Nach Robert Habecks plötzlicher Attacke auf deutsche „Fossil“-Heizungen wird die Wärmepumpe neben Wasserstoffheizungen und Rapsöl-Verbrennern plötzlich medial gehypet. Dabei sind alle drei Alternativen wirtschaftlich nicht sinnvoll: Es gibt keine Wasserstoff-Infrastruktur, weder für Autos, noch für Heizungen; Rapsöl ist nur begrenzt in Monokulturen anbaubar; und die superteure Wärmepumpe ist teuer und in mindestens 50% der Gebäude in Deutschland überhaupt nicht einsetzbar – vom Handwerkermangel ganz zu schweigen.

Zur Pumpe hat der Physiker Gerd Ganteför aus Konstanz in seinen Videos unter dem Titel Grenzen des Wissens einiges höchst Interessantes und Pikantes publiziert…

Nebenbei: Er hat auch unser Buch Strom ist nicht gleich Strom rezensiert, Video hier.