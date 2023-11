Stopthesethings

Vor einiger Zeit gingen die Fans der Windindustrie davon aus, dass Touristen strömen würden, um ein paar dieser wirbelnden Wunder in Aktion zu sehen. Jetzt strömen die Touristen höchstens auf ihre Friedhöfe. Texaner haben jetzt die Gelegenheit, die wachsenden Haufen schädlicher Windradflügel und anderen Müll zu besichtigen, der übrig bleibt, nachdem diese Dinge ihren Geist aufgegeben haben.

James Morrow und Ron Kendall haben ein Video zusammengestellt, die das Neueste zum „grünen“ Tourismus vorstellt.

„Turbinenfriedhöfe“ erstrecken sich über ganz Texas

YouTube, James Morrow und Ron Kendall

6. Oktober 2023

Der unabhängige Journalist Ron Kendall Jr. warnt vor „Turbinenfriedhöfen“, die über dem US-Bundesstaat Texas aus dem Boden schießen, wenn Turbinenflügel ihre Nutzungsdauer erreichen.

Texas hat mehr als 15.000 Windräder und wird als „Land für saubere Energie“ bezeichnet.

In einem von Yucca Films produzierten Dokumentarfilm untersucht Herr Kendall Jr. die Lebensdauer der Windräder und ihren Verbleib nach dem Gebrauch.

„Sobald sie ihre Nutzungsdauer erreicht haben, sehen wir immer mehr davon, ich nenne sie gerne Turbinenfriedhöfe, die im ganzen Staat aus dem Boden schießen. Einige in der Größe von über 20 bis 40 Acres [8 – 16 Ha], die sogar zehn-fach übereinander gestapelt sind“

…. „Es scheint, als ob bei diesen „erneuerbaren“ Energiequellen nicht viel über das Ende ihrer Lebensdauer nachgedacht wurde.“

Herr Kendall Jr. fügte hinzu, dass in einigen der neueren Anlagen viele Rotorblätter innerhalb von zwei Jahren ausgetauscht werden.

Transkript

James Morrow: Mittlerweile wird Texas als Kraftwerk für saubere Energie bezeichnet, da die Windenergie einen großen Teil des Stromnetzes des Staates ausmacht. In Texas gibt es mehr als 15.000 Windkraftanlagen. Diese Zahl wird noch zunehmen, da die Biden-Regierung immer mehr grüne Politik vorantreibt. Aber wie wir wissen, gibt es bei dieser Art von Technologie Herausforderungen, einschließlich ihrer eigenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt. Das ist eine der großen Fragen, die Ron Kendall Jr. von Yucca Films untersucht, der einen Dokumentarfilm über die Lebensdauer von Windkraftanlagen erstellt hat und darüber, wohin sie gehen, wenn sie ihr Ende erreicht haben. Hier ist etwas davon.

Ron Kendall: Das sind alles Windflügel, die ihre Nutzungsdauer erreicht haben und hierhergekommen sind, um zu sterben. Es gibt viele Behauptungen über das Recycling dieser Flügel, aber wir sehen nichts davon. Diese sind schon seit Jahren hier und wie Sie sehen können, handelt es sich dabei um Teile der Flügel, die in zwei Hälften geschnitten wurden, um besser gestapelt zu werden. Einige da draußen wurden einfach zerhackt und verfallen wirklich.

James Morrow: Ich freue mich, dass jetzt der unabhängige Journalist, Filmemacher und Wildtierspezialist Ron Kendall Jr. dabei ist. Ron, vielen Dank, dass Sie gekommen sind, um hier darüber zu sprechen. Wie wir in diesem Clip gesehen haben, werden diese Flügel in einem Platz in Texas aufbewahrt. Was geschieht dann damit? Ist das bei Windparks oder Windkraftanlagen normal, wenn sie das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht haben?

Ron Kendall: Ja, James, danke, dass du mich hier interviewest. Dies wird zu einem zunehmenden Problem, das wir im gesamten Bundesstaat Texas sehen, und viele der Aufnahmen, die wir kürzlich gesammelt haben und die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen, sind Rotorblätter aus einer Anlage etwas außerhalb von Sweetwater, Texas. Diese Windkraftanlage ist seit etwa 10 Jahren in Betrieb und diese Flügel haben ihre Nutzungsdauer erreicht. Sie bestehen zu 100 % aus Glasfaser und haben weitere interne Komponenten, aber hauptsächlich Glasfaser, und es gibt keinen echten Prozess oder Mechanismus, um diese Flügel zu recyceln. Sobald sie also ihre Nutzungsdauer erreicht haben, sehen wir mehr davon, ich nenne sie gerne Turbinenfriedhöfe, die im ganzen Bundesstaat aus dem Boden schießen, einige sind über 20 bis 40 Acres groß und vielleicht 10-fach hoch übereinander gestapelt. Es scheint also nicht so, als hätte man sich viele Gedanken über das Ende der „erneuerbaren Energiequellen“ gemacht.

James Morrow: Was Sie hier sagen, dann sind diese Windradflügel nicht älter als 10 Jahre und schon auf dem Weg zum Schrottplatz, stimmt das?

Ron Kendall: Das ist korrekt. Wir haben viele der neueren Windkraftanlagen überprüft und ich fand es sehr interessant. Wir sehen viele Windräder und ich verstehe die Ursache nicht und habe noch kein gutes Verständnis dafür, aber viele Rotorblätter werden innerhalb von zwei Jahren ausgetauscht, wie wir es bei einigen der neueren Anlagen gesehen haben.

James Morrow: Mir kommt es so vor, als seien wir in Australien von der Idee überzeugt, dass Windparks absolut saubere, grüne Energie liefern, und doch sehen wir hier, ich weiß nicht, ob man in Texas das gleiche Problem hat , dass man Vögel und Insekten tötet. Man subventioniert natürlich die gesamten Kosten für den Bau der Windräder, bei denen es sich um große Industrieanlagen handelt – und jetzt haben andere hier dieses ganze Abfallproblem. Wo sind die Hersteller, sind die Leute, die diese Windparks errichten, die das als umweltfreundliche Technologie verkaufen, mit Null Abfall und all das? Werden in Texas solche Faktoren berücksichtigt, wenn Verkäufer und Lobbyisten versuchen, den Menschen den Vorteil von Windparks und der neuen grüne Technologie zu verkaufen?

Ron Kendall: Nun, ich denke, es ist immer noch eine Technologie, die so neu ist, dass es keine wirkliche Sorge um das Ende ihrer Lebensdauer gibt. Wir befinden uns gerade in der Phase der Frage: Was passiert, wenn diese ihre Nutzungsdauer erreicht haben? Was passiert, wenn die Rotorblätter abgenutzt sind und was passiert, wenn auch die restliche Struktur ihre volle Nutzungsdauer erreicht hat? Lassen Sie die CO2-Emissionen für die Entwicklung und den Bau dieser Windräder, den Bau der Infrastrukturen und die Auswirkungen für Mensch und Tier beiseite. Wir müssen wirklich erkennen, wer die Rechnung für die Sanierung all dieser Standorte und die Wiederherstellung der Umwelt bezahlen soll.

Ich arbeite auf Ranches. Ich arbeite im gesamten Bundesstaat Texas für den Schutz einheimischer Wildtiere und wer wird die Rechnung am Ende der Nutzungsdauer dieser Windkraftanlagen bezahlen? Ich glaube, das ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht wirklich diskutiert worden. Ich denke, man kann es damit vergleichen, dass Öl- und Gasindustrie sehr strenge Richtlinien einhalten müssen und sie überwacht werden, wenn sie Bohrlöcher stilllegen. Und ich denke, es muss ein Standard definiert werden, um am Ende unseres ihrer Nutzungsdauer all diese riesigen Windkraftanlagen, die wir im bei uns im Bundesstaat Staat und auf der ganzen Welt wachsen sehen, hinterher abbauen und [die Orte] sanieren?

James Morrow: Ron, das ist eine große Warnung für Australien aus Texas. Vielen Dank an Ron Kendall Jr.

https://stopthesethings.com/2023/10/31/touring-texan-turbine-graveyards-becomes-latest-green-tourism-venture/

Übersetzt durch Andreas Demmig