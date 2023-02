Joanne Nova

Erinnern Sie sich an das nomadische Solarpaneel, das ein paar Meter südlich des Thermometers des Sydney Observatory auftauchte, als die Stadt die kälteste Zeit seit 140 Jahren erlebte? Nun, Craig Kelly, der die Originalfotos gemacht hat, ging zurück und jetzt ist es weg.

Heute gibt es nur noch Gras und Sträucher, die die Mittagssonne auf die Rückseite des Thermometers reflektieren.

Craig Kelly sagte: „Die Tatsache, dass es verschwunden ist zeigt, dass es nie installiert wurde – jemand bei der BOM hat einfach ein zufälliges Solarpaneel genommen und es an einer so unerklärlichen Stelle platziert…“

So viel zum Thema Experten-Wissenschaft, die bis auf ein Zehntelgrad genau ist.

Kelly erklärt, dass diese Stelle fast unsichtbar ist: „Man kann es nur sehen, wenn man eine Kamera über den Kopf hält – er ist für das Auge nicht sichtbar – selbst wenn man 1,90 m groß wäre und auf den Zehen stünde, könnte man nicht über den Zaun sehen – und das Observatorium ist aus unbekannten Gründen für die Öffentlichkeit geschlossen.“

Vielleicht dachte die BOM einfach, es würde niemandem auffallen, und „es ist ja für einen guten Zweck, oder?“ Wir können nicht zulassen, dass die Besucher denken, in Sydney sei es heute kühler als im Jahre 1883.

Ich sagte: „Das Solarpanel befand sich genau südlich der Stevenson-Wetterhütte, und zwar genau am richtigen Tag. Wenn, rein hypothetisch, jemand ein reflektierendes Objekt zur Mittagszeit auf den Kasten richten wollte, wäre das genau der richtige Ort dafür“.

Suchen Sie nach dem praktischen BOM-Ratgeber:

„How to create temperature records with spare parts lying around the house” [etwa: Wie man mit herum liegenden Ersatzteilen Temperatur-Rekorde kreiert]

Es ist das Jahr ohne Sommer für Sydney. Seit dem 21. Februar letzten Jahres gab es in Sydney nur einen Tag mit mehr als 30°C, und das war ein Tag, an dem das wandernde Solarpanel vor der Wetterhütte lag, scheinbar mit nichts verbunden und an einen Busch gelehnt.

Schuldig, was? Wird die BOM die „offizielle Temperatur“ von 30,2°C zurückziehen oder heimlich homogenisierende Anpassungen vornehmen, um herauszufinden, wie hoch die Temperatur mit Thermometern in 800 km Entfernung gewesen sein könnte?

Ich frage mich, wie oft das an anderen Orten in Australien passiert? Wird es Zeit, mit der Suche zu beginnen?

Sonnenkollektoren absorbieren nur 22 % der Sonnenenergie. Sie können viel Licht reflektieren, viel mehr als Gras, und es ist möglich, dass das zusätzliche Licht die Stevenson-Hütte künstlich erwärmt hat.

…selbst wenn dieses Solarpanel die Temperatur an diesem Tag nicht verändert hat, sagt uns das alles, was wir über die laschen BOM-Standards wissen müssen. Es hat etwas zutiefst Unredliches an sich zu behaupten, man betreibe Expertenwissenschaft, während man keine Websites unterhält oder erklärt, wie groß die Unsicherheiten wirklich sind und wie bedeutungslos die meisten „heißen Rekorde“* sein können.

[*Der englische Terminus „record“ lässt sich sowohl mit „Aufzeichnung“ als auch mit „Rekord“ übersetzen. In diesem Zusammenhang hier habe ich mich für Letzteres entschieden. A. d. Übers.]

Die Website ist selbst an einem guten Tag schrecklich. Ken Stewart weist darauf hin, dass nach den Anweisungen der BOM ein Puffer von 30 m um die Thermometerhütte herum vorhanden sein sollte.

