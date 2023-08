Larry Hamlin

Die NOAA hat ihre Daten zu den durchschnittlichen Temperatur-Anomalien im Hauptteil der USA bis Juli 2023 wie unten dargestellt aktualisiert:

Die gemessenen Daten zeigen keine unterstützenden Aufwärtstrends in Bezug auf die Anomalien der durchschnittlichen Sommertemperatur in den USA im Jahr 2023 bis heute. Diese Realität steht im Gegensatz zu der außer Kontrolle geratenen, inkompetenten und idiotisch aufgebauschten „Kipp-Punkt“-Propaganda der Medien zum Klimawandel in diesem Sommer, wie diese früheren WUWT-Artikel zeigen, welche diesen absoluten Schwachsinn aufdecken:

Was für ein Haufen alarmistisches, politisch konstruiertes Geschwafel.

Mehr über Hitzewellen und Temperaturen finden Sie auf EveythingClimate.com

Link: https://wattsupwiththat.com/2023/08/08/noaa-u-s-average-temperature-anomaly-data-through-july-2023-wheres-the-crisis/

Übersetzt von Christian Freuer für das EIKE