

Wenn staatliche Aufträge und finanzielle Subventionen Gewinner und Verlierer auswählen, haben die Bürger darunter zu leiden. Da die Subventionen von uns allen kommen, sollten wir vielleicht vorsichtig sein, wie wir sie verwenden. Es hat sich herausgestellt, dass die meisten Subventionen an ausländische Unternehmen gehen, von denen viele die Ausbeutung von Sklavenarbeit unterstützen, um die „grünen“ Mineralien und Metalle für die Herstellung von Windrädern, Solarzellen und Batterien für Elektroautos abzubauen, sowie die Schädigung der Umwelt in „ihren“ Landschaften, nur um die vorgeschriebenen Elektroautos, Windturbinen und Solarzellen in „unseren Hinterhöfen“ zu verstärken.

In der Zwischenzeit steigert die sogenannte „grüne Bewegung“ die weltweite Nachfrage nach Erdöl und all den Produkten und Kraftstoffen, die aus Erdöl hergestellt werden und die mittels der erneuerbaren Energien nicht hergestellt werden können.

