Ronald Stein

Zur Auffrischung von Bidens und Newsoms Leidenschaft für das Streben nach Netto-Null-Emissionen sei gesagt, dass Wind- und Solarenergie nicht nur unregelmäßig und ineffizient sind, sondern auch etwas anderes bewirken als Rohöl.

[Hervorhebung im Original]

– Windturbinen und Solarzellen erzeugen nur gelegentlich Strom, stellen aber absolut KEINE PRODUKTE für die Gesellschaft her.

– Leider folgen auch Andere dem Streben nach NUR wetterabhängig erzeugtem Strom, wie Nichtregierungsorganisationen (NGOs), die National Wildlife Federation, die Conservation Law Foundation und sogar die Heinz Endowments, das „Erbe“ des ehemaligen Senators und Heinz-Ketchup-Barons John Heinz.

– Sogar in Bangladesch ist die Dominanz des südasiatischen Landes in der Bekleidungsherstellung durch eine Politik der Netto-Null-Emissionen bedroht, so dass auch unsere zukünftigen Bekleidungseinkäufe schwieriger werden.

Erdöl wird fast nie zur Stromerzeugung verwendet, aber wenn es zu Petrochemikalien verarbeitet wird, ist es die Grundlage für praktisch alle Produkte unserer materialistischen Gesellschaft, die es vor 1800 noch nicht gab. Diese Produkte werden in Infrastrukturen wie Verkehr, Flughäfen, Krankenhäusern, medizinischer Ausrüstung, Geräten, Elektronik, Telekommunikation, Kommunikationssystemen, Raumfahrtprogrammen, Heizung und Belüftung sowie im Militär verwendet.

Sowohl Biden als auch Newsom begreifen nicht, dass Teslas zu 100 % aus Erdöl hergestellt werden!

– EV-Reifen, elektronische Komponenten, Polsterungen usw. werden zu 100 % aus Erdölderivaten hergestellt.

– Darüber hinaus werden alle Teile und Komponenten JEDES Stromerzeugungssystems (Kohle, Erdgas, Kernkraft, Wasser, Wind und Sonne) ebenfalls aus Erdölderivaten hergestellt!

– Vor dem 19. Jahrhundert und vor der Entdeckung des Erdöls hatten wir KEIN Erdöl und natürlich auch KEINE Produkte, KEINE Elektrizität und KEINE Teslas!

Die Forderung nach EVs und Stromerzeugung aus Windturbinen und Sonnenkollektoren bedeutet, dass mehr Erdöl verbraucht wird.

Um die Welt vom Ölverbrauch zu befreien, muss man ganz einfach aufhören, Produkte zu verwenden, die aus Öl hergestellt werden.

Es gibt keinen Grund für den Kreuzzug zur Überregulierung der „Öl- und Gaslieferanten“, wenn es keinen bekannten Ersatz gibt, um die „Anforderungen“ unserer materialistischen Welt zu erfüllen, aber die Demokraten, bewaffnet mit ihrem Mangel an Energiekompetenz, setzen ihr Streben fort, die einzigen bekannten Quellen der Produkte zu eliminieren, die den modernen Lebensstil und die Wirtschaft unterstützen:

– Die American Energy Alliance (AEA) hat in einer Tabelle „225 Wege aufgezeigt, wie der Präsident und die Demokraten die Förderung von Öl und Gas erschwert haben“.

Biden und Newsom wissen nicht, dass es ohne Erdöl nichts gäbe, was Strom braucht! Alles, was wie iPhones, Computer, Rechenzentren und Röntgengeräte Strom braucht, um zu funktionieren, und alle Teile von Elektroautos, Toiletten, Raumfahrzeugen und mehr als 50.000 Handelsschiffen, mehr als 20.000 Verkehrsflugzeugen und mehr als 50.000 Militärflugzeugen werden ebenfalls aus Produkten hergestellt, die auf Erdöl basieren, und verwenden die aus Erdöl hergestellten Treibstoffe.

Der Elefant im Raum, über den niemand sprechen will ist, dass Erdöl die Grundlage unserer materialistischen Gesellschaft ist, bildet es doch die Basis für alle Produkte und Kraftstoffe, die von einer Welt nachgefragt werden, die heute 8 Milliarden Menschen ernährt – das Zehnfache der Bevölkerung vor der industriellen Revolution – und glücklicherweise eine Rekordernte verzeichnet. Dieser rasche Anstieg der landwirtschaftlichen Produktion ist zum Teil auf den Anstieg des CO₂ in der Atmosphäre seit 1940 zurückzuführen. Allein dieser Anstieg des CO₂-Gehalts ist mit erheblichen Ertragssteigerungen bei Mais, Sojabohnen und Weizen verbunden.

Biden und Newsom Wahnvorstellungen bedeuten, dass das Ende des Erdöls das Ende der Zivilisation wäre, da „unzuverlässige Elektrizität“ aus Brisen und Sonnenschein nichts herstellen kann.

Die Welt hat auch ein beträchtliches Wirtschaftswachstum und Wohlstand erlebt und profitiert von den mehr als 6.000 Produkten, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden. Diese Produkte unterstützen Infrastrukturen, die es vor ein paar Jahrhunderten noch nicht gab, weil sie alle Komponenten und Teile benötigen, die aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden und in den Jahren vor 1800 NICHT verfügbar waren.

Hätten Biden und Newsom das kürzlich für den Pulitzer-Preis nominierte Buch „Clean Energy Exploitations – Helping Citizens Understand the Environmental and Humanity Abuses That Support Clean Energy“ gelesen und verstanden, würden sie China und Afrika NICHT dabei unterstützen, die Ausbeutung von Menschen und die Umweltzerstörung in ‚ihrem‘ Land fortzusetzen.

In dem Buch wird die mangelnde Transparenz der Auswirkungen der grünen Bewegung auf die Ausbeutung der Menschheit in den Entwicklungsländern erörtert, in denen die exotischen Mineralien und Metalle abgebaut werden, die zur Herstellung der für die Speicherung „grüner Energie“ benötigten Batterien erforderlich sind. In diesen Entwicklungsländern hat der Bergbau unverhältnismäßig große Auswirkungen auf einkommensschwache Gemeinden, beutet Kinderarbeit aus und ist für die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen an gefährdeten Minderheiten verantwortlich. Außerdem zerstören diese Betriebe den Planeten direkt durch Umweltzerstörung.

Die Forderung nach „Netto-Null“-Emissionen ist frustrierend, wenn für diese „erneuerbaren Lösungen“ das gleiche Erdöl benötigt wird wie für die Herstellung von Elektroautos, Windturbinen und Solarzellen. Die politischen Entscheidungsträger wissen nicht, dass die Elektrizität erst NACH der Entdeckung des Erdöls vor 200 Jahren entwickelt worden ist.

Um es noch einmal zu wiederholen: Um die Welt vom Ölverbrauch zu befreien, muss man ganz einfach aufhören, Produkte zu verwenden, die aus Öl hergestellt werden! Es besteht keine Notwendigkeit, die „Lieferanten fossiler Brennstoffe“ übermäßig zu regulieren, wenn es keinen Ersatz gibt, um die „Anforderungen“ unserer materialistischen Welt zu erfüllen. Es wird immer offensichtlicher, dass die Klimapolitik die wahre existenzielle Bedrohung für Milliarden Menschen auf unserem Planeten ist.

[Hervorhebung vom Übersetzer]

Es ist sowohl unethisch, unmoralisch als auch heuchlerisch, China und Afrika weiterhin finanziell zu ermutigen, „ihre“ Armen mit gelber, brauner und schwarzer Hautfarbe auszubeuten und die Umweltzerstörung „ihrer“ Landschaften finanziell zu unterstützen, nur um die vorgeschriebenen Elektroautos, Windturbinen und Solarzellen in „unseren Hinterhöfen“ zu fördern!

This article originally appeared at America Out Loud

Link: https://www.cfact.org/2024/07/27/biden-and-newsom-energy-foolishness-are-the-real-existential-threat/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE