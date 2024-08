Bundesarchiv_Bild_183-45000-0065,_Leipzig,_Hauptbahnhof,_Bahnsteig.jpg ‎(787 × 573 pixels, file size: 74 KB, MIME type: image/jpeg)

Einleitung durch den Übersetzer

Auf Jo Nova fand ich einen mir interessanten Beitrag, über die CO2 Konzentrationen in verschiedenen Umgebungen, von Klassenzimmern, über Industrie bis hin zu U-Booten und Raumstationen..

Jo Nova’s Einleitung mit einem Gespräch von D.Trump und E.Musk lasse ich weg, das erscheint mir nichts zum Thema beizutragen. Dafür habe ich Ihnen am Ende die CO2 Konzentrations-Tabelle eines Beitrags auf Climate Depot, Marc Morano hinzugefügt.

Von Jo Nova

….. Der Sinn von CO2-Messgeräten besteht nicht so sehr darin, uns vor zu hohen CO2-Werten zu warnen, sondern anzuzeigen, wie gut der Raum belüftet ist. Der CO2-Wert ist lediglich ein Indikator für die Luftqualität. Luft mit höherem CO2-Wert enthält normalerweise auch mehr organische Verbindungen, Feuchtigkeit, Körpergeruch, Schimmel, Chemikalien aus Möbeln und Farbe (wie Formaldehyd) und möglicherweise auch Viren. Wenn Menschen von Kopfschmerzen und Übelkeit berichten, liegt das Problem nicht an den hohen CO2-Werten, sondern an den Bioabgasen. Wenn Forscher kognitive Tests mit reiner CO2-Mischung in sauberer Luft durchführen, leiden die Leistungen nicht darunter. Das Problem ist die verbrauchte Luft, d.h. Sauerstoff, nicht das CO2.

(Siehe Zhang und Misra , wo sie die kognitiven Auswirkungen von schlecht belüfteter Luft und sauberer Luft mit hohen CO2-Werten von bis zu 3.000 ppm verglichen haben. Die Probleme verschwinden, wenn sie Frischluft und einen höheren CO2-Wert verwenden.) Gut belüftete Räume können auch kühler sein, was erklären könnte, warum die Ergebnisse einander so oft widersprechen.

In Klassenzimmern liegt die Luftqualität „normalerweise“ bei 1.000 ppm

Während die Luft im Freien 420 ppm hat, liegt der CO2-Gehalt in Klassenzimmern normalerweise bei 1.000 ppm und kann bis auf 3.000 ppm steigen, wenn alle Fenster geschlossen sind. Die anerkannten Grenzwerte für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bei langfristiger Belastung liegen bei 5.000 ppm für 8 Stunden am Stück, fünf Tage die Woche. Das ist keine große Sache.

Das National Collaborative Centre for Environmental Health (Kanada ) hat Messungen in Schulen und Gebäuden durchgeführt und gibt an, dass „ in einem besetzten Klassenzimmer die empfohlene Belüftungsstufe typischerweise einem CO2-Wert von etwa 1000-1100 ppm entspricht “. Darüber hinaus gaben sie an, dass „der niedrigste Wert, bei dem eine Auswirkung auf die Gesundheit (z. B. eine Azidose) bei Menschen beobachtet wurde, bei 7.000 ppm liegt und dies auch nur nach mehreren Wochen kontinuierlicher Belastung in einer Unterwasserumgebung“.

Die von der American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH) empfohlenen Grenzwerte für CO 2 am Arbeitsplatz liegen bei 5.000 ppm (TLV-TWA) und 30.000 ppm (TLV-STEL), basierend auf den direkten Auswirkungen auf die Übersäuerung des Blutes. – (siehe unten, Teilauszug von Marc Morano und Climate Depot)

Bei der NASA berichtet das Büro des Chief Health and Medical Officer, dass in einem typischen Raumschiff die Besatzung bei etwa 3.000-7.000 ppm (oder 0,3-0,7 % CO2) arbeitet. Die empfohlene Belastung beträgt 5.000, die zulässige Belastungsgrenze 10.000 ppm. Die Bordärzte stellten jedoch fest, dass Werte von fast 7.000 sicher seien und „die Leistung nicht beeinträchtigten“. Bei Apollo 13 stiegen die CO2-Werte auf 20.000 ppm. Schwitzen und Kurzatmigkeit wurden bei über 30.000 ppm zum Problem.

U-Bootfahrer leben normalerweise bei CO2-Werten zwischen 2.000 und 5.000 ppm. Als eine kleine Stichprobe von Matrosen bei 600, 2.500 oder 15.000 ppm getestet wurde, konnten die Forscher in einem 80-minütigen Test zum Entscheidungsverhalten keine Unterschiede in den Ergebnissen feststellen. (Rodeheffer et al.) In einer anderen Studie am Johnson Space Center wurden die Teilnehmer kognitiven Tests bei 600, 1.200, 2.500 und 5.000 ppm unterzogen und es gab keinen Dosis-Wirkungs-Effekt. Die Ergebnisse scheinen eher zufällig zu sein.

Lowther et al. untersuchten 2021 51 Studien und fanden keine eindeutigen Ergebnisse hinsichtlich der Schädlichkeit von CO2 unter 5.000 ppm. Die meisten Studien waren verwirrend, die Ergebnisse widersprüchlich. Forscherteams suchen nach einem weiteren Problem „aufgrund von CO2“. Wenn es eine starke negative Wirkung von CO2 gäbe, wäre sie inzwischen aufgetaucht. Stattdessen wird CO2 nur mit gelegentlichen Kopfschmerzen und Übelkeit in Verbindung gebracht – wahrscheinlich, weil es in überfüllten Räumen mit geringer Belüftung hoch ist.

In einer umfassenden Studie aus dem Jahr 2019 hieß es, dass bereits CO2-Konzentrationen von 1.000 ppm Auswirkungen auf den Menschen hätten. In der Studie selbst wird jedoch auf die verwirrenden Daten hingewiesen, es werden Wörter wie „möglich “ und „potenzielle Auswirkungen “ verwendet und man kommt zu dem Schluss: „Wir brauchen mehr Studien.“

UPDATE: Die Kommentatoren Alan Klein und Mr Farnham weisen darauf hin, dass die Sicherheitsgrenzwerte für australische Kohlebergarbeiter (NSW) bei 1,25 % CO2, also 12.500 ppm, liegen und zwar für 8-Stunden-Schichten. Kurze Abweichungen bis zu 3 % (30.000 ppm) sind akzeptabel. Weitere Einzelheiten finden Sie in Kommentar Nr. 17. des Originals.

Tabelle By JOSE GEFAELL

Empfohlener 8-Stunden-Sicherheits-Grenzwert

… NIOSH (Das National Institute for Occupational Safety and Health)

Nationales Institut für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz

https://www.cdc.gov/niosh/npg/npgd0103.html

Hinweis: Das sind Werte für Kohlendioxid CO2, nicht zu verwechseln mit Kohlenmonoxid CO, welches gefährlich ist, Bei Kohlenmonoxid wird der Grenzwert auf 200 ppm angesetzt

Das Umweltbundesamt empfiehlt niedrigere Werte, öfter lüften,

https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/pdfs/kohlendioxid_2008.pdf

Historie der CO2 Werte – Beachten Sie die darunter aufgeführte Quelle:

Das Original dieser Grafik finden Sie hier, incl. „Unsicherheitsbereich“

https://geocraft.com/WVFossils/CO2_Temp_O2.html

Also wurde erst vor rd. 500 Mio Jahren der US Grenzwert durch unsere Atmosphäre eingehalten, der deutsche Grenzwert erst seit rd. 150 Mio. Jahren

Zusammengestellt und übersetzt durch Andreas Demmig