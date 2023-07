Ethan Huff

Vorbemerkung des Übersetzers: Jüngst ist hier ein Beitrag der CO2coalition in deutscher Übersetzung erschienen, in welchem dargelegt wird, wie kritische Wissenschaftler zum Schweigen gebracht werden. Hier kommt ein Beitrag, der diesen Skandal unterstreicht und belegt, dass höchste amtliche Stellen sich dieser Zensur befleißigen. Woran erinnert das bloß? – Ende Vorbemerkung

In den vergangenen sechs Jahren hat der IPCC der Vereinten Nationen (UN) fleißig einen maßgeblichen Bericht über das gesamte Ausmaß der vom Menschen verursachten globalen Erwärmung erstellt. Und laut einer undichten Stelle zeigt er offenbar, dass die globalen Temperaturen seit 15 Jahren nicht mehr gestiegen sind.

Hunderte angesehene Wissenschaftler, die an dem Bericht mitgearbeitet haben bestätigten, dass 1998 immer noch das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen ist. Seitdem sind die Temperaturen im Allgemeinen entweder gleich geblieben oder gesunken, was der Behauptung der Regierung über die globale Erwärmung die Grundlage entzieht.

Politiker, denen eine Kopie des Berichts zugespielt wurde, versuchen nun zu vertuschen, dass der vom Menschen verursachte Klimawandel ein Schwindel ist. Und wenn die Wahrheit erst einmal ans Licht kommt, wird alles, was die Regierungen tun, um „grün“ zu werden, ebenfalls als reines Machtstreben entlarvt werden.

Politiker fordern, dass alle Hinweise auf eine Verlangsamung der Erwärmung im Bericht gelöscht werden

Die Associated Press (AP) hat durchgesickerte Dokumente erhalten, aus denen hervorgeht, dass das politische Establishment in der gesamten westlichen Welt über die Ergebnisse des Berichts in Panik gerät. Einige fordern sogar, Teile des Berichts zu redigieren oder zu löschen, damit die Wahrheit verborgen bleibt.

Sollte die Welt herausfinden, dass die globale Erwärmung und der Klimawandel ein Schwindel sind, könnte dies zu einer massiven Revolte gegen die Regierung führen, weil sie über den Zustand des Planeten „irreführend“ ist.

Deutsche Politiker fordern, dass die widersprüchlichen Daten einfach aus dem Bericht gestrichen werden, während Ungarns Spitzenpolitiker befürchten, dass die Veröffentlichung des Berichts den „Klimaleugnern“ Munition liefert, um zu sagen: „Wir haben es euch ja gesagt“.

Die belgischen Verantwortlichen sind dagegen, dass das Jahr 1998 als Ausgangsjahr für die Statistik verwendet wird, da es das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen war. Um die Daten so aussehen zu lassen, wie sie es wünschen, wollen die belgischen Politiker, dass die Daten mit dem Jahr 1999 oder 2000 beginnen, als die Temperaturen niedriger waren.

Führende Politiker in den Vereinigten Staaten haben sich eingeschaltet und die Autoren des Berichts aufgefordert, die Daten mit der „führenden Hypothese“ der Klimawissenschaftler zu entkräften, wonach sich der Globus zwar immer noch erwärmt, aber die gesamte zusätzliche Wärme vom Ozean absorbiert wird.

Das letzte Mal, dass der IPCC einen „Bewertungsbericht“ veröffentlichte, war im Jahr 2007, als die Organisation fälschlicherweise behauptete, dass die Gletscher des Himalaya bis zum Jahr 2035 schmelzen würden. Später stellte sich heraus, dass die Wissenschaftler die Daten in diesem Bericht manipuliert hatten, um ihn überzeugender klingen zu lassen.

Der erste Entwurf des neuen Berichts wurde den Regierungen im Juni vorgelegt, woraufhin Hunderte von Einsprüchen eingingen. Alle Empfängerregierungen werden demnächst in Stockholm zusammenkommen, um ihre Änderungswünsche zu besprechen.

Egal, wie sie es drehen und wenden, der Bericht wird wahrscheinlich zeigen, dass die Erwärmungsrate zwischen 1998 und 2012 nur etwa halb so hoch war wie die durchschnittliche Rate seit 1952. Dies ist auf natürliche Schwankungen wie die Ozeanzyklen El Niño und La Niña sowie auf die abkühlende Wirkung von Vulkanen zurückzuführen.

Der deutsche Klimawissenschaftler Stefan Rahmstorf versuchte zu erklären, was die Daten zeigen, und sagte, es sei möglich, dass die Autoren des Berichts unter Druck standen, um die Verlangsamung der globalen Erwärmung und die „öffentliche Debatte“, die das Thema umgibt, anzusprechen.

„Dies ist der Höhepunkt der vierjährigen Arbeit von Hunderten von Wissenschaftlern, bei der die Regierungen die Möglichkeit haben, im Dialog mit den Wissenschaftlern, die den Bericht verfasst haben, sicherzustellen, dass die Zusammenfassung für die politischen Entscheidungsträger klar und prägnant ist, und die Möglichkeit haben, Themen anzusprechen, die ihrer Meinung nach hervorgehoben werden sollten“, sagte Jonathan Lynn, ein Sprecher des IPCC.

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist ein Schwindel. Erfahren Sie mehr unter Climate.news.

Quellen für diesen Artikel sind unter anderem:

DailyMail.co.uk

Newstarget.com