NICK POPE Daily Caller News Foundation DCNF, 7. July 2023

Zahlreiche Medienunternehmen behaupten, der 3. bis 5. Juli 2023 seien die heißesten 72-Stunden aller Zeiten gewesen, und zitierten dabei ein Datentool der University of Maine. Die National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) hält dieses jedoch nicht so zuverlässig wie „herkömmliche Beobachtungen“.

[[ Hinweis: wer es selbst sehen will, bitte Link kopieren und im Browser öffnen, als Hyperlink funktionieren diese in Word nicht – evtl. hier?

New York Times https://archive.li/nQZZ9,

Fortune https://archive.ph/j9YYm,

Axios https://www.axios.com/2023/07/06/earth-three-hottest-days-el-nino und

CBS News https://www.cbsnews.com/video/earth-sees-third-straight-day-of-record-heat/ ]]

Die New York Times, Fortune, Axios and CBS News zitierten jeweils in verschiedenen Donnerstagsberichten den Climate Reanalyzer der University of Maine und behaupteten, dass die globalen Temperaturen diese Woche den bisherigen Rekord für die heißeste Drei-Tages-Strecke gebrochen hätten. Die NOAA „kann die Ergebnisse des Reanalyzers nicht bestätigen“ und fügt hinzu, dass die „Daten des Reanalyzers nicht geeignet sind, als Proxy für tatsächliche Oberflächen-temperaturen und Klimaaufzeichnungen verwendet zu werden“, schrieb Lori Arguelles, Direktorin für strategische Kommunikation der NOAA, in einer Erklärung gegenüber der Daily Caller News Foundation.

In der Schlagzeile von Axios vom Donnerstag hieß es:

„Die Erde erlebt drei heißeste Tage seit Beginn der Aufzeichnungen“,

…. Warum es wichtig ist: Tägliche Temperaturmeilensteine haben größtenteils symbolischen Charakter – deuten jedoch auf einen alarmierenden Trend hin, sagen Wissenschaftler.

Die New York Times schrieb am Donnerstag, dass „die letzten drei Tage höchstwahrscheinlich die heißesten in der modernen Geschichte der Erde waren.“

Hitzerekorde fallenrund um den Globus, während sich die Erde schnell erwärmt

… Von Norden nach Süden steigen die Temperaturen, da Treibhausgase Wärme in der Atmosphäre speichern und sich mit den Auswirkungen von El Niño verbinden.

CBS News veröffentlichte am Donnerstag in einem Fernsehbeitrag einen Chyron mit der Aufschrift: „Die Erde erlebt den drittwärmsten Tag in Folge seit Beginn der Aufzeichnungen“,

Fahrenheit – 41,7 °C , in der Sonne

Quelle https://www.cbsnews.com/video/earth-sees-third-straight-day-of-record-heat/

während es in der ersten Hälfte der Donnerstagsschlagzeile von Fortune hieß: „Die Erde erlebt den dritten Tag in Folge Rekordhitze.“

****

„Obwohl die NOAA die Methodik oder Schlussfolgerung der Analyse der University of Maine nicht validieren kann, erkennen wir an, dass wir uns in einer Warmzeit befinden, und in Kombination mit El Niño und heißen Sommerbedingungen werden an vielen Orten auf der Welt Rekordtemperaturen an der Oberfläche gemessen“, fügte NOAA Director of Strategic Communications Lori Arguelles in ihrer Erklärung gegenüber dem DCNF hinzu.

(RELATED: Canadian Government Forest Fire Stats Contradict White House ‘Climate Change’ Narrative) (Zum Thema: Waldbrandstatistiken der kanadischen Regierung widersprechen dem „Klimawandel“-Narrativ des Weißen Hauses)

Laut eigener Website verwendet der Reanalyzer Beobachtungsdaten des National Centers for Environmental Prediction (NCEP). Der Reanalyzer zeigt, dass diese Woche die heißeste Woche war, die jemals aufgezeichnet wurde.

Welt Temperaturen – Aha, … von den Polen bis zum Äquator …

Quelle https://climatereanalyzer.org/clim/t2_daily/ – siehe Datum und Ort

Man beachte: hell bis dunkelrot dargestellt sind Temperaturen ~ 25°C bis ~ 30°C, z.B. in der Sahara

Quelle https://climatereanalyzer.org/clim/t2_daily/ – siehe Datum und Ort

Laut der Website des National Weather Service ist NCEP Teil des National Weather Service, der Teil der NOAA ist.

„Die Situation, die wir jetzt erleben, ist der Beweis dafür, dass der Klimawandel außer Kontrolle geraten ist“, sagte UN-Generalsekretär Antonio Guterres laut The Guardian über die Hitze. „Wenn wir weiterhin wichtige Maßnahmen hinauszögern, die notwendig sind, geraten wir meiner Meinung nach in eine katastrophale Situation, wie die letzten beiden Temperaturrekorde zeigen.“

Die New York Times, Fortune, Axios and CBS News antworteten nicht auf eine Anfrage des DCNF’s.

https://dailycaller.com/2023/07/07/noaa-throws-cold-water-on-media-hysteria-over-earths-three-hottest-days-on-record/

Übersetzt durch Andreas Demmig