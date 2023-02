Kurzmeldung:

Anarchisten (?) zündeten in Berlin 25 Lieferfahrzeuge von Amazon an. Im Bekennerschreiben begründeten sie ihre Tat wie folgt:

In den frühen Morgenstunden des 16. Januar 2023, haben wir uns Zugang zu einem gut gesicherten Gelände in der Germaniastraße in Berlin-Tempelhof verschafft und 25 Amazon-Prime Fahrzeuge mittels Brandsätzen aus dem Verkehr gezogen. Ein Feuer der Solidarität mit den Besetzer*innen (sic!) in Lützerath und den Gefangenen im Hungerstreik.

(…)

In Verbundenheit mit den Besetzer*innen Lützeraths.

Gegen die fortschreitende Plünderung des Planeten – Den techno-industriellen Komplex angreifen.

Freiheit für alle Gefangenen!