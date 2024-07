Grüne und Linke in ihre Schranken verweisen – und die Debatte gewinnen

Craig Rucker

Executive Director, Committee For A Constructive Tomorrow (CFACT )

Was Klimaalarmisten Ihnen verheimlichen

James Taylor

Präsident, The Heartland Institute

Die Great Reset/Klima Agenda

Marc Morano

Herausgeber von ClimateDepot.org von CFACT

Experimentelle Überprüfungen von „Klima-katastrophen Experimente“ und CO2 Sensitivitäts-Feld-Messungen durch ICR (Independent Climate Research)

Dr. Martin Steiner

MSc Sprecher ICR, Energie – Klima – Umwelt

Müssen wir die Klimakriege vor Gericht gewinnen?

Eine Antwort auf aktivistische Klimaprozesse

Marcel Crok

Wissenschaftsjournalist und Mitgründer von CLINTEL

Die „Kunst“ die gesamte Sonneneinstrahlung (TSI) seit 1700 zu berechnen

Dr. Willie Soon

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics

Empirische Bewertung der Rolle der Sonne im Klimawandel anhand

ausgewogener Multiproxy-Sonnenaufzeichnungen

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

Wie viel? Was ist wieviel? – Über die Notwendigkeit quantitativer Studien in der Klima- und Energiewissenschaft

Prof. Dr. László Csaba Szarka

Geophysiker, Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissenschaften

Ein Wolkenthermostat steuert das Klima der Erde, nicht die Treibhausgase! und

Der Klimawandel ist ein Mythos

Dr. John F. Clauser

Experimentalphysiker, Physik-Nobelpreisträger

Klimapropaganda in Österreich – Wir geben Kontra

Juristische Verfahren, alternative Medien, Politik, Aufklärung der Bevölkerung

Dr. Bernhard Strehl

Physiker und Unternehmer

Mit dem Energiewende-Narrenschiff mit voller Fahrt aufs Riff

Manfred Haferburg

Kernenergetiker und Publizist, ehemaliger Schichtleiter im KKW Greifswald

Auswirkungen und Risiken „realistischer“ Projektionen

der globalen Erwärmung für das 21. Jahrhundert

Prof. Dr. Nicola Scafetta

Università di Napoli Federico II, Dipartimento di Scienze della Terra

Strahlungsübertragung in Wolken

Prof. Dr. William Happer

Department of Physics, Princeton University

Verständnis des Zusammenhangs zwischen kosmischer Strahlung und Klima anhand experimenteller und empirischer Daten

Prof. Dr. Nir Shaviv

Racah Institute of Physics – The Hebrew University of Jerusalem

Quantifizierung der Rolle, die die Sonne beim Klimawandel spielt. Warum glauben wir, dass es sich um kosmische Strahlung handelt, und was bedeutet das?

Prof. Dr. Henrik Svensmark

Centre for Sun-Climate Research des Danish National Space Centre

Wie extrem entwickelt sich die globale Durchschnitttemperatur?

Dr. Roy Spencer (via Zoom)

Forschungsleiter an der Universität Alabama in Huntsville und Leiter des US-Wissenschaftlerteams für das Advanced Microwave Scanning Radiometer

Wie erneuerbare Energien die Reduzierung der CO2-Emissionen behindern

Douglas Pollock

Industrial Civil Engineering, University of Chile

Der Versuch der Klimaalarmisten, eine einfache Nutzen-Kosten-Analyse zu vermeiden

Dr. Benjamin Zycher

Economist and Senior Fellow, American Enterprise Institute