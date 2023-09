Christian Freuer

Vorbemerkung: Seit dem letzten Kältereport ist jetzt einige Zeit vergangen. Blogger Cap Allon hatte mehrere andere Beiträge im Programm, von denen Einige auch hier auf der Website des EIKE in deutscher Übersetzung erschienen waren.

Es treten aber natürlich immer wieder Kalt-Ereignisse auf, die ohne den Blog „electroverse“ niemals bekannt werden würden. Einige Meldungen sind auch wieder aufgelaufen, wobei vor allem die Südhemisphäre hervorzuheben ist:

Meldungen vom 11. September 2023:

Niedrigste Temperatur in der Antarktis seit 2012

Die Antarktis bleibt weiterhin anomal kühl, wie schon in den letzten Monaten und sogar Jahren.

Die am Wochenende in Wostok gemessenen -80,6 °C sind der niedrigste Septemberwert auf dem Kontinent seit 2012 (-84,2 °C, 15. September):

Dies folgt auf den kältesten August der Station seit 2002.

Die Septemberkälte in der Antarktis beschränkt sich nicht nur auf Wostok, sondern auch auf Concordia, wo die Temperatur seit Tagen bei etwa -77 °C liegt.

…

Es folgen zwei Beiträge, die nicht in einen Kältereport passen. Es wird aber dringend empfohlen, sich diese mal anzuschauen!

Meldungen vom 13. September 2023:

Rekorde brechender Kaltluftvorstoß nach Südafrika

„Schnee, Schnee und noch mehr Schnee in weiten Teilen Südafrikas“, lautete kürzlich eine Schlagzeile in The South African.

„Schnee fällt nicht jeden Tag, und die Südafrikaner spüren die Kälte, während die Temperaturen im ganzen Land weiter sinken“, heißt es in den ersten Zeilen des Artikels.

Der südafrikanische Wetterdienst (SAWS) hat für viele Regionen Schneefallwarnungen herausgegeben, insbesondere wegen gefährlicher Straßenverhältnisse. Schnee wurde in den Gebirgsregionen Nordkap, Westkap, Ostkap und KwaZulu-Natal gemeldet.

…

September-Schnee auf Berggipfeln in Colorado

Nach einer Kältewelle im September gab es auf einer Reihe von Gipfeln in Colorado – zumeist oberhalb von 3000 m – den ersten messbaren Schnee der Saison.

Der Pikes Peak begann die Woche mit messbarem Schnee Anfang September – ungewöhnlich hohe Schneemengen für diese Jahreszeit, so dass die Arbeiter gezwungen waren, zu Beginn der Saison ein wenig zu schaufeln.

…

1m Schnee innerhalb von 24 Stunden in Las Leñas, Argentinien

In nur 24 Stunden ist in dem argentinischen Ferienort Las Leñas mindestens 1 Meter Schnee gefallen.

Ich sage „mindestens“, weil die genauen Zahlen des monströsen 24-Stunden-Sturms noch nicht bestätigt werden können, war es doch zu gefährlich – der Schnee war zu tief – als dass die Mitarbeiter nach draußen gehen und ihn messen konnten.

Was jedoch bekannt ist – wie snowbrains.com berichtet – ist, dass die Lawinengefahr in Las Leñas „extrem ist, wobei die Wahrscheinlichkeit eines Abrutschens als sicher gilt“.

…

Kühler Monat in Neu-Kaledonien, Südsee

Der August 2023 endete in Neu-Kaledonien mit einer Durchschnittstemperatur von 19,6 °C, was mit 0,9 °C deutlich unter der multidekadischen Norm liegt.

Der August setzte das kühle Jahr 2023 der südpazifischen Inselkette fort, das bisher mit Rekordtiefsttemperaturen im Juli und einer Reihe von überdurchschnittlich kalten Monaten einschließlich eines anomalen März mit –0,3°C verbunden war.

…

Meldungen vom 15. September 2023:

Dem weltweiten Trend folgend war auch die Waldbrandsaison in Alaska unauffällig.

Nach einem rekordverdächtig langsamen Beginn lag die offizielle Zahl der Waldbrände in Alaska mit Stand vom 13. September bei 343 Bränden mit einer Fläche von 297.747 Acres. Das liegt deutlich unter dem Median der letzten Jahre von ≈1 Million Acres und auch unter dem 20-Jahres-Durchschnitt.

…

Der Sommer in Alaska erwies sich als frustrierend für die Klimaille. Die Schneeschmelze setzte erst sehr spät ein, und in Fairbanks wurde noch im Juni eine Schneehäufung registriert.

Es war „ein seltsamer Sommer“, sagte Rick Thoman vom Alaska Center for Climate Assessment and Policy an der University of Alaska, was, wenn es von einem Mainstream-Klimawissenschaftler geäußert wird, oft mit „Bedingungen, welche die AGW-Theorie nicht unterstützen“ übersetzt werden kann.

…

Die Mainstream-Behauptung, wie sie von Climate Hub des USDA vertreten wird, bleibt jedoch bestehen: „Der Klimawandel erhöht das Risiko von großen, häufigen und schweren Waldbränden, da die rapide Erwärmung der Temperaturen und die längeren Vegetationsperioden Alaska beeinflussen.“

Das ist die Aussage, aber weiter unten finden Sie die zugehörigen (und offiziellen) Daten. Ich kann in den Diagrammen keine „Fingerabdrücke des Klimawandels“ erkennen. Vielleicht schaue ich aber nicht genau genug:

Argentiniens Schneefälle im September: Las Leñas erhält 3 m, Patagoniens Skigebiete verlängern ihre Saison

Das argentinische Skigebiet Las Leñas hat in nur 24 Stunden einen Meter Schnee erhalten – und davor sogar drei Meter in vier Tagen – und die jüngsten Schneemengen übersteigen erneut einen Meter.

Die Anden wurden in den letzten Wochen regelrecht im Schnee begraben.

Infolgedessen hat die Lawinengefahr in und um Las Leñas ein „extremes Niveau“ erreicht. In dieser Woche wurden bereits zwei große Lawinenabgänge dokumentiert, die sich glücklicherweise in einem abgesperrten Bereich des Skigebiets ereigneten.

…

Cerro Catedral in San Carlos de Bariloche, Argentinien, wurde vom südlichen Ausläufer des Systems erfasst, das Las Leñas heimsuchte, und es gab einen Meter Schnee. In Chile meldet Portillo die schneereichste Saison seit über einem Jahrzehnt, mit Pisten, die seit Jahren nicht mehr befahren werden konnten.

…

————————————-

Und noch ein Hinweis von Blogger Cap Allon in eigener Sache:

YouTube

Ich habe einen „weniger umstrittenen“ YouTube-Kanal eingerichtet, um die Fakten zu verbreiten. Außerdem werde ich ab nächster Woche täglich „unzensierte“ Electroverse-Videos auf Rumble hochladen, also folgt mir auch dort.

Meldungen vom 18. September 2023:

Rekorde brechende Kälte in Südafrika

In weiten Teilen Südafrikas hat es in den letzten Tagen stark geschneit. Für die Bergregionen Nordkap, Westkap, Ostkap und KwaZulu-Natal wurde eine Schneefallwarnung herausgegeben.

Begleitet wurde der Schnee von rekordverdächtig niedrigen Temperaturen. Einem kürzlich veröffentlichten Bericht des südafrikanischen Wetterdienstes zufolge wurden eine ganze Reihe von Rekorden gebrochen – allein acht an einem einzigen Tag: …

…

Erster Schnee der Saison auf den Bergen Colorados

Auf den höchsten Gipfeln Colorados hat es letzte Woche zum ersten Mal in dieser Saison geschneit, aber jetzt fallen auch auf den tiefer gelegenen Pässen Schneeflocken.

Am Wochenende wurden am Hoosier Pass beträchtliche Schneemengen gemessen. Der erste Schneefall der Saison wurde auch in Fairplay, South Park (am Freitag, dem 15. September) gemeldet.

…

Es folgen Vorhersagen weiterer Kaltluftvorstöße in den USA.

Rückkehr der schneeflocken in Finnland

Auch in Skandinavien, insbesondere in Finnland, wird es diese Woche wieder schneien.

Ein Tiefdruckgebiet wird voraussichtlich nach Norden ziehen und auf seiner Rückseite eine arktische Luftmasse nach Süden treiben.

Nach Angaben von Jari Tuovinen vom Finnischen Meteorologischen Institut (FMI) wird die Front am Dienstag und Mittwoch über Lappland verweilen, wo angesichts der niedrigen Temperaturen der erste Schnee der Saison fallen dürfte.

In einer Art „Schwankung zwischen den Extremen“ sollen die Temperaturen in Lappland bis zum Ende der Woche aber wieder auf 15 °C steigen, wenn der Wind sich dreht und warme Luft aus dem Süden heran führt.

…

Als nächstes folgt unter dem Link diese bemerkenswerte Meldung:

Vorhersage: Zwischen 2023 und 2030 wird der Markt für Schneeräumgeräte erheblich zulegen

Einem neuen Bericht zufolge wird für den Markt für Schneeräumungsdienste in den kommenden Jahren ein erhebliches Wachstum erwartet, das vor allem auf die steigende Nachfrage nach Schneeräumung auf Autobahnen, Straßen, Flughäfen und Seehäfen zurückzuführen ist.

Der Markt ist in drei Bereiche unterteilt: Schneepflügen und Schneeräumung, Streuen und Enteisen sowie die Räumung von Gehwegen.

Der von Precision (einem weltweit führenden Marktforschungsunternehmen) erstellte Bericht geht davon aus, dass „der globale Markt für Schneeräumungsdienste während des Prognosezeitraums zwischen 2023 und 2030 mit einer beträchtlichen Rate wachsen wird“.

Die Vereinigten Staaten werden dabei voraussichtlich eine Schlüsselrolle spielen, da für den nordamerikanischen Markt ein „bemerkenswertes“ Wachstum vorhergesagt wird.

Auch Europa wird im Prognosezeitraum 2022-2029 „ein beachtliches Wachstum (CAGR [compound annual growth rate]) verzeichnen“.

…

Der globale Trend ist schneereich. Das geht aus den Daten hervor:

